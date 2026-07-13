'శేఖర్ మాస్టర్తో గొడవలు'- ప్రచారంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జానీ మాస్టర్
టాలీవుడ్లో డ్యాన్స్మాస్టర్ల మధ్య గొడవలు- సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్- శేఖర్ మాస్టర్తో జానీ మాస్టర్కు గొడవల్లో నిజమెంత?
Published : July 13, 2026 at 7:34 PM IST
Johnny Master vs Shekhar Master : టాలీవుడ్లో కొత్త వివాదం నెలకొంది. డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యత్వం, ఎన్నికల అంశాలపై తాజాగా ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు జానీ మాస్టర్- శేఖర్ మాస్టర్ వర్గాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. రెండు వర్గాల మధ్య గొడవలు జరిగినట్లు ఆదివారం కొన్ని వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో ఇది ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే తనకు, శేఖర్ మాస్టర్కు మధ్య గొడవలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై జానీ మాస్టర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. శేఖర్ మాస్టర్తో గొడవలు అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కొట్టి పారేశారు. అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని అన్నారు.
'మాలో ఎవరికీ శత్రువులు లేరు. మా యూనియన్, డ్యాన్సర్ల కోసం మేం నిలబడి పనిచేస్తాం. నేను, శేఖర్ మాస్టర్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిశాం. ఆయనతో హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటూ కలిసి భోజనం కూడా చేశాం. నేను, శేఖర్ అన్న సినిమాలు, డ్యాన్స్ స్టెప్లు, పాటలు ఇలా అనేక విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. కావాలంటే మీరు చూడండి (వాళ్లు చిరంజీవితో కలిసి భోజనం చేసిన ఫొటో చూపిస్తూ). మేం చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటాం. మాకు చిరంజీవి గారు ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా ఉంటారు'
'ఆయనే ఒక్కరే కాదు, ఇండస్ట్రీలో హీరోలు, టెక్నీషియన్స్ మా టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అందుకు చిరంజీవి గారికి ధాంక్స్ చెబుతున్నాను. చిరంజీవి గారి వల్లే ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో డ్యాన్స్ మాస్టర్లు, డ్యాన్సర్లకు మంచి గుర్తింపు, స్థానం ఉంది. ప్రస్తుతం జరుగుతుంది యూనియన్లో చిన్న సమస్య మాత్రమే. మళ్లీ చెబుతున్నాను, మా డ్యాన్స్ మాస్టర్ల మధ్య ఎలాంటి గొడవలు, యుద్ధాలు లేవు. అభిప్రాయ భేదాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాయి' అని జానీ మాస్టర్ సోమవారం ప్రెస్మీట్ నిర్వహించి క్లారిటీ ఇచ్చారు.
అడిగినందుకు మాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు: సుమలత
డ్యాన్సర్ల అసోసియేషన్లో ప్రస్తుత పరిణామాలపై అధ్యక్షురాలు సుమలత స్పష్టతనిచ్చారు. 'కొన్నేళ్లుగా అసోసియేషన్లో చిన్న, పెద్ద తప్పులు జరుగుతున్నాయి. ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యత తీసుకుని అసోసియేషన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడం మాత్రం అంత ఈజీ కాదు. ఏం జరిగినా అధ్యక్షుడిదే తప్పు అంటారు. ఆ మాట రాకూడదనే నేను ప్రతి దానిని ప్రశ్నిస్తాను.
కొంతమంది కొందరు డ్యాన్సర్ల దగ్గర డబ్బు దోచుకుంటున్నారు. ప్రొడ్యూసర్ల నుంచి ఒక అమౌంట్ తీసుకుని, అసోసియేషన్లో మాత్రం డ్యాన్సర్లకు తక్కువ ఇస్తున్నారు. దీని గురించి ప్రశ్నిస్తే మాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వాళ్లను సస్పెండ్ చేశాం. దీంతో వాళ్లు రాజీనామా చేశారు. ఇది చాలా మందికి నచ్చట్లేదు. గత పాలనలో నిధుల అవకతవకలు జరిగాయి. మేం గతేడాది ఎన్నికల్లో గెలిచినప్పటి నుంచి మంచి పనులు చేసినప్పటికీ, ప్రతీ దాంట్లో వేలెత్తి చూపుతున్నారు. అందుకే ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి' అని సుమలత అన్నారు.