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కృతి సనన్‌ రాఖీ వివాదం- యాడ్‌ను తొలగించిన GIVA సంస్థ

కృతి సనన్‌ నటించిన రాఖీ ప్రకటనపై సోషల్‌ మీడియాలో విమర్శలు- సాంస్కృతిక, మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీయడం తమ ఉద్దేశం కాదన్న జీవా సంస్థ- వివాదం నేపథ్యంలో అన్ని మాధ్యమాల నుంచి యాడ్‌ తొలగింపు

Kriti Sanon Ad Controversy
కృతి సనన్​ నటించిన రాఖీ యాడ్ (Instagram@giva.co)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 12:04 PM IST

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Kriti Sanon Ad Controversy : ప్రముఖ నటి కృతి సనన్‌ నటించిన జ్యువెలరీ బ్రాండ్‌ జీవా ప్రకటన వివాదానికి దారితీసింది. రక్షాబంధన్‌ సందర్భంగా రూపొందించిన ఈ యాడ్‌లో కృతి సనన్‌ ధరించిన దుస్తులపై కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పండుగ ప్రకటన రూపొందించాల్సి ఉండగా, అందుకు విరుద్ధంగా చూపించారంటూ సోషల్‌ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో 'జీవా' సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ యాడ్​ను అన్ని మాధ్యమాల నుంచి తొలగించిననున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్​ మీడియాలో ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

తాము రూపొందించిన ప్రకటన ఎవరి మతపరమైన లేదా సాంస్కృతిక మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో చేయలేదని జీవా సంస్థ స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ కొందరి భావాలను అనుకోకుండా బాధపెట్టి ఉంటే చింతిస్తున్నామని తెలిపింది. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, పండుగలపై తమకు అత్యంత గౌరవం ఉందని పేర్కొంది. పండుగలను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా జరుపుకోవడమే తమ బ్రాండ్‌ ఉద్దేశమని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో సదరు ప్రకటనను అన్ని మాధ్యమాల నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.

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