ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి కొత్త హీరో- సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్తో డెబ్యూ
సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టనున్న జయకృష్ణ - తిరుమల బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే సినిమా!
Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST
Jaya Krishna Ghattamaneni New Movie : టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు సోదరుడు, దివంగత నటుడు రమేశ్బాబు కుమారుడు జయకృష్ణ (ఘట్టమనేని జయకృష్ణ) తెలుగు సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. 'RX 100' ఫేమ్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ యంగ్ హీరోను పరిచయం చేయనున్నారు. కొన్నిరోజులుగా ఆయన అరంగేట్రంపై ప్రచారం జరగ్గా, ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటనతో దీనిపై స్పష్టత వచ్చింది.
స్వయంగా అజయ్ భూపతి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. తిరుమల బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుందని ఆయన షేర్ చేసిన పోస్టర్ సూచిస్తోంది. టైటిల్ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వనీదత్ ఈ చిత్రానికి సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Ghattamaneni Vaarasudu Vasthunnadu🌟❤️— MTM_SSMB_FC (@MTM_SSMB_FANS) November 9, 2025
వెండితెర పరిచయం అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం లో 👌💥
తిరుపతిలో జరిగే ఒక ప్రేమ కథ👍#JayaKrisnaGhattamaneni
ఘట్టమనేని జయకృష్ణ S/ O ఘట్టామనేని రమేష్ బాబు గారు🌟@GhattamaneniFC 🔥@VyjayanthiFilms #GlobeTrotter pic.twitter.com/mYBt0z88Rk
అయితే మహేశ్బాబు తొలి చిత్రం 'రాజకుమారుడు'ను కూడా నిర్మించింది అశ్వనీదత్యే కావడం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. జయకృష్ణ ఎంట్రీతో మరోసారి ఘట్టమనేని లెగసీ కొనసాగనుందా? అన్నది చూడాలి. అటు ఫ్యాన్స్ కూడా ఆసక్తిగా ఉన్నారు.