ETV Bharat / entertainment

ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి కొత్త హీరో- సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్​తో డెబ్యూ

సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టనున్న జయకృష్ణ - తిరుమల బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే సినిమా!

Jaya Krishna Ghattamaneni New Movie
Jaya Krishna Ghattamaneni New Movie (BA Raju Team 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jaya Krishna Ghattamaneni New Movie : టాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ మహేశ్‌బాబు సోదరుడు, దివంగత నటుడు రమేశ్‌బాబు కుమారుడు జయకృష్ణ (ఘట్టమనేని జయకృష్ణ) తెలుగు సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. 'RX 100' ఫేమ్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ యంగ్ హీరోను పరిచయం చేయనున్నారు. కొన్నిరోజులుగా ఆయన అరంగేట్రంపై ప్రచారం జరగ్గా, ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటనతో దీనిపై స్పష్టత వచ్చింది.

స్వయంగా అజయ్ భూపతి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు. తిరుమల బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుందని ఆయన షేర్ చేసిన పోస్టర్ సూచిస్తోంది. టైటిల్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వనీదత్ ఈ చిత్రానికి సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

అయితే మహేశ్‌బాబు తొలి చిత్రం 'రాజకుమారుడు'ను కూడా నిర్మించింది అశ్వనీదత్‌యే కావడం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. జయకృష్ణ ఎంట్రీతో మరోసారి ఘట్టమనేని లెగసీ కొనసాగనుందా? అన్నది చూడాలి. అటు ఫ్యాన్స్​ కూడా ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

TAGGED:

JAYAKRISHNA
JAYA KRISHNA GHATTAMANENI NEW MOVIE
JAYA KRISHNA GHATTAMANENI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.