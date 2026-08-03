'నాన్న సీఎం అయ్యాక నాపై మరింత బాధ్యత పెరిగింది'- విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ వ్యాఖ్యలు
విజయ్ సీఎం కావడంపై స్పందించిన కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ - అదో చరిత్రాత్మక విప్లవం అని వెల్లడి
Published : August 3, 2026 at 1:15 PM IST
Jason Sanjay On Vijay: దళపతి విజయ్ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపొంది సీఎం కావడంపై ఆయన కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు. తన తండ్రి సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయంపై జేసన్ సంజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విజయంతో తమ ఫ్యామిలీకి మరింత బాధ్యత పెరిగిందని అభిప్రాయపడ్డారు. కాగా, సందీప్ కిషన్ హీరోగా రూపొందిన 'సిగ్మా' తో విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ డైరెక్టర్గా పరిచయం కానున్నారు. త్వరలో సిగ్మా రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సంజయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తన తండ్రి పొలిటికల్ జర్నీ, ఫ్యామిలీ విశేషాలను ఈ సందర్భంగా షేర్ చేసుకున్నారు.
నాన్న సీఎం కావడం చరిత్రాత్మక విప్లవం
జేసన్ సంజయ్ మాట్లాడుతూ 'మా నాన్న సీఎం అవ్వడం ఒక చరిత్రాత్మక విప్లవం. సీఎం అయ్యాక నాకు, మా చెల్లికి, మా ఇంట్లో వాళ్లందరిపై మరింత బాధ్యత పెరిగింది. మేం ఆయన వారసత్వాన్ని కాపాడాలి. నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తానని అన్నపుడు నాన్న నాకు ఒక సలహా ఇచ్చారు. అదేంటంటే సొంతంగా నాకంటూ ఓ పేరు, గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలన్నారు. ఎప్పుడైనా సహాయం కావాలంటే అడగమన్నారు. కానీ ఎంతకష్టమైనా సరే నా కాళ్లపై నేనే నిలబడాలని ఆయన చెప్పారు' అని జేసన్ సంజయ్ చెప్పారు.
మా అమ్మ ఓ 'స్పై'లా ఉంటుంది - జేసన్ సంజయ్
అంతేకాకుండా తన తల్లి సంగీత గురించి మాట్లాడుతూ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ను గుర్తు చేసుకున్నారు. 'మా అమ్మ ఒక స్పైలా ఉంటుంది. నేను రహస్యంగా ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లినా ప్రతిసారీ దొరికిపోతాను' అని సంజయ్ వివరించారు. అదే విధంగా గతంలో తాను అర్ధరాత్రి ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లి, మరుసటి రోజు ఉదయం తిరిగొచ్చిన ఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో తన ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ ఉండటంతో ఇంట్లో వాళ్లంతా కంగారు పడ్డారనీ, మిస్సింగ్ కేస్ పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతుండగా తాను ఇంటికి చేరుకున్నట్లు నవ్వుతూ జేసన్ సంజయ్ పేర్కొన్నారు.
#jasonsanjay:— Gv (@gowtham0725) August 1, 2026
"I really liked the advice Appa gave me. He wanted me to build my own identity and build my own name. That’s where I was also coming from. We both were on the same wavelength; it complemented both of us.
He told me, whatever help you need, you can reach out to me,…
జేసన్ సంజయ్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే!
అదే విధంగా తన తండ్రి విజయ్ సినిమాకు డైరెక్ట్ చేయడం తన కలని జేసన్ సంజయ్ తన మనసులోని మాటను బయట పెట్టారు. తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడుతూ హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులో తండ్రి విజయ్తో పాటు యాక్షన్ స్టార్ జాసన్ స్టాథమ్ను డైరెక్ట్ చేయాలని ఉందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, జోక్స్ వస్తాయని తెలుసనీ, కానీ విజయ్- జాసన్ స్టాథమ్ కాంబో చాలా బాగుంటుందని జేసన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక 'సిగ్మా' మూవీ విషయానికొస్తే రిలీజ్ విషయంలో ఇప్పటికే ఇది పలుమార్లు వాయిదా పడింది. జులై 31న విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ విజయ్ 'జననాయగన్' జులై 23న రిలీజ్ అవ్వడంతో సిగ్మా వెనక్కి తగ్గింది. అయితే ఆగస్టులో కూడా లోకేశ్ 'డీసీ', సూర్య విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తదితర చిత్రాలు ఉండటంతో మూవీటీమ్ ఆలోచనలో పడినట్లు సమాచారం.
సెప్టెంబర్లో సిగ్మా!
జేసన్ సంజయ్కు డెబ్యూ మూవీ కావడంతో, క్లాష్ లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తుంది. అయితే మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసే వరకూ రిలీజ్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సందీప్ కిషన్కు జోడీగా ఫరియా అబ్దుల్లా నటిస్తున్నారు. స్టార్ మ్యూజిక్ తమన్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు.
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