'సినిమాల్లో మహిళలను కేవలం భోగ వస్తువుల్లా చూపిస్తున్నారు'- పెద్దిలో జాన్వీకపూర్ స్కిన్షోపై జయాబచ్చన్ ఫైర్
పెద్ది మూవీలో 'అచియ్యమ్మ' పాత్రను స్కిన్ షో కోసమే సృష్టించారంటూ పెద్ద ఎత్తున చర్చ- జాన్వీ కపూర్కు మద్దతుగా నిలిచిన సినీ ప్రముఖులు
Published : June 9, 2026 at 4:09 PM IST
Peddi Controversy : పెద్ది సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానంపై సీనియర్ నటి జయా బచ్చన్ మండిపడ్డారు. సినిమాల్లో మహిళలను భోగ వస్తువులుగా చూపించడాన్ని ఆమె ఖండించారు. గతంలో తాను నటించిన ఓ సినిమాలో, దర్శకుడు తనను కాస్త అతిగా సెక్సువల్గా చూపించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, తాను దానిని తీవ్రంగా ప్రతిఘటించినట్లు చెప్పారు. ఇలాంటి ఘటనలను సెట్లోనే ఆపడం చాలా ముఖ్యమని అన్నారు. తనకు స్వయంగా అలా జరిగినప్పుడు వెంటనే స్పందించానని, ఆ తర్వాత తన విషయంలో ఎవరూ హద్దులు దాటలేదని ఆమె చెప్పారు.
"ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడు నన్ను ఒక వస్తువులా చూపించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ అసహ్యకరమైన అనుభవం నాకు ఎదురైంది. అయితే నేను దానిని అడ్డుకున్నాను. ఆ తర్వాత నేను అతనితో మళ్లీ ఎప్పుడూ పనిచేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా మహిళలను సెక్యువల్ ఆబ్జెక్టుగా చూపిస్తామంటే, కచ్చితంగా దానిని అడ్డుకోవాలి."
- జయాబచ్చన్, ప్రముఖ హిందీ నటి
పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ పక్కన జాన్వీ కపూర్ అచ్చియమ్మ పాత్రను పోషించారు. అయితే ఆమె పాత్ర చిత్రణ కంటే స్కిన్ షోపైనే నిర్మాతలు, దర్శకుడు, కెమెరామ్యాన్ ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టారని ప్రేక్షకులు, సినీ విమర్శకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కాస్త తీవ్ర వివాదంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే జయాబచ్చన్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాగా ఇప్పటికే జగపతి బాబు, కంగనా రనౌత్, కరీనా కపూర్, అను అగర్వాల్ వంటి ప్రముఖులు జాన్వీకి మద్దతుగా నిలిచారు.
ఆ రెండూ వేర్వేరు: కరీనా కపూర్
కరీనా కపూర్ ఈ అంశంపై భిన్నమైన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తెరపై మహిళలను ఆకర్షణీయంగా చిత్రీకరించడం, మహిళలను ఒక వస్తువుగా చూపించడం రెండూ వేర్వేరు విషయాలని అన్నారు. కాజోల్, శ్రీదేవి, షర్మిలా ఠాగూర్ వంటి అగ్రతారలు స్కిన్ షో చేయకుండానే తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారని గుర్తు చేశారు. మరో నటి అను అగర్వాల్ యువ నటీనటులు స్క్రిప్ట్ ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. గౌరవానికి భంగం కలిగించే సన్నివేశాలను తిరస్కరించే ధైర్యం చూపించాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు.
కెమెరా యాంగిల్స్పై అభ్యంతరం
సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం, ముఖ్యంగా ఆమెపై కెమెరా యాంగిల్స్ వినియోగించిన తీరుపై ప్రేక్షకులు, సినీ విమర్శకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని తగ్గించడమనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమాలోని ఒక కీలక సన్నివేశంలో వచ్చిన ముద్ద సీన్ కూడా వివాదాస్పదమైంది.
జాన్వీకి అండగా జగపతి బాబు
ఇంతకు ముందు సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు జాన్వీ కపూర్కు మద్దతుగా నిలిచారు. ఓ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ ఆయన పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఒక కళాకారుడిగా నేను చెప్పేది ఒక్కటే - దయచేసి నటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దు. ఆ అమ్మాయిని నిందించడం అన్యాయం. ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు ఏమిటో, ప్రతీ నిర్ణయాన్ని ఆమె అంగీకరించిందో లేదో మనకు తెలియదు. నటీనటులు తరచుగా దర్శకుడి విజన్పై నమ్మకం ఉంచుతారు. ప్రతి నిర్ణయంపై వారికి నియంత్రణ ఉండదు. ఆమె స్వయంగా అలా చేయాలని కోరుకోలేదు. దర్శకుడు చెప్పినట్లుగానే ఆమె చేసింది. ఒక నటుడు సినిమాకు సంతకం చేసి దర్శకుడి విజన్ను నమ్మినప్పుడు, వారు ఆ విజన్ను అనుసరిస్తారు. దర్శకుడు చెప్పినట్లు మేము చేస్తాం. కొన్నిసార్లు అది ఫలిస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఫలించదు " అని ఆయన అన్నారు. అలాగే సినిమా నచ్చినా, నచ్చకపోయినా చిత్రంపై విమర్శలు చేయవచ్చని, కానీ నటులను వ్యక్తిగతంగా ట్రోల్ చేయడం తగదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
నటులకు ప్రశ్నించే హక్కు ఉంది: కంగనా
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ కూడా ఈ వివాదంపై స్పందించారు. సినిమా అనేది అందరి కృషి ఫలితమని, ఏదైనా సన్నివేశం అభ్యంతరకరంగా అనిపిస్తే, నటీనటులు ప్రశ్నించే హక్కు కలిగి ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి విషయాలు ముందుగానే చర్చించుకుంటే వివాదాలు తగ్గుతాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
వసూళ్ల పరంగా దూసుకెళ్తున్న పెద్ది
పెద్ది సినిమాలోని ముద్దు సీన్లతో పాటు, జాన్వీని వివిధ కెమెరా యాంగిల్స్లో చూపించడంపై దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ఇప్పటికే బహిరంగంగా క్షమాపణలు తెలిపారు. మహిళలను అగౌరవపరచడం తన ఉద్దేశం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సినిమాపై వివాదాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, 'పెద్ది' చిత్రం వసూళ్ల పరంగా దూసుకెళ్తోంది. జూన్ 4న విడుదలైన ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, బోమన్ ఇరానీ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
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