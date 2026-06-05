అప్పుడు దేవర, ఇప్పుడు పెద్ది- రెండింట్లోనూ అంతే- గ్లామర్ కోసమే జాన్వీని తీసుకుంటున్నారా?
టాలీవుడ్లో జాన్వీ కపూర్ పాత్రలపై ఊహించని కామెంట్స్- కేవలం గ్లామర్గానే చూపిస్తున్న దర్శకులు- నెటిజన్ల ఫైర్!
Published : June 5, 2026 at 3:26 PM IST
Janhvi Kapoor Peddi Roles : టాలీవుడ్కు ఎంతో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతిలోక సుందరి, దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ విషయంలో ఇప్పుడు ఊహించని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. పెద్ద దర్శకులైనా సరే ఆమె పాత్రల విషయంలో న్యాయం చేయడం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. నటనకు స్కోప్ ఉన్న పాత్రలు ఇవ్వకుండా, దర్శకులు ఆమెను కేవలం సినిమాలో గ్లామర్ కోసమే పరిమితం చేస్తున్నారని నెటిజన్లు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు జాన్వీ కపూర్కు మన దగ్గర మంచి పాత్రలు ఎందుకు దక్కడం లేదు, డైరెక్టర్లు ఆమెను ఎందుకు అలా చూపిస్తున్నారు? అనే వివాదం గురించి వివరంగా చూద్దాం.
పెద్దిలో పాత్రపై ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి!
ఈ సినిమాలో జాన్వీ అచ్చియమ్మ పాత్రలో నటించింది. రామ్చరణ్ సరసన హీరోయిన్గా జాన్వీ కనిపించనుందని తెలిసినప్పటి నుంచి ఫ్యాన్స్లో అంచనాలు ఓ రేంజ్లో పెరిగాయి. ఈ ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు, జాన్వీ నటన చూసేందుకు అభిమానులు ఎదురుచూశారు. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు, ఆమెకు కథలో బలం ఉన్న ప్రాత్రను రాసి ఉంటారని భావించారు. కానీ, సినిమాలో మాత్రం అవేమీ లేవని ప్రేక్షకులు నిరాశ చెందుతున్నారు. సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ను చాలా గ్లామరస్గా చూపించారనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. నటనకు పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర ఆమెది కాదని అంటున్నారు. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఆమె పాత్రను కేవలం గ్లామర్ కోసమే హైలెట్ చేశారా? అనే అనుమానాలను కొందరు నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యక్తపరుస్తున్నారు.
దేవర సినిమాలోనూ అలానే!
నిజానికి జాన్వీ కపూర్ కు టాలీవుడ్లో ఇలా జరగడం ఇదేమీ మొదటిసారి కాదు. ఆమె తెలుగు డెబ్యూ మూవీ దేవర సినిమాలోనూ దర్శకుడు కొరటాల శివ ఆమెకు చాలా చిన్న రోల్ ఇచ్చారు. ఆ సినిమాలో జాన్వీ తంగం పాత్రలో కనిపించింది. అయితే ఈ పాత్రకు దేవర సినిమాలో స్కోప్ లేదనేది వాస్తవం. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆమె పెద్దగా కనిపించదు, సెకండ్ హాఫ్లో కూడా అంతంత మాత్రమే. కేవలం రెండు పాటలు, కొన్ని సీన్లకే ఆమె పాత్ర పరిమితమైంది. ఆ సీన్లు కూడా పూర్తిగా గ్లామర్ ఓరియెంటెడ్గానే ఉండటంతో, ఆమె నటనను నిరూపించుకునే అవకాశం ఆ సినిమాలో దక్కలేదనే చెప్పాలి. ఇలా తెలుగులో ఇప్పటిదాకా స్టార్ హీరోల సరసన చేసినా ఆమె పాత్రకు మాత్రం పెద్దగా స్కోప్ ఉన్నట్లు కనిపించలేదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు!
అతిలోక సుందరి కూతురికి న్యాయం జరగలేదా?
మహానటి, అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి కూతురిగా జాన్వీ కపూర్ మీద తెలుగు ఆడియన్స్కు ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి. శ్రీదేవి టాలీవుడ్లో ఒక టాప్ సూపర్ స్టార్గా నిలవడానికి ఆమె చేసిన వైవిధ్యమైన పాత్రలు, అద్భుతమైన నటననే ప్రధాన కారణం. ప్రతి పాత్రలోనూ ఎంతో హుందాతనాన్ని చూపించి ఆమె ఇండస్ట్రీలో స్టార్గా ఎదిగారు. అలాంటి లెజెండరీ నటి కూతురైన జాన్వీ కపూర్కు కేవలం గ్లామర్ పాత్రలే కాకుండా, మంచి ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలని, అప్పుడే ఆమెలోని అసలైన నటి బయటకు వస్తుందని ఫ్యాన్స్ బలంగా నమ్ముతున్నారు.
బాలీవుడ్ ఇమేజ్ను ఇక్కడే మార్చాలి
బాలీవుడ్లో చేసిన కొన్ని సినిమాల వల్ల జాన్వీ కపూర్కు అక్కడ కాస్త బోల్డ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. కానీ మన తెలుగు దర్శకులు ఆ ఇమేజ్ను ఇక్కడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదని సినిమా లవర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆమెకు చాలా సాఫ్ట్గా, పద్ధతిగా ఉండే పాత్రలు ఇస్తే మన ఇండస్ట్రీ స్టోరీ టెల్లింగ్కు సరికొత్త ఐడెంటిటీ వస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. హిందీ సినిమాల్లో లాగా కాకుండా టాలీవుడ్లో ఆమెను ఒక వైవిధ్యమైన పాత్రలో చూపిస్తే ప్రేక్షకులు కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతారని అంటున్నారు.
ఆలోచించాల్సిన డైరెక్టర్లు
ఏదేమైనా జాన్వీ కపూర్ లాంటి క్రేజ్ ఉన్న హీరోయిన్ను గ్లామర్ కోసమే వాడుకుంటే లాంగ్ రన్లో అది ఆమె కెరీర్కు అంత మంచిది కాదు. కేవలం పాటల కోసమే హీరోయిన్ను పెట్టే పాత పద్ధతిని పక్కనపెట్టి, కథలో ప్రాధాన్యం ఉన్న క్యారెక్టర్స్ రాసుకోవాల్సిన బాధ్యత దర్శకులపై ఉందని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. మరి ఇప్పటికైనా మన టాలీవుడ్ మేకర్స్ ఈ విమర్శలను గమనించి, రాబోయే సినిమాల్లో జాన్వీ కపూర్లోని నటనను బయటకు తీసే స్కోప్ ఉన్న పాత్రలు రాస్తారేమో చూడాలి.
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