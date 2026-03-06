జాన్వీ కపూర్కు 'పెద్ది' బర్త్డే సర్ప్రైజ్- వీడియోతో పాటు పోస్టర్ రిలీజ్
బాలీవుడ్ అందాల తార జాన్వీ కపూర్ బర్త్డే స్పెషల్ వీడియో- పెద్ది సెట్స్లో హీరోయిన్ చేసిన సందడి- వైరల్గా మారిన వీడియో!
Published : March 6, 2026 at 12:06 PM IST
Janhvi Kapoor Birthday Surprise : బాలీవుడ్ అందాల తార జాన్వీ కపూర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'పెద్ది' మూవీ టీమ్ ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ వీడియోను విడుదల చేసింది. అలాగే ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన 'అచ్చియ్యమ్మ' అనే చిన్న పోస్టర్ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. అయితే ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. విడుదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే లక్షల్లో వ్యూస్ రాబట్టుకుంటోంది. దీంతో సినీ ప్రముఖులతో పాటు అభిమానులు కూడా జాన్వీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
Elegance beyond words, and a performance that speaks volumes through the eyes ✨— PEDDI (@PeddiMovieOffl) March 6, 2026
Happy Birthday #JanhviKapoor ❤️
-Team #Peddi#PEDDI WORLDWIDE RELEASE ON 30th APRIL, 2026 pic.twitter.com/rNLAlxtdai