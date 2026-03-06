ETV Bharat / entertainment

జాన్వీ కపూర్​కు 'పెద్ది' బర్త్​డే సర్​ప్రైజ్- వీడియోతో పాటు పోస్టర్​ రిలీజ్​

బాలీవుడ్ అందాల తార జాన్వీ కపూర్ బర్త్​డే స్పెషల్​ వీడియో- పెద్ది సెట్స్​లో హీరోయిన్​ చేసిన సందడి- వైరల్​గా మారిన వీడియో!

Janhvi Kapoor Birthday Surprise
Janhvi Kapoor Birthday Surprise (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 12:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Janhvi Kapoor Birthday Surprise : బాలీవుడ్ అందాల తార జాన్వీ కపూర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'పెద్ది' మూవీ టీమ్ ఒక చిన్న సర్‌ప్రైజ్ వీడియోను విడుదల చేసింది. అలాగే ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన 'అచ్చియ్యమ్మ' అనే చిన్న పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. అయితే ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. విడుదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే లక్షల్లో వ్యూస్ రాబట్టుకుంటోంది. దీంతో సినీ ప్రముఖులతో పాటు అభిమానులు కూడా జాన్వీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

TAGGED:

JANHVI BIRTHDAY SPECIAL
JANHVI KAPOOR BIRTHDAY SURPRISE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.