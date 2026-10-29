'ఆ సీన్స్ చిత్రీకరణలో నేను ఇబ్బంది పడ్డాను' - 'పెద్ది'లో వివాదాస్పద సీన్స్పై జాన్వీ కపూర్
'పెద్ది' సినిమాలో కాంట్రవర్సీ సీన్స్పై 'కాఫీ విత్ కరణ్' షోలో నటి జాన్వీ కపూర్ స్పందించారు. దక్షిణాది చిత్రాల్లో వర్క్ కల్చర్, సినిమాలో సీన్లపై ఆమె మాట్లాడారు.
Published : October 29, 2026 at 10:28 AM IST
Janhvi Kapoor On Peddi Controversy : రామ్చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ని చూపించిన తీరుపై నటి జాన్వీకపూర్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. ఈ సినిమా రిలీజై మంచి విజయం సాధించింది. కానీ ఇందులో జాన్వీ పోషించిన అచ్చియమ్మ పాత్రపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. జాన్వీ కపూర్ నటించిన సన్నివేశాలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని, కొన్ని అయితే శ్రుతి మించి ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. ఇదే విషయంపై సినిమా విడుదలైన తర్వాత డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబును ట్రోల్ చేయగా ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఏ సక్సెస్ ఈవెంట్లోనూ అప్పట్లో జాన్వీ పాల్గొననేలేదు. అయితే తాజాగా 'కాఫీ విత్ కరణ్' టాక్ షోకు హాజరైన ఆమె ఇదే అంశంపై మాట్లాడారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో నటిగా తన బాధ్యత కూడా ఉందని అన్నారు. చిత్రీకరణ సమయంలో తాను తీవ్రమైన అసౌకర్యానికి, మనోవేదనకు గురయ్యానని చెప్పడం గమనార్హం.
అప్పుడే గట్టిగా ప్రశ్నించాల్సింది: జాన్వీకపూర్
'పెద్ది సినిమా కోసం అందరూ చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. ఇందులో నేను పోషించిన క్యారెక్టర్ (అచ్చియమ్మ) ద్వారా సమాజంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందనేది నా మనస్సాక్షిని వేదనకు గురిచేస్తోంది. ఆ తప్పు వల్ల కలిగిన అవమాన భారాన్ని నేను జీవితాంతం మోయక తప్పదు' అని జాన్వీకపూర్ అన్నారు. అదే విధంగా సౌత్ సినిమాల్లో షూటింగ్కు వెళ్లే ముందు పూర్తి బౌండ్ స్క్రిప్టు అందుబాటులో ఉండదని జాన్వీకపూర్ అన్నారు. దర్శకుడు చెప్పినట్లు చేయడం నటీనటులను ఒత్తిడికి గురిచేస్తుందని ఆమె వివరించారు. ఇండస్ట్రీలో తనకున్న బ్యాగ్రౌండ్ను ఉపయోగించుకుని, ఆ సీన్స్ పట్ల అసౌకర్యాన్ని అప్పుడే గట్టిగా ప్రశ్నించాల్సిందని చెప్పుకొచ్చారు.
Janhvi Kapoor talk about her controversy in Peddi movie at Koffee With Karan show https://t.co/a4NAoBIVUD— Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) October 28, 2026
సీన్స్ చిత్రీకరణ విషయంలో అప్రమత్తంగా లేకపోవడం తన తప్పేనని, అందుకు పూర్తి బాధ్యత తానే వహిస్తానని జాన్వీకపూర్ అంగీకరించారు. షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైమ్లో కూడా తనకు తీవ్రమైన అసౌకర్యం, అగౌరవంగా అనిపించిందని వెల్లడించారు. కానీ తాను బాధితురాలిలా కనిపించాలని అనుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. తాజా ఇంటర్వ్యూతో జాన్వీ కపూర్ ఈ వివాదం మరోసారి సామాజిక మాధ్యమాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఒక హీరోయిన్ తనకు నచ్చని సీన్ గురించి మాట్లాడితే, ఆమెను వింతగా చూడకుండా ఉండటానికైనా ఈ చర్చ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నానని జాన్వీకపూర్ అన్నారు.
బుచ్చిబాబు బహిరంగ క్షమాపణలు
ఈ ఏడాది జూన్ 4న విడుదలైన పెద్ది మూవీలో జాన్వీకపూర్పై కెమెరా యాంగిల్స్ అసభ్యంగా ఫోకస్ చేశారని, అలాగే ఆమె ప్రమేయం లేకుండా, హీరో ముద్దు పెట్టుకునే సన్నివేశాలపై నెట్టింట తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. అప్పట్లో ఈ వివాదం బాగా ముదరడంతో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఓ ఇంటర్వ్యూలో బహిరంగంగా క్షమాపణలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కథానాయికల పాత్రల రూపకల్పన, చిత్రీకరణ విషయంలో మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. సదరు అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను సినిమా నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు మూవీ టీమ్ కూడా ప్రకటించింది.
స్కిన్షో పై జయాబచ్చన్ ఫైర్!
దీనిపై సీనియర్ నటి జయాబచ్చన్ సైతం అప్పట్లో రియాక్ట్ అయ్యారు. సినిమాల్లో మహిళలను భోగ వస్తువులుగా చూపించడాన్ని ఆమె ఖండించారు. గతంలో తాను నటించిన ఓ సినిమాలో, డైరెక్టర్ తనను కాస్త సెక్సువల్గా చూపించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, తాను దానిని తీవ్రంగా అభ్యంతరం తెలిపినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలను సెట్లోనే ఆపడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అన్నారు. తనకు స్వయంగా అలా జరిగినప్పుడు వెంటనే గట్టిగా ప్రశ్నించానని, ఆ తర్వాత తన విషయంలో ఎవరూ పరిధి దాటలేదని వివరించారు.
జాన్వీకపూర్ లైనప్
ఇక జాన్వీకపూర్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆమె వరుస ప్రాజెక్టులతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కలిసి 'దేవర' లో నటించగా, 'దేవర2'లోనూ హీరోయిన్గా కంటిన్యూ అవ్వనున్నారు. అంతేకాకుండా విక్రాంత్ మాస్సే హీరోగా తెరకెక్కనున్న 'దోస్తానా2' లోనూ నటిస్తున్నారు. వీటన్నింటితో పాటు అల్లుఅర్జున్ - అట్లీ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు 'రాకా' లోనూ ఓ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.
'వీడియోల మార్ఫింగ్ కూడా లైంగిక వేధింపులే!' - 'చుట్టమల్లే వివాదం'పై స్పందించిన జాన్వీ కపూర్
'సినిమాల్లో మహిళలను కేవలం భోగ వస్తువుల్లా చూపిస్తున్నారు'- పెద్దిలో జాన్వీకపూర్ స్కిన్షోపై జయాబచ్చన్ ఫైర్