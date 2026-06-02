ETV Bharat / entertainment

పెద్ది ప్రీరిలీజ్​ ఈవెంట్​- తెలుగులో అదరగొట్టిన జాన్వీ- వీడియో వైరల్

మెగాస్టార్​ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా- జీవితానికి అర్థం ఏంటనేది కనుక్కోవడమే సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్ అన్న జాన్వీ

Janhvi Kapoor Telugu speech
Janhvi Kapoor Telugu speech (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Janhvi Kapoor Telugu Speech : మెగాస్టార్​ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను విజయవాడలో గ్రాండ్​గా నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ వేడుకలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ తెలుగులో మాట్లాడి ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమా మెసేజ్, ప్రేక్షకులు తనపై చూపిస్తున్న ప్రేమ గురించి చెబుతూ రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన నటుడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది.

మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికే
తాము చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికేనని, పెద్ది సినిమా చాలా స్పెషల్​గా ఉంటుందని జాన్వీ కపూర్​ అన్నారు. ''మీరు మాపై చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 'పెద్ది' సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రేమతో బయటకి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అదే మాకు ప్రతిరోజు కష్టపడి పని చేయడానికి బలం ఇస్తుంది. మేం చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడానికే. ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్​గా ఉంటుంది. నీ ఐడెంటిటీని, నీ జీవితానికి అర్థం ఏంటి అనేది కనుక్కోవడం ఈ సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్. నా జీవితానికి మీనింగ్ ఏంటంటే సినిమాలు చేసి మిమ్మల్ని ఎంటర్​టైన్​ చేయడం. నా ఐడెంటిటీ కూడా ఈ భూమితో, మీ అందరితో చాలా డీప్​గా కనెక్ట్ అయి ఉంది. మీరు నా పట్ల చూపించే ప్రేమకి నేను చాలా గ్రేట్ ఫుల్​గా ఉన్నా. ఈ సినిమాతో మీరంతా గర్వపడేలా చేస్తానని అనుకుంటున్నాను. మేము చేసిన ఈ సినిమా మీకు బాగా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని జాన్వీ కపూర్​ తెలిపారు.

జూన్‌ 4న విడుదల
రామ్‌ చరణ్‌ హీరోగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా పెద్ది సినిమాలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్​గా నటించారు. ఇప్పటికే అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా జూన్‌ 4న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా చిత్ర బృందం విజయవాడలో గ్రాండ్​గా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించింది. ఆ కార్యక్రమానికి రామ్​చరణ్​తో పాటు జాన్వీ, జగపతిబాబు, దివ్యెందు శర్మ, ఏఆర్ రెహమాన్, రత్నవేలు తదితరులు హాజరయ్యారు.

'చేతులు విరగొట్టుకోవడమే కాదు- రక్తమైనా చిందిస్తా'- పెద్ది ఈవెంట్​లో రామ్​చరణ్ పవర్ఫుల్ స్పీచ్

'మోదీజీ చెప్పిన స్టోరీ స్ఫూర్తి నింపింది- మా సినిమా కూడా అలాంటిదే'- పెద్ది ప్రమోషన్స్​లో రామ్​చరణ్

TAGGED:

PEDDI MOVIE UPDATES
PEDDI PRE RELEASE EVENT
PEDDI MOVIE LATEST NEWS
JANHVI KAPOOR LATEST NEWS
JANHVI KAPOOR TELUGU SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.