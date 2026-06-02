పెద్ది ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్- తెలుగులో అదరగొట్టిన జాన్వీ- వీడియో వైరల్
మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా- జీవితానికి అర్థం ఏంటనేది కనుక్కోవడమే సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్ అన్న జాన్వీ
Published : June 2, 2026 at 8:12 AM IST
Janhvi Kapoor Telugu Speech : మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను విజయవాడలో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు మేకర్స్. ఈ వేడుకలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ తెలుగులో మాట్లాడి ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమా మెసేజ్, ప్రేక్షకులు తనపై చూపిస్తున్న ప్రేమ గురించి చెబుతూ రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన నటుడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది.
మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికే
తాము చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికేనని, పెద్ది సినిమా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుందని జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. ''మీరు మాపై చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 'పెద్ది' సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రేమతో బయటకి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అదే మాకు ప్రతిరోజు కష్టపడి పని చేయడానికి బలం ఇస్తుంది. మేం చేసే ప్రతి పని మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికే. ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. నీ ఐడెంటిటీని, నీ జీవితానికి అర్థం ఏంటి అనేది కనుక్కోవడం ఈ సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్. నా జీవితానికి మీనింగ్ ఏంటంటే సినిమాలు చేసి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం. నా ఐడెంటిటీ కూడా ఈ భూమితో, మీ అందరితో చాలా డీప్గా కనెక్ట్ అయి ఉంది. మీరు నా పట్ల చూపించే ప్రేమకి నేను చాలా గ్రేట్ ఫుల్గా ఉన్నా. ఈ సినిమాతో మీరంతా గర్వపడేలా చేస్తానని అనుకుంటున్నాను. మేము చేసిన ఈ సినిమా మీకు బాగా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని జాన్వీ కపూర్ తెలిపారు.
జూన్ 4న విడుదల
రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. ఇప్పటికే అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా జూన్ 4న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా చిత్ర బృందం విజయవాడలో గ్రాండ్గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఆ కార్యక్రమానికి రామ్చరణ్తో పాటు జాన్వీ, జగపతిబాబు, దివ్యెందు శర్మ, ఏఆర్ రెహమాన్, రత్నవేలు తదితరులు హాజరయ్యారు.
