ముక్కు సర్జరీపై జాన్వీ కపూర్ బోల్డ్ కామెంట్స్
Janhvi Kapoor Bold Comments: ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నట్లు చాలా కాలం నుంచి వస్తోన్న వార్తలపై జాన్వీకపూర్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నట్లు ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
Published : November 8, 2026 at 12:22 PM IST
బాలీవుడ్ నటి జాన్వీకపూర్ తన ముక్కు సర్జరీపై బోల్డ్ కామెంట్స్ చేశారు. సినీ ఇండస్ట్రీకి అడుగుపెట్టక ముందు ఆమె చేయించుకున్న ఆ సర్జరీపై ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు. హీరోయిన్ అవుతానని మొదట్లో చెప్పినప్పుడు తల్లి శ్రీదేవికి పెద్దగా నమ్మకం లేదని జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. పరిశ్రమలో ఉండే కష్టాలు, ఒత్తిడిని భరించగలనా అని ఆమె సందేహించారని జాన్వీ తెలిపారు. అయితే సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత తనలో హీరోయిన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని తల్లి శ్రీదేవికి నమ్మకం కలిగిందని అన్నారు.
నా తల్లి శ్రీదేవి మార్గదర్శకత్వంలోనే!
తన ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంతా తన తల్లి శ్రీదేవి మార్గదర్శకత్వంలోనే చాలా జాగ్రత్తగా జరిగిందని జాన్వీకపూర్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో తాను చాలా ఆలోచించి సరైన పద్ధతిలోనే నిర్ణయాలు తీసుకున్నానని చెప్పారు. సోషల్ మీడియా జనరేషన్లో సెలబ్రిటీలను చూసి యువత తప్పుగా ప్రభావితం కాకూడదని జాన్వీ కపూర్ సూచించారు. అందుకే తాను ఈ విషయాలను దాచకుండా బహిరంగంగా ఒప్పుకుంటున్నానని జాన్వీ ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. "అమ్మ శ్రీదేవి ఎప్పుడూ నా బలం. నా ప్రతి అడుగులో ఆమె ముద్ర ఉంటుంది. ఆమె నన్ను ప్రేమతో చూసుకునేది, మార్గదర్శకురాలిగా ఉండేదని" జాన్వీ చెప్పింది. అయితే కొన్ని సార్లు సర్జరీలు ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీన్ని గుర్తించి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఫేక్ వీడియోలను చూసి బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వద్దని, సరైన అవగాహన లేకుండా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ఆమె అమ్మాయిలకు హితవు పలికారు. ఒకరు తమను తాము ఎలా ఉన్నారో అలా ప్రేమించుకోవడం ముఖ్యమని ఆమె సూచించారు. ఆమె ముఖంలో వచ్చిన మార్పులపై సోషల్ మీడియాలో తరచుగా చర్చ జరుగుతోన్న వేళ, దీనిపై జాన్వీ కపూర్ వివరణ ఇవ్వడం గమనార్హం.
అమ్మే నా బలం: జాన్వీకపూర్
అదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో తన రూపం, దుస్తులు, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లపై వస్తున్న విమర్శల గురించి మాట్లాడుతూ, 'మన శరీరాన్ని మనం అంగీకరించడానికి సిగ్గుపడాల్సిన పనిలేదు. సోషల్ మీడియా మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు, కానీ మనం నిజాయితీగా ఉండటం ముఖ్యం' అని జాన్వీ పేర్కొంది.