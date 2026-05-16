ETV Bharat / entertainment

పెద్ది ప్రమోషన్స్​లో కనిపించని జాన్వీ కపూర్​ - కారణం అదేనా?

పెద్దిలో 'అచ్చియమ్మ' అనే ఎమ్మెల్యే కూతురి పాత్రలో నటించిన జాన్వీ - క్యారెక్టర్ లెంగ్త్ తక్కువగా ఉండడం వల్లే ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉన్నట్లు రూమర్స్

Janhvi Kapoor in Peddi Promotions
Janhvi Kapoor in Peddi Promotions (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Janhvi Kapoor In Peddi Promotions : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వస్తున్న పాన్ ఇండియన్​ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా "పెద్ది" జూన్ 4న రిలీజ్ కానుంది. పెద్ది మేకర్స్ "పవర్ ప్లే టూర్" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా భారీ ప్రమోషన్స్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. అయితే, ఈ హంగామాలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఎక్కడా కనిపించకపోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇందులో ఆమె 'అచ్చియమ్మ' అనే ఎమ్మెల్యే కూతురి పాత్రలో నటించారు. ఆమె ఉత్తరాంధ్ర స్లాంగ్​లో స్వయంగా డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు. అయితే రెమ్యూనరేషన్ కోసమే ఈ పాత్ర చేసిందని, క్యారెక్టర్ లెంగ్త్ తక్కువగా ఉండడం వల్లే ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉన్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో రూమర్స్ వస్తున్నాయి.

ప్రమోషన్ల కోసం సూపర్​ ప్లాన్
టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పెద్ది ఫీవర్ కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన 'చికిరి చికిరి', 'రై రై రా రా' పాటలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్​ అయ్యాయి. అయితే సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం మేకర్స్ సూపర్​ ప్లాన్ రెడీ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా హైప్ క్రియేట్ చేసేందుకు మేకర్స్ పెద్ది పవర్ ప్లే టూర్ పేరుతో ఒక భారీ ప్రమోషనల్ షెడ్యూల్‌ను ప్లాన్​ చేశారు. కేవలం 15 రోజుల్లోనే దేశంలోని ప్రధాన నగరాలను కవర్​ చేసేలా ప్రణాళిక చేశారు.

పెద్ది పవర్ ప్లే టూర్

మే 18 - ముంబయి : బాలీవుడ్ హబ్ ముంబయిలో పెద్ది అఫీషియల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయనున్నారు. ఇందులో కుస్తీ వీరుడిగా, విలేజ్ క్రికెటర్‌గా చరణ్​ను చూపించబోతున్నారు. జాన్వీ ఈ ఈవెంట్‌లో పాల్గొని రూమర్లకు చెక్ పెడుతుందేమో తెలియాలంటే వేచి చూడాలి.

మే 22 - హైదరాబాద్ (ఉప్పల్ స్టేడియం): ఐపీఎల్ మ్యాచ్ (RCB vs SRH) మధ్యలో రామ్ చరణ్ సందడి చేయనున్నారు. అదే వేదికపై ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్‌ ప్లాన్​ చేశారు.

మే 23 - భోపాల్: భోపాల్ నగరంలో ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ జరగనుంది.

మే 24 నుంచి మే 30: బెంగళూరు (మే 24), దిల్లీ (మే 28), చెన్నై (మే 30) నగరాల్లో భారీ ఈవెంట్స్ ప్లాన్​ చేశారు.

జూన్ 1 & 2: సినిమా కథా నేపథ్యమైన విజయనగరంలో జూన్ 1న భారీ ఫ్యాన్స్ గెట్- టు గెదర్, జూన్ 2న హైదరాబాద్‌లో అత్యంత వైభవంగా ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్​ను నిర్వహించనున్నారు.

జాన్వీ రావడం లేదేంటబ్బా?
ట్రైలర్, మిగతా ఈవెంట్లకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ మూవీటీమ్ మాత్రం ఇప్పటికే సినిమా ప్రమోషన్స్​లో దిగేసింది. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు, హీరో రామ్​చరణ్ ఆన్​లైన్​లో ప్రమోషన్స్ షురూ చేశారు. రీసెంట్​గా కారులో లాంగ్ డ్రైవ్​కు వెళ్తూ సినిమా గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. అంతకుముందు బుచ్చిబాబు వీలైనప్పుడల్లా ప్రమోషన్స్ చేశారు. అయితే హీరో రామ్​చరణ్ సోషల్ మీడియాలో సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నా, హీరోయిన్ మాత్రం కనిపించడం లేదు. సోషల్ మీడియాలో సినిమా గురించి పోస్టులు తప్పితే ఆమె స్వయంగా పాల్గొనలేదు.

దీంతో ఈ ప్రమోషన్స్ హంగామాలో జాన్వీ ఎక్కడా కనిపించకపోవడం ఫిల్మ్ నగర్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. జాన్వీ కపూర్​ వేరే సినిమా షూటింగ్​లతో బిజీగా ఉన్నారా? అని నెటిజన్లు సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్​ చేస్తున్నారు. మరి ఇంతటి నేషనల్ వైడ్ క్రేజ్ ఉన్న ప్రచార పర్వంలో జాన్వీ కపూర్ భాగస్వామి అవుతుందా? లేక రూమర్స్ నిజం చేస్తూ దూరంగానే ఉండిపోతుందా? అనేది తెలియాలంటే మే 18 ముంబయి ట్రైలర్ లాంచ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

అచ్చియమ్మగా జాన్వీ
టాలీవుడ్‌పై గట్టి ఫోకస్ పెట్టిన జాన్వీ కపూర్ పెద్ది సినిమాలో విభిన్నమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆమె అచ్చియమ్మ అనే పల్లెటూరి యువతిగా మాస్ లుక్‌లో కనిపించనున్నారు. ఈ పాత్రకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది అది ఏంటంటే ఇందులో జాన్వీ ఒక ఎమ్మెల్యే కుతురుగా నటిస్తుండటంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర స్లాంగ్​లో సాగే ఈ పాత్రకు తనే స్వయంగా తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రమోషనల్ వీడియోల్లో జాన్వీ మిస్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్‌ నిరాశ చెందుతున్నారు. ఇక ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీశ్​ కిలారు, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్పణలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

24సెట్ల కోసం కోట్ల ఖర్చు- పెద్ది ఆర్ట్ టీమ్​ అద్భుతం- గౌర్నాయుడు గ్లింప్స్ ఫుల్ వైరల్​!

నార్త్ ఇండియాలో 'పెద్ది' ట్రైలర్​ లాంచ్- బుచ్చిబాబు స్ట్రాటజీ మామూలుగా లేదుగా!

TAGGED:

PEDDI MOVIE LATEST UPDATES
PEDDI TRAILER RELEASE DATE
PEDDI PRE RELEASE EVENT DATE
PEDDI MOVIE PROMOTIONS
JANHVI KAPOOR IN PEDDI PROMOTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.