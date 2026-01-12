ఇంకా క్లియర్ అవ్వని సెన్సార్ సమస్య- సుప్రీంకోర్టుకు జననాయగన్ మూవీ టీమ్
సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన జన నాయగన్ చిత్రబృందం
Jananayagan Goes To Supreme Court (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 12:34 PM IST
Jananayagan Team Supreme Court : తమిళ నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' చిత్ర సర్టిఫికేషన్ వివాదం ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ సినిమా సర్టిఫికేషన్పై విధించిన స్టేను సవాలు చేస్తూ నిర్మాత సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.