విజయ్ మ్యాజిక్- జననాయగన్కు భారీ OTT ఆఫర్స్!
షూటింగ్ నుంచి విడుదల వరకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సినిమా - విజయ్ చివరి చిత్రం కావడంతో సినిమాపై భారీ హైప్
Published : May 12, 2026 at 10:38 AM IST
Jananayagan OTT Deals : తమిళనాడు సీఎం విజయ్ హీరోగా నటించిన తన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' భారీ హైప్తో మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. షూటింగ్ నుంచి విడుదల వరకు పలు రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే విడుదల ఆలస్యం కావడంతో మొదట వచ్చిన ఓటీటీ ఆఫర్లు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి.
అమెజాన్ ప్రైమ్ తప్పుకున్న తర్వాత రేసులోకి జీ5
జననాయగన్కు చాలా తక్కువ ఆఫర్లే వచ్చాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడిచింది. కానీ విజయ్ తమిళనాడు సీఎం అయ్యాక పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఓటీటీ సంస్థలు మళ్లీ తమ ఆఫర్లను భారీగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకు ముందు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో జననాయగన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ను వదులుకుందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు అదే అమెజాన్ ప్రైమ్ మళ్లీ జననాయగన్కు భారీ ఆఫర్ చేసినట్లు సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. అయితే గతంలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ తప్పుకున్న తర్వాత జీ5 రేసులోకి వచ్చినట్లు వార్తలొచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏ సంస్థతో ఫైనల్ డీల్ అవుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు నటించిన ఆ సినిమాకి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. దళపతి విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక వస్తున్న తొలి సినిమా కావడం, ఆయనకిదే చివరి చిత్రం కావడంతో థియేటర్లలో ఎంతటి ఘన విజయం సాధిస్తుందోనని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.