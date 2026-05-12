విజయ్ మ్యాజిక్- జననాయగన్​కు భారీ OTT ఆఫర్స్!

షూటింగ్ నుంచి విడుదల వరకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సినిమా - విజయ్​ చివరి చిత్రం కావడంతో సినిమాపై భారీ హైప్​

Jananayagan OTT Platforms Offering Massive Deals
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 10:38 AM IST

Jananayagan OTT Deals : తమిళనాడు సీఎం విజయ్ హీరోగా నటించిన తన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' భారీ హైప్‌తో మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. షూటింగ్ నుంచి విడుదల వరకు పలు రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే విడుదల ఆలస్యం కావడంతో మొదట వచ్చిన ఓటీటీ ఆఫర్లు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి.

అమెజాన్​ ప్రైమ్ తప్పుకున్న తర్వాత రేసులోకి జీ5
జననాయగన్​కు చాలా తక్కువ ఆఫర్లే వచ్చాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడిచింది. కానీ విజయ్​ తమిళనాడు సీఎం అయ్యాక పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఓటీటీ సంస్థలు మళ్లీ తమ ఆఫర్లను భారీగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకు ముందు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో జననాయగన్‌ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​ను వదులుకుందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు అదే అమెజాన్​ ప్రైమ్​ మళ్లీ జననాయగన్​కు భారీ ఆఫర్‌ చేసినట్లు సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. అయితే గతంలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​ నుంచి అమెజాన్​ ప్రైమ్ తప్పుకున్న తర్వాత జీ5 రేసులోకి వచ్చినట్లు వార్తలొచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏ సంస్థతో ఫైనల్ డీల్ అవుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు నటించిన ఆ సినిమాకి అనిరుధ్ రవిచందర్‌ సంగీతం అందించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. దళపతి విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక వస్తున్న తొలి సినిమా కావడం, ఆయనకిదే చివరి చిత్రం కావడంతో థియేటర్లలో ఎంతటి ఘన విజయం సాధిస్తుందోనని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

