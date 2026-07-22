'సెన్సార్ విషయంలో అన్యాయం జరిగింది- కానీ ఆధారాల్లేవ్'- జననాయగన్ డైరెక్టర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
జననాయగన్కు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ రావడంపై స్పందించిన డైరెక్టర్ - ఆ విషయంలో ప్రొడ్యూసర్కు, తనకు విజయ్ మద్దతుగా నిలిచారని వెల్లడించిన హెచ్. వినోద్
Published : July 22, 2026 at 10:35 AM IST
Jana Nayagan Director Vinoth Comments : కోలీవుడ్ సూపర్స్టార్ విజయ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'జననాయగన్' విషయంలో సెన్సార్ బోర్డు తమకు అన్యాయం చేసిందని డైరెక్టర్ హెచ్. వినోద్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అయితే దీనికి మాత్రం ఏ విధమైన ఆధారాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రిలీజ్కు జననాయగన్ మరికొన్ని గంటలే ఉన్న ఈ టైంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో డైరెక్టర్ మూవీ విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' అనేక అడ్డంకులను అధిగమించి జూలై 23 విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలను చేశారు. 'ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్న అనంతరం విడుదల జననాయగన్ కానుంది. దీనికి ప్రేక్షకులందరూ సపోర్ట్ చేయాలి' అని డైరెక్టర్ వినోద్ అన్నారు. అదే విధంగా ఈ చిత్రానికి జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం జరిగేలా ప్రజలు థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమా చూసి మూవీటీమ్ను ఆదరించాలని అభిమానులను ఈ సందర్భంగా కోరారు. మూవీకి 'ఎ' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారని, అయితే దీనిపై నిర్మాత, తాను బాధపడినట్లు వినోద్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దీనిపై తాము పోరాటం చేసేందుకు సమయం లేదని, సినిమా విడుదలైతే చాలు అనే ధోరణిలో ఉన్నామన్నారు. సినిమా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయినప్పటికీ, బుకింగ్లు బాగానే జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ మూవీ విషయంలో జరిగిన పరిణామాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారని, సినిమా విడుదల కానప్పుడు విజయ్, నిర్మాత తనకు మద్దతుగా నిలిచినట్లు వినోద్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
రీమేక్ ఎందుకు చేశామంటే?
సీఎం విజయ్ చివరి సినిమాను రీమేక్గా ఎందుకు తీశారనే దానిపై డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ రీమేక్పై చాలా మంది ప్రశ్నించారని, అయితే విజయ్ ఎన్నో కథలు విన్నప్పటికీ, ఈ కథనే ఆయనకు బాగా నచ్చిందన్నారు. మహిళల ఆత్మ గౌరవాన్ని మరింత పెంచే విధంగా ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎంతో మంది దర్శకులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ సినిమా డైరెక్షన్ ఛాన్స్ తనకు ఇచ్చారని వినోద్ తెలిపారు. అదే విధంగా సెన్సార్పై తనకు కోపం లేదన్నారు. సెన్సార్ గురించి మాట్లాడటానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. కానీ దానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు.
కరూర్ ఘటన, లీక్లపై నాపై దుష్ప్రచారం - క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్
కరూర్ విషాదం జరిగినప్పుడు తాను విజయ్తో ఉన్నానని మీడియాలో చూసి చాలా బాధపడ్డానని వినోద్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధారాలు కావాలంటే తమ ఇంటి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను చెక్ చేసుకోవచ్చన్నారు. ఈ వార్తను ప్రచారం చేయడం మతద్రోహ చర్యగా హెచ్. వినోద్ అభివర్ణించారు. ఈ విషయంలో మీడియా తీరు తనను ఎంతో బాధకు గురిచేసిందన్నారు. మరోవైపు జననాయగనే లీక్కు గురైనప్పుడు దీన్ని తామే లీక్ చేశామని కొద్దిమంది చేసిన అసత్య ప్రచారం తనకు ఎంతో బాధ కలిగిందన్నారు. ఒకవేళ తామే (మూవీటీం) అలా చేసి ఉంటే, అది సులభంగా బయటపడి ఉండేదన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం తమపై నిందలు వేయడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. కరూర్ ఘటన నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికే విజయ్ 'జననాయగన్' లీక్ చేశారనే రూమర్స్ కూడా వ్యాపించాయన్నారు. దాదాపు రూ. 400 కోట్లు బడ్జెట్తో తీసిన సినిమాను తానే ఎందుకు లీక్ చేస్తానని వినోద్ ప్రశ్నించారు. తప్పులు చేసినందుకు రాజకీయ నాయకులను కొరడాలతో కొట్టే సన్నివేశాలు సినిమా ట్రైలర్లో ఉన్నాయి. కథకు అవసరం కావడంతోనే ఆ సీన్ను తీశామని స్పష్టం చేశారు.
విజయ్కు ప్రజలు మద్ధతుగా నిలిచారు
'జననాయగన్' విడుదలై ఎన్ని కోట్లు కలెక్షన్స్ సాధిస్తుందనేది ముఖ్యం కాదు, కానీ చూసిన తర్వాత ఆడియెన్స్ ఏమి అర్థం చేసుకున్నారనేదే తమకు ముఖ్యమని వినోద్ పేర్కొన్నారు. విజయ్ సీఎం కావడం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని వినోద్ అన్నారు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఎన్నో సమస్యలు చుట్టుముట్టాయని వివరించారు. ఆ సమయంలో తమిళనాడు ప్రజలు ఆయనకు మద్ధతుగా నిలిచి ఓటు వేసి గెలిపించారని కొనియాడారు. ఈ ఎన్నికల్లో డబ్బు కొని ఓటు వేసే ట్రెండ్కు బ్రేక్ పడిందని గుర్తు చేశారు. కులం, మతం ఆధారంగా నడిచే ఓటు బ్యాంకు బద్దలైందన్నారు.
తమిళనాడు ప్రజలు విజయ్ను గెలిపించి సరికొత్త రాజకీయ మార్పుకు నాంది పలికారని డైరెక్టర్ హెచ్. వినోద్ వివరించారు. జననాయగన్ మూవీ కంప్లీట్గా విజయ్ సినిమా అని, ఆడియెన్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఆశిస్తున్నారో అవన్నీ పుష్కలంగా ఈ సినిమాతో లభిస్తాయన్నారు. ఈ సినిమా విజయ్ అభిమానులందరికీ నచ్చుతుందని డైరెక్టర్ వినోద్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే లీడ్ రోల్లో నటించగా మమిత బైజు కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రియమణి, గౌతమ్మీనన్ తదితరులు సైతం మూవీలో యాక్ట్ చేశారు. స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ స్వరాలు సమకూర్చిన ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. దాదాపు 30 దేశాల్లో 8000 స్కీన్స్లో జననాయగన్ జులై 23న గ్రాండ్గా రీలీజ్ కానుంది.
'లాస్ట్ కాదు ఇదే విజయ్ ఫస్ట్ మూవీ'- డైరెక్టర్ వైరల్ కామెంట్స్- 6 నెలల 'జననాయగన్' జర్నీ ఇదీ!