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'జననాయగన్'లో అంబేడ్కర్ డైలాగ్- క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత

జననాయగన్​లో అంబేడ్కర్ డైలాగ్​ను తొలగింపు - ఈ సంభాషణ వెనకున్న కారణాన్ని వివరించిన నిర్మాత కె. వెంకట్ నారాయణ

Producer On Ambedkar Dialogue
Producer On Ambedkar Dialogue (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 11:34 AM IST

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jana nayagan Producer On Ambedkar Dialogue: కోలీవుడ్ టాప్​ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన చిత్రం 'జననాయగన్'​ మరికొన్ని రోజుల్లో థియేటర్లో సందడి చేయనుంది. సెన్సార్ ఇబ్బందుల తర్వాత బోర్డు పలు మార్పులను సూచించి మొత్తానికి క్లియర్ చేసింది. జులై 23న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై తాజాగా చిత్ర నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ స్పందించారు. ఇందులో అంబేడ్కర్ చట్టం నుంచి టీవీకే చట్టంగా మార్చాలనే డైలాగ్​ తొలగించడంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అంబేడ్కర్ డైలాగ్​పై నిర్మాత క్లారిటీ
'రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించకపోతే ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయనే విషయాన్ని ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఇందులో డైలాగులు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు పెట్టిన నిబంధనలు పిల్లలు పాటించకపోతే వచ్చే పరిణామాల గురించి ఎలా చెబుతామో అదే అర్థంలో అంబేడ్కర్‌ డైలాగ్‌ను వాడాం. సినిమాలో ఆ సన్నివేశం పొలిటికల్ భాషకు దగ్గరగా ఉండటంతో దాన్ని సవరించాలని సెన్సార్ బోర్డు ఆదేశించింది. మేము దేశ చట్టాలను గౌరవిస్తాం. వారు ఎక్కడైతే మార్పులు చేయమన్నారో, అక్కడ తగిన సవరణలు చేశాం. మీరు అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించకపోతే, ఇక్కడ టీవీకే చట్టం వర్తిస్తుందని చెప్పడమే ఆ డైలాగ్ ముఖ్య ఉద్దేశం' అని ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ కె. నారాయణ వివరణ ఇచ్చారు. సినిమా పరిశ్రమ సెన్సార్ బోర్డు నిబంధనల ప్రకారమే నడుస్తుందని, అందుకే వారు కోరిన మార్పులకు తాము అంగీకరించామని నిర్మాత తెలిపారు.

దళపతి విజయ్ నటించిన ఆఖరి చిత్రం కావడంతో ఫ్యాన్స్​లో జననాయగన్​ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. హెచ్​. వినోద్ డైరెక్షన్​లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే ఫీమేల్ లీడ్​లో నటించగా, మమిత బైజు కీ రోల్ పోషించారు. అదే విధంగా ప్రకాశ్​రాజ్, గౌతమ్​మీనన్, ప్రియమణి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా జులై 23న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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