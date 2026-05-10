విజయ్ అభిమానులకు మరో గుడ్ న్యూస్​- త్వరలోనే 'జననాయగన్' రిలీజ్​!

'జన నాయగన్' చిత్రం విడుదలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత

Jana Nayagan Movie
Jana Nayagan Movie (Movie Poster)
Published : May 10, 2026 at 7:16 PM IST

Jana Nayagan Movie Release Date : విజయ్​ అభిమానులకు గుడ్​ న్యూస్​. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జన నాయగన్' చిత్రం, మరో రెండు వారాల్లో థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశముందని ఆ చిత్ర నిర్మాత ఆదివారం అన్నారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా చెన్నైలో జరిగిన ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి నిర్మాత కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వ్యవస్థాపకుడు వెంకట్ కె నారాయణ హాజరయ్యారు. అనంతరం ఈ మూవీ గురించి మీడియాతో మాట్లాడారు.

ముందుగా, విజయ్​ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని కేవీఎన్ తెలిపారు. తమిళనాడు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయ్‌కి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, ఈ సినిమా​ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, జన నాయగన్‌ సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని, అది రాగానే విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు.

JANA NAYAGAN EXPECTED TO RELEASE
