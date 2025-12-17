'పులులతో షూట్ చేసేటప్పుడు చెప్పు- వారణాసి సెట్స్కు వస్తా'- రాజమౌళితో జేమ్స్ కామెరూన్
'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' కోసం వినూత్న ప్రచారం- రాజమౌళితో జేమ్స్కామెరూన్ ఫన్నీ టాక్- వారణాసికి కూడా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ!
Published : December 17, 2025 at 3:27 PM IST
James Cameron To Rajamouli Talk : 'పులలతో షూట్ చేసేటప్పుడు చెప్పు, వారణాసి సినిమా షూటింగ్కు వస్తా' అని వరల్డ్ ఫేమస్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరూన్, దర్శకధీరుడు రాజమౌళిని కోరారు. కామెరూన్ రూపొందించిన విజువల్ వండర్ 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్'ను భారత్లో విడుదల చేయనున్న నేపథ్యంలో, జేమ్స్ కామెరూన్ ఈ వినూత్న ప్రచారానికి తెర తీశారు. దీంతో అటు అవతార్ మూడో భాగానికి, ఇటు మహేశ్బాబు 'వారణాసి' మూవీకి ఒకేసారి ఫుల్ పబ్లిసిటీ లభిస్తోంది.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ ఈ డిసెంబర్ 19న భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అవతార్ టీమ్ వినూత్న ప్రచారానికి తెర తీసింది. తెలుగు దర్శకుడు రాజమౌళితోపాటు, కొంత మంది సినీ ప్రముఖులకు అవతార్ సినిమాను చూపించింది. దీని తర్వాత రాజమౌళితో జేమ్స్ కామెరూన్ వర్చువల్గా మాట్లాడారు. సినిమా మేకింగ్ గురించి, పాత్రల తీరుతెన్నులు, అందులో వాడిన టెక్నాలజీ గురించి చర్చించారు. ముఖ్యంగా జనరేటివ్ ఏఐ గురించి మాట్లాడారు. అయితే ఏఐ అనేది క్రియేటివిటీ దెబ్బతీస్తుందని, దానిని తాను ఎంకరేజ్ చేయనని జేమ్స్ కామెరూన్ చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను అవతార్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విడుదల చేసింది.
విజువల్ వండర్
జేమ్స్ కామెరూన్తో రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, "అందరికంటే ముందు అవతార్ మూడో పార్ట్ చూసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రంలోని విజువల్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, పాత్రలను తీర్చిదిద్దిన విధానం అద్భుతం. ఇందుకు మీకు హాట్సాఫ్ చెబుతున్నాను. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు చిన్న పిల్లాడిలా అయిపోయా. బయటకు వచ్చాక కూడా అవే ఆలోచనలు నన్ను వెంటాడాయి. హీరో జేక్ డైలామాలో పడిన సన్నివేశాలు అద్భుతం. మీరు తీసిన అవతార్ ఫ్రాంచైజీ వెండి తెరకు ఒక బెంచ్ మార్కు" అని అన్నారు.
ఫన్నీ రిక్వెస్ట్
ఈ సందర్భంగా జేమ్స్ కామెరూన్, రాజమౌళిని వారణాసి చిత్రం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. "పులులతో ఏదైనా చిత్రీకరించేటప్పుడు చెప్పు, నేను వారణాసి షూటింగ్కు వస్తా. కనీసం సెకెండ్ యూనిట్కైనా కెమెరా పట్టుకొని కొన్ని సీన్స్ తీస్తా" అని సరదాగా రిక్వెస్ట్ చేశారు. దీనితో రాజమౌళి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 'మీరు రావడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. మీరు వస్తే వారణాసి టీమ్ మాత్రమే కాదు, మొత్తం భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీ థ్రిల్ అవుతుంది' అని అన్నారు. ఏడాదిగా వారణాసి షూటింగ్ జరుగుతోందని, మరో ఏడెనిమిది నెలలపాటు షూటింగ్ కొనసాగుతుందని చెప్పారు.
అవతార్-4, 5 భాగాలు
యావత్ సినీ ప్రపంచాన్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న సినిమాగా 'అవతార్' నిలించింది. ఈ ఫ్రాంచైజీలో ఇప్పటికే వచ్చిన రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఇప్పుడు మూడో భాగం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అవతార్ ఫ్రాంచైజీలోని నాలుగో పార్ట్ 'అవతార్ 4'ను 2029లో, ఐదో పార్ట్ 'అవతార్ 5'ను 2031 డిసెంబరులో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ఇప్పటికే వెల్లడించింది.
మహేశ్ 'వారణాసి'
సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో 'వారణాసి' వస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ నటిస్తున్నారు. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఈ వేడుకలో విడుదల చేసిన 'వారణాసి' టైటిల్ టీజర్, అందులోని విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోయారు. రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాకు ప్రచారం కల్పించేందుకు అవతార్ టీమ్తో రాజమౌళి ప్లాన్ చేసినట్లు ఇంతకు ముందే వార్తలు వచ్చాయి.