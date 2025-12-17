Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / entertainment

'పులులతో షూట్ చేసేటప్పుడు చెప్పు- వారణాసి సెట్స్​కు వస్తా'- రాజమౌళితో జేమ్స్​ కామెరూన్​

'అవతార్​: ఫైర్ అండ్​ యాష్​' కోసం వినూత్న ప్రచారం- రాజమౌళితో జేమ్స్​కామెరూన్ ఫన్నీ టాక్​- వారణాసికి కూడా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ!

James Cameron And Rajamouli
James Cameron And Rajamouli (Film poster & IANS & Rajamouli 'X' Video)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

James Cameron To Rajamouli Talk : 'పులలతో షూట్ చేసేటప్పుడు చెప్పు, వారణాసి సినిమా షూటింగ్​కు వస్తా' అని వరల్డ్ ఫేమస్​ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్​ జేమ్స్​ కామెరూన్​, దర్శకధీరుడు రాజమౌళిని కోరారు. కామెరూన్ రూపొందించిన విజువల్ వండర్​ 'అవతార్​: ఫైర్​ అండ్ యాష్​'ను భారత్​లో విడుదల చేయనున్న నేపథ్యంలో, జేమ్స్​ కామెరూన్ ఈ వినూత్న ప్రచారానికి తెర తీశారు. దీంతో అటు అవతార్​ మూడో భాగానికి, ఇటు మహేశ్​బాబు 'వారణాసి' మూవీకి ఒకేసారి ఫుల్​ పబ్లిసిటీ లభిస్తోంది.

అవతార్​: ఫైర్​ అండ్​ యాష్​ ఈ డిసెంబర్​ 19న భారత్​తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అవతార్ టీమ్​ వినూత్న ప్రచారానికి తెర తీసింది. తెలుగు దర్శకుడు రాజమౌళితోపాటు, కొంత మంది సినీ ప్రముఖులకు అవతార్​ సినిమాను చూపించింది. దీని తర్వాత రాజమౌళితో జేమ్స్​ కామెరూన్ వర్చువల్​గా మాట్లాడారు. సినిమా మేకింగ్ గురించి, పాత్రల తీరుతెన్నులు, అందులో వాడిన టెక్నాలజీ గురించి చర్చించారు. ముఖ్యంగా జనరేటివ్ ఏఐ గురించి మాట్లాడారు. అయితే ఏఐ అనేది క్రియేటివిటీ దెబ్బతీస్తుందని, దానిని తాను ఎంకరేజ్​ చేయనని జేమ్స్ కామెరూన్ చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను అవతార్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విడుదల చేసింది.

విజువల్ వండర్
జేమ్స్​ కామెరూన్​తో రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, "అందరికంటే ముందు అవతార్​ మూడో పార్ట్ చూసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రంలోని విజువల్స్, యాక్షన్​ సీక్వెన్సెస్, పాత్రలను తీర్చిదిద్దిన విధానం అద్భుతం. ఇందుకు మీకు హాట్సాఫ్ చెబుతున్నాను. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు చిన్న పిల్లాడిలా అయిపోయా. బయటకు వచ్చాక కూడా అవే ఆలోచనలు నన్ను వెంటాడాయి. హీరో జేక్​ డైలామాలో పడిన సన్నివేశాలు అద్భుతం. మీరు తీసిన అవతార్ ఫ్రాంచైజీ వెండి తెరకు ఒక బెంచ్​ మార్కు" అని అన్నారు.

ఫన్నీ రిక్వెస్ట్
ఈ సందర్భంగా జేమ్స్​ కామెరూన్, రాజమౌళిని వారణాసి చిత్రం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. "పులులతో ఏదైనా చిత్రీకరించేటప్పుడు చెప్పు, నేను వారణాసి షూటింగ్​కు వస్తా. కనీసం సెకెండ్ యూనిట్​కైనా కెమెరా పట్టుకొని కొన్ని సీన్స్​ తీస్తా" అని సరదాగా రిక్వెస్ట్ చేశారు. దీనితో రాజమౌళి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 'మీరు రావడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. మీరు వస్తే వారణాసి టీమ్​ మాత్రమే కాదు, మొత్తం భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీ థ్రిల్​ అవుతుంది' అని అన్నారు. ఏడాదిగా వారణాసి షూటింగ్ జరుగుతోందని, మరో ఏడెనిమిది నెలలపాటు షూటింగ్ కొనసాగుతుందని చెప్పారు.

అవతార్​-4, 5 భాగాలు
యావత్‌ సినీ ప్రపంచాన్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న సినిమాగా 'అవతార్‌' నిలించింది. ఈ ఫ్రాంచైజీలో ఇప్పటికే వచ్చిన రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఇప్పుడు మూడో భాగం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అవతార్‌ ఫ్రాంచైజీలోని నాలుగో పార్ట్​ 'అవతార్‌ 4'ను 2029లో, ఐదో పార్ట్​ 'అవతార్‌ 5'ను 2031 డిసెంబరులో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ఇప్పటికే వెల్లడించింది.

మహేశ్​ 'వారణాసి'
సూపర్​స్టార్ మహేశ్​ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో 'వారణాసి' వస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్​ నటిస్తున్నారు. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'గ్లోబ్​ ట్రాటర్' ఈవెంట్ గ్రాండ్‌ సక్సెస్ అయ్యింది. ఈ వేడుకలో విడుదల చేసిన 'వారణాసి' టైటిల్ టీజర్, అందులోని విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోయారు. రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాకు ప్రచారం కల్పించేందుకు అవతార్​ టీమ్​తో రాజమౌళి ప్లాన్​ చేసినట్లు ఇంతకు ముందే వార్తలు వచ్చాయి.

TAGGED:

JAMES CAMERON AND RAJAMOULI TALK
JAMES CAMERON WANTS WATCH VARANASI
JAMES CAMERON ABOUT AVATAR PART 3
JAMES CAMERON ABOUT AI
JAMES CAMERON TO RAJAMOULI TALK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.