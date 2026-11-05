'జైలర్ 2' OTT డేట్ ఫిక్స్- స్ట్రీమింగ్లో ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్!
Jailer 2 OTT: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సెన్సేషనల్ హిట్ మూవీ జైలర్2' ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. నవంబరు 12 నుంచి అమెజాన్ప్రైమ్ వీడియోలో పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Published : November 5, 2026 at 12:04 PM IST
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సెన్సేషనల్ హిట్ మూవీ 'జైలర్ 2' ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. నవంబరు 12వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికగా అమెజాన్ప్రైమ్ వీడియోలో తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రైమ్ వీడియో అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పెషల్ పోస్టర్ను షేర్ చేసుకుంది. 'టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ తిరిగి వస్తున్నాడు. రీ లోడెడ్ నవంబరు 12న జైలర్ 2 అమెజాన్ప్రైమ్లో' అని ఇంట్రెస్టింగ్గా క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చింది.
కలెక్షన్స్లో 'జైలర్2' రికార్డులు సృష్టించింది. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పటివరకూ ఈ మూవీ రూ.800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. భారత్లో ఈ మూవీ రూ.541.65 కోట్లు (గ్రాస్) వసూలు చేయగా, ఓవర్సీస్లో రూ.275.25 కోట్లు (గ్రాస్) రాబట్టింది.
అన్కట్ వెర్షన్తో ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్ !
'జైలర్2' ఓటీటీకి సంబంధించి మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఓటీటీలో ఈ మూవీ అన్కట్ వెర్షన్ను స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని కోలీవుడ్ టాక్. ప్రస్తుతం థియేట్రికల్ వెర్షన్ 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఉండగా, అదనంగా మరో 30 నిమిషాలు జోడిస్తారని అంటున్నారు. ఇందులో సంతానం, మోహన్లాల్, విజయ్ సేతుపతి, హృతిక్ రోషన్కు సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉంటాయని టాక్. దీనిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
TIGER MUTHUVEL PANDIAN is back. RELOADED 🔥 #Jailer2OnPrime, Nov 12 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @sunpictures @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu https://t.co/AgpP66EEwT— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 5, 2026
దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 15న రిలీజైన ఈ మూవీ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. ఇందులో రజనీ స్టైల్, నెల్సన్ టేకింగ్ సినిమాను నిలబెట్టాయి. తమిళంలో రూ. 800 కోట్ల కలెక్షన్లను అందుకున్న తొలి సినిమాగా సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే సూర్య, మిథున్ చక్రవర్తి, సూరజ్ వెంజరమూడి, విద్యా బాలన్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో నటించారు. ఇక శివరాజ్కుమార్, మోహన్లాల్, జాకీ ష్రాఫ్లతో పాటు, హృతిక్ రోషన్ అతిథి పాత్రల్లో మెరిశారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించగా, సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు.