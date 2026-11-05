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'జైలర్ 2' OTT డేట్ ఫిక్స్- స్ట్రీమింగ్​లో ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్!

Jailer 2 OTT: సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సెన్సేషనల్ హిట్ మూవీ జైలర్2' ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​కు సిద్ధమైంది. నవంబరు 12 నుంచి అమెజాన్‌ప్రైమ్‌ వీడియోలో పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

Jailer 2 OTT Date
'జైలర్2' లో రజనీకాంత్ - హృతిక్ - విద్యాబాలన్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 12:04 PM IST

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సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సెన్సేషనల్ హిట్ మూవీ 'జైలర్ 2' ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​కు సిద్ధమైంది. నవంబరు 12వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికగా అమెజాన్‌ప్రైమ్‌ వీడియోలో తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రైమ్‌ వీడియో అఫీషియల్​గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా స్పెషల్ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకుంది. 'టైగర్‌ ముత్తువేల్‌ పాండియన్‌ తిరిగి వస్తున్నాడు. రీ లోడెడ్‌ నవంబరు 12న జైలర్‌ 2 అమెజాన్‌ప్రైమ్‌లో' అని ఇంట్రెస్టింగ్​గా క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చింది.

కలెక్షన్స్​లో 'జైలర్‌2' రికార్డులు సృష్టించింది. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పటివరకూ ఈ మూవీ రూ.800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్‌ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. భారత్‌లో ఈ మూవీ రూ.541.65 కోట్లు (గ్రాస్‌) వసూలు చేయగా, ఓవర్సీస్‌లో రూ.275.25 కోట్లు (గ్రాస్‌) రాబట్టింది.

అన్‌కట్‌ వెర్షన్​తో ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ !
'జైలర్‌2' ఓటీటీకి సంబంధించి మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ఓటీటీలో ఈ మూవీ అన్‌కట్‌ వెర్షన్‌ను స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని కోలీవుడ్‌ టాక్‌. ప్రస్తుతం థియేట్రికల్ వెర్షన్‌ 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఉండగా, అదనంగా మరో 30 నిమిషాలు జోడిస్తారని అంటున్నారు. ఇందులో సంతానం, మోహన్‌లాల్‌, విజయ్‌ సేతుపతి, హృతిక్‌ రోషన్​కు సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉంటాయని టాక్‌. దీనిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 15న రిలీజైన ఈ మూవీ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. ఇందులో రజనీ స్టైల్‌, నెల్సన్‌ టేకింగ్‌ సినిమాను నిలబెట్టాయి. తమిళంలో రూ. 800 కోట్ల కలెక్షన్లను అందుకున్న తొలి సినిమాగా సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. నెల్సన్ దిలీప్​ కుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో ఎస్‌.జే సూర్య, మిథున్‌ చక్రవర్తి, సూరజ్‌ వెంజరమూడి, విద్యా బాలన్‌ తదితరులు ఈ చిత్రంలో నటించారు. ఇక శివరాజ్‌కుమార్‌, మోహన్‌లాల్‌, జాకీ ష్రాఫ్‌లతో పాటు, హృతిక్‌ రోషన్‌ అతిథి పాత్రల్లో మెరిశారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించగా, సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు.

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జైలర్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు
JAILER OTT RELEASE DATE

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