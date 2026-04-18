భారీ ధరకు 'జైలర్ 2' OTT డీల్ క్లోజ్- కోలీవుడ్లో టాప్ సినిమాగా రికార్డ్
'స్పిరిట్'తో సమానంగా 'జైలర్ 2' ఓటీటీ డీల్- తమిళంలో ఇది అత్యధిక రేట్!
Published : April 18, 2026 at 6:41 PM IST
Rajinikanth Jailer 2 Updates : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటిస్తున్న జైలర్ 2 శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ఇటీవల షూటింగ్ స్పాట్ నుంచి పలు సీన్లు లీక్ అవ్వడంతో ఇది ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఇప్పుడు ఓ విషయంలో జైలర్ 2 సోషల్ మీడియాలో హాట్టాపిక్గా మారింది. రిలీజ్కు ముందే ఈ చిత్రం అరుదైన ఘనత సాధించింది.
భారీ ధరకు డిజిటల్ హక్కులు
సినిమా షూటింగ్ ఇంకా పూర్తి కాకముందే డిజిటల్ రైట్స్ భారీ ధరకు అమ్ముడైనట్లు సినీవర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఏకంగా రూ.160 కోట్లకు దక్కించుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే తమిళ చిత్రసీమలో రజనీ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పుతారు. అదేంటంటే?
కోలీవుడ్లో అత్యధిక ధరకు ఓటీటీకి అమ్ముడైన సినిమాగా జైలర్ 2 నిలుస్తుంది. గతంలో ఏ సినిమాకు కూడా ఇంతటి భారీ ధర దక్కలేదు. తమిళ బ్లాక్బస్టర్లు 'జైలర్', 'లియో', 'థగ్ లైఫ్' 'కూలీ' వంటి చిత్రాలు కూడా ఈ రేంజ్ ఓటీటీలో బిజినెస్ చేయలేదు. ఇక ఇదే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో 2023లో రజనీకాంత్ హీరోగా విడుదలైన 'జైలర్' సినిమా కోసం రూ.75 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి డిజిటల్ హక్కులు కొనుగోలు చేసింది. గత సంవత్సరం లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమా కోసం కూడా ఇదే ప్లాట్ఫామ్ రూ. 120 కోట్లు వెచ్చించింది. ఇప్పుడు, 'జైలర్ 2' ఒప్పందం పాత రికార్డును అధిగమించినట్లవుతుంది.
పెద్ద మొత్తంలో రికవరీ!
తమ ప్రాజెక్టుల గురించి అన్ని వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచే సన్ పిక్చర్స్, ఈ వార్త గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ, 'జైలర్ 2' దక్కించుకున్న ఈ భారీ ఒప్పందం గురించి కోలీవుడ్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఈ విషయం నిజమైతే, 'జైలర్ 2' సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే తన బడ్జెట్లో భారీ మొత్తం రికవరీ చేసుకున్నట్లే అని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
స్పిరిట్తో సమానంగా
మరోవైపు ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్రెడ్డి వంగ తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్కు సంబంధించి కూడా ఓటీటీ అగ్రిమెంట్ పూర్తైనట్లు ఆ మధ్యలో వార్తలు వచ్చాయి. ఈ చిత్రం ఓటీటీ హక్కులు కూడా రూ.160 కోట్లకే ఫిక్స్ అయినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ప్రభాస్- రజనీ సినిమాలకు ఒకే రేట్ దక్కినట్లు అవుతుంది!
దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన చిత్ర బృందం
మరోవైపు జైలర్ 2 సినిమాకు సంబధించి పలు సన్నివేశాలు ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో లీకయ్యాయి. దీనిపై చిత్ర బృందం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. బయటకు వచ్చిన సన్నివేశాల వీడియోలను ఆయా ఖాతాల నుంచి తొలగించడానికి అవసరమైన చర్యలను చేపట్టినట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటించింది. ఈ పరిస్థితిని తమ యాంటీ పైరసీ టీమ్ పర్యవేక్షిస్తోందని వెల్లడించింది.
'జైలర్ 2'లో రజనీకాంత్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. రమ్యకృష్ణ, మిర్నా, యోగిబాబు, వినాయకన్ తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఎస్. జే. సూర్య ప్రధాన ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్, విజయ్ సేతుపతి అతిథి పాత్రలలో మెప్పించబోతున్నారు.
జైలర్కు దేశవ్యాప్తంగా రూ.600 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు
కాగా, నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన జైలర్ సినిమా 2023లో భారీ విజయం దక్కించుకుంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా రూ. 600 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చాటింది.
37ఏళ్ల తర్వాత విడుదల కానున్న రజనీకాంత్ సినిమా- 1989లో కంప్లీట్ 2026లో థియేటర్లలోకి- కారణం ఇదే!
'క్లాప్ కూడా కొట్టలేదు, అప్పుడే OTT డీల్ క్లోజ్'- అనిల్ రావిపూడి బ్రాండ్ వ్యాల్యూ ఇది!