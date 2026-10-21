'జైలర్ 2' స్పీడ్ తగ్గలేదు - ఆరో రోజే రూ.45 కోట్లకు పైగా! లెక్క ఎంతవరకు వచ్చిందంటే?
'జైలర్ 2' దసరా వీక్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద స్పీడ్ పెంచేసింది. 6వ రోజు హాలిడే అడ్వాంటేజ్ సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చింది. తమిళంతో పాటు తెలుగు వెర్షన్ కూడా మంచి కలెక్షన్స్ను అందుకుంది.
Published : October 21, 2026 at 12:26 PM IST
Jailer 2 Box Office Collection : 'జైలర్ 2' విడుదలై వారం కూడా పూర్తి కాకముందే భారీ వసూళ్లు సాధించింది. ఆరో రోజు ఇండియాలో ఒక్క రోజే రూ.45.55 కోట్ల నెట్ రావడంతో మొత్తం ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ.287.80 కోట్లకు చేరింది. ఇండియా గ్రాస్ రూ.337 కోట్లుగా ఉండగా, వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ రూ.541 కోట్లకు వెళ్లింది. ఆరో రోజు వచ్చిన కలెక్షన్స్లో తమిళ వెర్షన్దే ఎక్కువ వాటా. తెలుగు వెర్షన్ కూడా రూ.8 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
దసరా రోజు రూ.45.55 కోట్లు
ట్రేడ్ వర్గాల వివరాల ప్రకారం ఆరో రోజు దేశవ్యాప్తంగా 15,529 షోల నుంచి 'జైలర్ 2' రూ.45.55 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. దసరా సెలవు కావడంతో థియేటర్లలో రద్దీ పెరిగింది. దీంతో 6 రోజుల ఇండియా నెట్ రూ.287.80 కోట్లకు చేరగా, గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.337 కోట్లుగా నమోదైంది. మొదటి వారంలోనే రూ.250 కోట్ల నెట్ మార్క్ను దాటేసిన సినిమా ఇప్పుడు రూ.300 కోట్లకు దగ్గరగా వచ్చింది. ఐదు రోజుల రన్ తర్వాత కూడా ఆరో రోజు ఇంత పెద్ద కలెక్షన్ రావడంతో దసరా హాలిడే సినిమాకు బాగా ఉపయోగపడింది.
#Jailer2 Day Wise Worldwide Box Office Collection Total India Gross: ₹337.00 Cr Total Overseas Gross: ₹204.00 Cr Total Worldwide Gross: ₹541.00 Cr Day 6 Total Gross: 63Cr This is 5th time #Rajinikanth crossed 500Cr gross at WW box office https://t.co/s9TCS2zV2E— CHITRAMBHALARE (@chitrambhalareI) October 21, 2026
తమిళంలోనే ఎక్కువ వసూళ్లు
ఆరో రోజు వచ్చిన రూ.45.55 కోట్లలో తమిళ వెర్షన్ నుంచి రూ.31.20 కోట్లు వచ్చాయి. 7,828 షోలు కొనసాగుతున్నాయి. తర్వాత తెలుగు వెర్షన్ 2,293 షోల నుంచి రూ.8.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. హిందీ వెర్షన్ 5,230 షోల నుంచి రూ.5 కోట్లు రాబట్టగా, కన్నడ వెర్షన్ 178 షోల నుంచి రూ.60 లక్షలు జోడించింది. అంటే ఆరో రోజు మొత్తం కలెక్షన్లో తమిళ వెర్షన్ ఒక్కటే ఎక్కువ భాగం తీసుకొచ్చింది. తెలుగు కూడా రెండో స్థానంలో నిలిచి మంచి షేర్ ఇచ్చింది.
హిందీకి స్క్రీన్స్ సమస్య
హిందీ వెర్షన్కు మాత్రం నార్త్ ఇండియాలో అనుకున్న స్థాయిలో షోలు దొరకలేదు. ఓటీటీ విండో విషయంలో వచ్చిన సమస్యల కారణంగా పీవీఆర్ ఐనాక్స్ చైన్ ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సినిమాను ప్రదర్శించలేదు. పెద్ద మల్టీప్లెక్స్ చైన్ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో షోలు లేకపోవడం హిందీ వసూళ్లపై ప్రభావం చూపింది. అయినా ఆరో రోజు రూ.5 కోట్ల నెట్ వచ్చింది. తమిళం, తెలుగు వెర్షన్లతో పోలిస్తే హిందీ కలెక్షన్ తక్కువగా ఉండటానికి స్క్రీన్స్ సంఖ్య కూడా ఒక కారణమైంది.
వరల్డ్వైడ్ రూ.541 కోట్ల గ్రాస్
ఇండియాలో రూ.337 కోట్ల గ్రాస్ నమోదు చేసిన 'జైలర్ 2' వరల్డ్వైడ్గా రూ.541 కోట్లకు చేరింది. ఆరో రోజు ఓవర్సీస్ నుంచి మరో రూ.10 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చినట్లు ట్రేడ్ వివరాలు చెబుతున్నాయి. వారం కాకముందే సినిమా రూ.500 కోట్ల వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ను దాటేసింది. ఇండియా నెట్ కూడా రూ.287.80 కోట్ల వద్ద ఉండటంతో రూ.300 కోట్ల మార్క్కు చాలా దగ్గరగా ఉంది. మొదటి ‘జైలర్’కు విదేశాల్లో మంచి వసూళ్లు వచ్చినట్లే, సీక్వెల్ కూడా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో మంచి రన్ కొనసాగిస్తోంది.
మొదటి 'జైలర్' ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జైలర్ 2'ను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు. 2023లో వచ్చిన 'జైలర్ 1' కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం ఆ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.604.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. రజినీకాంత్ కెరీర్లోనే పెద్ద హిట్స్లో ఒకటిగా నిలిచిన ఆ సినిమా సీక్వెల్పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇప్పుడు 'జైలర్ 2' టోటల్ లెక్క ఎంతవరకు వెళుతుందో చూడాలి.
'జైలర్ 2'లో రజనీకాంత్కు భారీ రెమ్యునరేషన్!- మిగతా స్టార్లు ఎన్ని కోట్లు తీసుకున్నారంటే?
'భాషా, పేట సీక్వెల్స్కు నో- కానీ జైలర్ 2 చేయడానికి రీజన్ ఇదే'- స్వయంగా వెల్లడించిన రజనీ