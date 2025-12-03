ETV Bharat / entertainment

'జై అఖండ'- మూడో భాగం టైటిల్ ఇదేనా? తమన్ ట్వీట్ వైరల్

డిసెంబర్​ 5న 'అఖండ 2' విడుదల- ఇంతలో 'అఖండ పార్ట్​ 3' గురించి రచ్చ రచ్చ!

Akhanda 2
Akhanda 2 (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​Akhanda 3 Surprise : నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' చిత్రం డిసెంబర్​ 5న థియేటర్లలో విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రీమియర్​​ షోలు సైతం ఖరారయ్యాయి. అయితే ఈ సినిమా సీక్వెల్​ అంఖడ-2తో ఆగదని, దీనికి కొనసాగింపు ఉంటుదంటూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చమొదలైంది. ఈ మూవీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ చేసిన ట్వీట్ ఆ చర్చకు కారణమైంది. దీంతో అసలు తమన్ ఏం ట్వీట్ చేశారు? ఇది నిజమేనా? అంటూ నెటీజన్లు తెగ సెర్చ్​ చేస్తున్నారు.

ఇంతకీ ఆ పోస్ట్​ ఏంటంటే!
అఖండ 2కు సంగీతాన్ని అందించిన తమన్ బుధవారం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఒక ట్వీట్ చేశారు. అందులో 'ఓం నమ శివాయ, జై అఖండ. శివ గర్జన ఈసారి మరింత బలంగా ఉంటుంది. దాన్ని థియేటర్‌లలో చూడడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి, అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి' అంటూ తమన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో తమన్​, బోయపాటి వెనకాల ఉన్న స్క్రీన్​పై 'జై అఖండ' అని రాసి ఉన్న ఓ ఫొటో ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో చర్చకు కారణమైంది. దీంతో బాలయ్య అభిమానులు అఖండ పార్ట్​ 3 కూడా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల తమన్​ ఓ కార్యక్రమంలో బాలకృష్ణపై తనకున్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూ సీక్వెల్స్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అఖండ పార్ట్ 1లోనే కథంతా అయిపోయిందని అందరూ అనుకుంటున్నారని, కానీ ఆ సినిమాను ఐదు పార్ట్​లైనా తీయవచ్చునని తెలిపారు. అందుకు బాలయ్య కూడా సిద్ధంగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. శివుడి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనని ఈ సందర్భంగా తమన్​ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బాలకృష్ణ నటించే సినిమాలకు సంగీతం అందించే అవకాశం తనకు వచ్చిందని, బాలయ్య తనను ఎప్పుడు కలిసినా 'ఈ సినిమాలో కొత్తగా ఏం చేస్తున్నావ్​' అని ఆప్యాయంగా అడుగుతారని తమన్​ చెప్పుకొచ్చారు.

ట్రైలర్​, పాటలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్!
కాగా, ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ట్రైలర్​, పాటలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్​ వచ్చింది. బాలయ్య బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో చిత్రం అఖండ 2. దీంతో అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. బోయపాటి శ్రీను స్క్రీన్​ప్లే, బాలయ్య అదిరిపోయే డైలాగులు, హై వోల్టేజ్​ యాక్షన్​, ఎమోషనల్​ సీన్స్​, తమన్ బీజీయమ్​ కలిస్తే ఫ్యాన్స్​కు పండగేనని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని 3డీలోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. బాలయ్య అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో 'అఖండ 2' సినిమాను 3డీ ఫార్మాట్‌లోనూ తీసుకొస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు 'అఖండ 2' చిత్రాన్ని 3డీలోనూ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మూవీ టీమ్ ఇదివరకే పేర్కొంది. ఇందుకు సంబంధించి స్పెషల్ పోస్టర్​ను కూడా ఇటీవల రిలీల్ చేశారు. ఈ సినిమాను దేశమంతా చూడాలని అనుకుంటున్నట్లు, అందుకే పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు బోయపాటి శ్రీను తెలిపారు.

అఖండ 2 మూవీ టికెట్ ధరల పెంపు- ప్రీమియర్ షోకు ఎంతంటే?

రికార్డ్ ధరకు అఖండ 2 రైట్స్- బాలయ్య కెరీర్​లో ఇదే హైయ్యెస్ట్

TAGGED:

​AKHANDA 3 MOVIE
AKHANDA 2 RELEASE DATE
AKHANDA 2 REVIEW
AKHANDA 2 TRAILER
​AKHANDA 3 SURPRISE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.