'జైలర్ 2'లో 200 మంది అమ్మాయిలతో రజనీ డ్యాన్స్- కానీ 'కట్' చేస్తే!
రజనీకాంత్ 'జైలర్2' లో 'అలా బోలేలో' సాంగ్ గురించి నటుడు జాఫర్ సాదిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. రన్టైమ్ దృష్ట్యా సాంగ్ను సినిమా నుంచి కట్ చేశారని వెల్లడించారు.
Published : October 22, 2026 at 10:13 AM IST
Jailer 2 Ala Bolelo Song Cut : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్2' చిత్రం థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. మూవీలో రజనీ స్టైల్ అండ్ స్వాగ్కు ఆడియన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అయితే ఆ చిత్రం రన్టైమ్ దృష్ట్యా ఇందులో కొన్ని సీన్స్ను తొలగించాల్సి వచ్చిందట. దీంతో ఫైనల్ కట్లో డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ పలు మార్పులను చేసినట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగా స్పెషల్ సాంగ్ 'అలా బోలేలో'ను కట్ చేశారని నటుడు జాఫర్ సాదిక్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
డిలీటెడ్ సీన్గా రిలీజ్ చేసే అవకాశం: జాఫర్ సాదిక్
ఆ పాటలో తలైవా 200 మంది అమ్మాయిలతో చేసిన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ చాలా క్యూట్గా ఉంటాయని జాఫర్ సాదిక్ పేర్కొన్నారు. 'అలా బోలేలో' సాంగ్ షూటింగ్ చివరి రోజున తాను సెట్స్కు వెళ్లానని, అక్కడ రజనీకాంత్ దాదాపు 200 మంది అమ్మాయిలతో చేసిన డ్యాన్స్ చాలా అద్భుతంగా, క్యూట్గా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే నిడివి కారణంగా సినిమా నుంచి ఆ పాటను తొలగించాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఆ చిత్రాన్ని నిర్మించిన సన్ పిక్టర్స్ సంస్థ ఆ తొలగించిన సాంగ్ను డిలీటెడ్ సీన్గా రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉందని జాఫర్ సాదిక్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జాఫర్ సాదిక్ జైలర్ సినిమాల్లో కీలక పాత్రలో నటించారు.
'అలా బోలేలో' సాంగ్లో నటి పూర్ణ
ఇక సాంగ్ విషయానికొస్తే మేకర్స్ ఫస్ట్ సింగిల్గా 'అలా బోలేలో' ఆగస్టులో రిలీజ్ చేశారు. ఆ డ్యాన్స్ నంబర్లో నటి పూర్ణ మాస్ అండ్ క్లాసికల్ స్టెప్పులతో ఆకట్టుకుంది. దీని లిరికల్ సాంగ్ను కూడా యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేశారు. దీనికి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్తో పాటు స్వయంగా సాంగ్ను పాడారు. తెలుగు వెర్షన్రు శ్రీకాంత్ శ్రీనివాస మౌళి లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట వింటుంటే మలయాళం, తెలుగు, తెలుగు పదాలను మిక్స్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది. విజువల్ పరంగా కూడా సాంగ్ బాగుంది. అయితే పూర్తి స్థాయి సాంగ్ను కాకుండా లిరికల్ సాంగ్నే చిత్రబృందం రిలీజ్ చేయడం గమనార్హం.
ఆ సాంగ్లో నటి పూర్ణ ఇందులో తనదైన స్టెప్పులతో అలరించారు. కానీ రజనీ వేసిన స్టెప్పుల గురించి మాత్రం ఆ లిరికల్ వీడియోలో రివీల్ చేయలేదు. దీంతో థియేటర్లలో రజనీకాంత్ స్టెప్పులను ఆస్వాదించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశపడ్డారు. కానీ థియేటర్లో కనిపించకపోవడంతో వారు నిరాశకు గురయ్యారు. ఇక ఆ పాట రిలీజ్ తర్వాత కొన్ని విమర్శలను కూడా ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా మలయాళ పదాల ఉచ్ఛారణ సరిగ్గా లేదని కేరళ నెటిజన్లు విమర్శించారు. ఆ ఒక్క పాట మాత్రమే కాకుండా సినిమా సెకండాఫ్లో నిడివి తగ్గించే క్రమంలో మోహన్లాల్, సంతానంతో పాటు మరికొన్ని ముఖ్యమైన సీన్లను సైతం ఎడిటింగ్లో తొలగించినట్లు తెలిసింది.
ఓటీటీ రిలీజ్లో ఉంటుందా?
'అలా బోలేలో' పాటకు ప్రముఖ జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. నటి పూర్ణ గతంలోనూ ఓ స్పెషల్ సాంగ్లో మెరిసింది. మహేశ్బాబు గుంటూరు కారం సినిమాలో 'కుర్చీని మడతపెట్టి' అనే మాస్ సాంగ్లో ఆమె నటించింది. అప్పట్లో ఆ పాట యూట్యూబ్ను షేక్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రజనీకాంత్తో 'అలా బోలేలో' సాంగ్లో ఆడిపాడింది. కానీ ఆ వైరల్ సాంగ్ సినిమాలో లేకపోవడం పూర్ణకు ఒకింత నిరాశే. అయితే జైలర్2 ఓటీటీ రిలీజ్లో అయినా ఈ పాటను మేకర్స్ యాడ్ చేస్తారా లేదో వేచి చూడాలి. ఇక సినిమా విషయానికొస్తే అక్టోబర్ 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం కేవలం 6 రోజులకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500+ కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇందులో రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్కుమార్, హృతిక్ రోషన్, విద్యాబాలన్, మిధున్ చక్రవర్తి అగ్రనటులు యాక్ట్ చేశారు.
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