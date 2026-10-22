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'జైలర్ 2'లో 200 మంది అమ్మాయిలతో రజనీ డ్యాన్స్- కానీ 'కట్' చేస్తే!

రజనీకాంత్ 'జైలర్2' లో 'అలా బోలేలో' సాంగ్​ గురించి నటుడు జాఫర్ సాదిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. రన్​టైమ్ దృష్ట్యా సాంగ్​ను సినిమా నుంచి కట్ చేశారని వెల్లడించారు.

Jailer 2 Ala Bolelo Song Cut
'జైలర్ 2' లో రజనీకాంత్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2026 at 10:13 AM IST

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Jailer 2 Ala Bolelo Song Cut : సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్2' చిత్రం థియేటర్లలో సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్ అవుతోంది. మూవీలో రజనీ స్టైల్ అండ్ స్వాగ్​కు ఆడియన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అయితే ఆ చిత్రం రన్​టైమ్ దృష్ట్యా ఇందులో కొన్ని సీన్స్​ను తొలగించాల్సి వచ్చిందట. దీంతో ఫైనల్ కట్​లో డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ పలు మార్పులను చేసినట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగా స్పెషల్ సాంగ్ 'అలా బోలేలో'ను కట్ చేశారని నటుడు జాఫర్ సాదిక్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

డిలీటెడ్ సీన్​గా రిలీజ్ చేసే అవకాశం: జాఫర్ సాదిక్
ఆ పాటలో తలైవా 200 మంది అమ్మాయిలతో చేసిన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ చాలా క్యూట్​గా ఉంటాయని జాఫర్ సాదిక్ పేర్కొన్నారు. 'అలా బోలేలో' సాంగ్ షూటింగ్ చివరి రోజున తాను సెట్స్‌కు వెళ్లానని, అక్కడ రజనీకాంత్ దాదాపు 200 మంది అమ్మాయిలతో చేసిన డ్యాన్స్ చాలా అద్భుతంగా, క్యూట్​గా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే నిడివి కారణంగా సినిమా నుంచి ఆ పాటను తొలగించాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఆ చిత్రాన్ని నిర్మించిన సన్ పిక్టర్స్ సంస్థ ఆ తొలగించిన సాంగ్​ను డిలీటెడ్ సీన్​గా రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉందని జాఫర్ సాదిక్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జాఫర్ సాదిక్ జైలర్ సినిమాల్లో కీలక పాత్రలో నటించారు.

'అలా బోలేలో' సాంగ్​లో నటి పూర్ణ
ఇక సాంగ్ విషయానికొస్తే మేకర్స్ ఫస్ట్ సింగిల్​గా 'అలా బోలేలో' ఆగస్టులో రిలీజ్ చేశారు. ఆ డ్యాన్స్ నంబర్​లో నటి పూర్ణ మాస్ అండ్ క్లాసికల్ స్టెప్పులతో ఆకట్టుకుంది. దీని లిరికల్ సాంగ్​ను కూడా యూట్యూబ్​లో రిలీజ్ చేశారు. దీనికి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్​తో పాటు స్వయంగా సాంగ్​ను పాడారు. తెలుగు వెర్షన్​రు శ్రీకాంత్ శ్రీనివాస మౌళి లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట వింటుంటే మలయాళం, తెలుగు, తెలుగు పదాలను మిక్స్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది. విజువల్ పరంగా కూడా సాంగ్ బాగుంది. అయితే పూర్తి స్థాయి సాంగ్​ను కాకుండా లిరికల్ సాంగ్​నే చిత్రబృందం రిలీజ్ చేయడం గమనార్హం.

ఆ సాంగ్​లో నటి పూర్ణ ఇందులో తనదైన స్టెప్పులతో అలరించారు. కానీ రజనీ వేసిన స్టెప్పుల గురించి మాత్రం ఆ లిరికల్ వీడియోలో రివీల్ చేయలేదు. దీంతో థియేటర్లలో రజనీకాంత్ స్టెప్పులను ఆస్వాదించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశపడ్డారు. కానీ థియేటర్లో కనిపించకపోవడంతో వారు నిరాశకు గురయ్యారు. ఇక ఆ పాట రిలీజ్ తర్వాత కొన్ని విమర్శలను కూడా ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా మలయాళ పదాల ఉచ్ఛారణ సరిగ్గా లేదని కేరళ నెటిజన్లు విమర్శించారు. ఆ ఒక్క పాట మాత్రమే కాకుండా సినిమా సెకండాఫ్‌లో నిడివి తగ్గించే క్రమంలో మోహన్‌లాల్, సంతానంతో పాటు మరికొన్ని ముఖ్యమైన సీన్లను సైతం ఎడిటింగ్‌లో తొలగించినట్లు తెలిసింది.

ఓటీటీ రిలీజ్​లో ఉంటుందా?
'అలా బోలేలో' పాటకు ప్రముఖ జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. నటి పూర్ణ గతంలోనూ ఓ స్పెషల్ సాంగ్​లో మెరిసింది. మహేశ్​బాబు గుంటూరు కారం సినిమాలో 'కుర్చీని మడతపెట్టి' అనే మాస్ సాంగ్​లో ఆమె నటించింది. అప్పట్లో ఆ పాట యూట్యూబ్​ను షేక్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రజనీకాంత్​తో 'అలా బోలేలో' సాంగ్​లో ఆడిపాడింది. కానీ ఆ వైరల్ సాంగ్ సినిమాలో లేకపోవడం పూర్ణకు ఒకింత నిరాశే. అయితే జైలర్2 ఓటీటీ రిలీజ్​లో అయినా ఈ పాటను మేకర్స్ యాడ్ చేస్తారా లేదో వేచి చూడాలి. ఇక సినిమా విషయానికొస్తే అక్టోబర్ 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం కేవలం 6 రోజులకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500+ కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇందులో రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్​కుమార్, హృతిక్​ రోషన్, విద్యాబాలన్, మిధున్ చక్రవర్తి అగ్రనటులు యాక్ట్ చేశారు.

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