రణ్‌వీర్‌ను కాదు వాళ్లను బ్యాన్ చేయాలి- ధురంధర్ సక్సెస్ చూసి కొందరు భయపడుతున్నారు: ఆర్జీవీ

డాన్ 3 వివాదానికి సంబంధించి రణ్‌వీర్​పై ఎఫ్‌డబ్ల్యూఐసీఈ ఆంక్షలు- చాలామందికి ఆ వివాదానికి సంబంధించిన అసలు నిజాలు తెలియవన్న ఆర్జీవీ

Published : May 30, 2026 at 1:11 PM IST

RGV Latest Comments : సినీ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైన రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ బ్యాన్‌పై సంచలన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. డాన్ 3 వివాదానికి సంబంధించి బాలీవుడ్‌ నటుడిపై ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ వెస్ట్రన్‌ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్‌ విధించిన ఆంక్షలను ఆయన తప్పుపట్టారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ ఆ ఫిల్మ్‌ ఫెడరేషన్‌పై నిషేధం విధించాలంటూ విమర్శించారు.

ఎఫ్‌డబ్ల్యూఐసీఈ తమ పట్టును కోల్పోకుండా చూసుకోవడం కోసమే ఇలాంటి చర్యలు చేస్తుందని ఆర్జీవీ ఆరోపించారు. "గాంధీజీ పంథాలో అంటూ ఎఫ్‌డబ్ల్యూఐసీఈ విధించిన ఆ నిషేధం చూస్తుంటే వారిపై వారే వేసుకున్న ఒక పెద్ద జోక్‌లా కనిపిస్తోంది. వాళ్లు చెబుతున్నట్లు ఇది పరిశ్రమను, కార్మికులను రక్షించే ప్రయత్నం కాదు. తమ పట్టును కోల్పోకుండా చూసుకోవడం కోసం చేస్తున్న చర్య. వాళ్లు 5 నుంచి 50 లక్షల మంది కార్మికుల తరఫున మాట్లాడుతున్నామని చెబుతున్నారు. కానీ నిజం ఏంటంటే ఆ లక్షలాది మందిలో చాలామందికి ఈ వివాదానికి సంబంధించిన అసలు నిజాలు తెలియవు. అసలు ఇదొక న్యాయస్థానము కాదు, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన నియంత్రణ సంస్థ కాదు. చట్టపరమైన నిబంధనలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి ఒక నిర్దిష్ట ఎజెండాతో ప్రైవేటుగా సమావేశమయ్యే కొందరు వ్యక్తులు ఈ తీర్పును ముందే డిసైడ్ చేస్తారు. "ధురంధర్" సినిమా భారీ విజయంతో రణ్‌వీర్ సింగ్ సాధించిన క్రేజ్ చూసి భయపడుతున్న కొందరు నటులు కూడా ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు" అని వర్మ తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు. థియేటర్లలో టికెట్లు అమ్ముడయ్యేది రణ్‌వీర్ సింగ్ లాంటి స్టార్ల వల్లే అని ఇలాంటి సంస్థల వల్ల కాదని రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రణ్‌వీర్ లాంటి స్టార్లే లక్షలాది మంది కార్మికులకు ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో హాట్‌ టాపిక్‌గా నిలుస్తున్న చిత్రం డాన్‌3 రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ కథానాయకుడిగా ఫర్హాన్ అక్తర్ దర్శకత్వంలో ఈ మూవీ పట్టాలెక్కాల్సి ఉంది. అయితే, అనివార్య కారణాలతో ఈ మూవీ నుంచి రణ్‌వీర్‌ తప్పుకొన్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అధికారికంగా మాత్రం ఎక్కడా ప్రకటించలేదు. ఈ క్రమంలో 'డాన్‌ 3' నుంచి తప్పుకొన్నందుకు గానూ రణ్‌వీర్ సింగ్‌పై నిషేధం విధించినట్లు ఎఫ్‌డబ్ల్యూఐసీఈ ప్రకటించింది. చివరి నిమిషంలో ఆ సినిమా నుంచి తప్పుకోవడంతో నిర్మాతకు రూ.40 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌ గతంలో తెలిపారు. రణవీర్ సింగ్ ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్‌పై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది.

బాలీవుడ్‌ అగ్ర హీరోలు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, షారుక్‌ఖాన్‌లకు డాన్‌ సిరీస్‌ సినిమాలు అద్భుతమైన విజయాలను అందించాయి. అదే కోవలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో రణ్‌వీర్‌ వైదొలిగిన తర్వాత ఆయన స్థానంలో హృతిక్‌ నటించనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ నటుడి టీమ్‌ వాటిని ఖండించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం తనను ఎవరూ సంప్రదించలేదని హృతిక్‌ ఇటీవల స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్‌పై ఎఫ్‌డబ్ల్యూఐసీఈ నిషేధం విధించడంతో డాన్‌ 3లో ఎవరు నటిస్తారనే దానిపై సందిగ్ధత నెలకొంది. ఏదైమైనా రణ్‌వీర్‌పై నిషేధం ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ బ్యాన్‌ ఆయన భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తిగా మారింది.

