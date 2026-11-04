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అర్జునుడికి తోడుగా యంగ్ టైగర్- 'ఇట్లు అర్జున' ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన ఎన్టీఆర్!

Itllu Arjuna Trailer: 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా ట్రైలర్​ను ఎక్స్‌ వేదికగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం మూవీ విజయం సాధించాలని మేకర్స్​కు స్పెషల్ విషెస్​ను తెలియజేశారు.

Itllu Arjuna Trailer Out
ఇట్లు అర్జునలో అనీష్ - అనశ్వర రాజన్‌ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 7:28 PM IST

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హీరో అంటే మూవీలో పెద్ద పెద్ద డైలాగ్​లు చెప్పాలి. విలన్లకు పవర్​ఫుల్ వార్నింగ్స్ ఇవ్వాలి. హీరోయిన్​ మనసు దోచేందుకు స్వీట్​గా మాటలు చెప్పాలి. ఆమె సౌందర్యాన్ని పొగుడుతూ పాటలను సైతం పాడాలి. ఒకవేళ అదే హీరోకు ఫస్ట్ చిత్రమైతే ఇంక ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తనలో ఉన్న మొత్తం టాలెంట్​ను ధారపోయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఆశ్చర్యంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండానే సిల్వర్ ​స్క్రీన్​కు పరిచయమవుతున్నాడు యంగ్ హీరో అనీష్. ఆ హీరో మాటలతో కాకుండా చేతల్లో ఏం చేశాడో తెలియాలంటే 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా చూడాల్సిందే. డైరెక్టర్ మహేశ్‌ ఉప్పల దర్శకత్వంలో 'ఇట్లు అర్జున'ను 'భీష్మ' ఫేమ్ డైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల నిర్మించారు.

టాలీవుడ్ కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 'ఛాంపియన్' ఫేమ్ అనశ్వర రాజన్‌ అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకోనున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా నవంబరు 13న ఆడియెన్స్​ను పలకరించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా బుధవారం ట్రైలర్ గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. అయితే ఈ రిలీజైన ట్రైలర్​ రిలీజ్​కు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా, చిత్రం విజయం సాధించాలని మూవీ టీమ్​కు స్పెషల్ విషెస్​ను తెలియజేశారు. తారక్ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం.

'అనీష్‌ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా డెబ్యూ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. ఇలాంటి క్యారెక్టర్​ను తొలి సినిమాకే ఎంచుకున్నావంటే స్టోరీని ఎంత బలంగా నమ్ముతున్నావో అర్థమవుతోంది. మీకు అద్భుతమైన స్టార్టింగ్ ఇట్లు అర్జున ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తమన్‌, అనశ్వర రాజన్‌, మహేశ్‌ ఉప్పల, రాజా మహదేవన్‌, వెంకీ కుడుముల మీ అందరికీ అభినందనలు' అని ఎన్టీఆర్‌ అన్నారు.

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