అర్జునుడికి తోడుగా యంగ్ టైగర్- 'ఇట్లు అర్జున' ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన ఎన్టీఆర్!
Itllu Arjuna Trailer: 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా ట్రైలర్ను ఎక్స్ వేదికగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం మూవీ విజయం సాధించాలని మేకర్స్కు స్పెషల్ విషెస్ను తెలియజేశారు.
Published : November 4, 2026 at 7:28 PM IST
హీరో అంటే మూవీలో పెద్ద పెద్ద డైలాగ్లు చెప్పాలి. విలన్లకు పవర్ఫుల్ వార్నింగ్స్ ఇవ్వాలి. హీరోయిన్ మనసు దోచేందుకు స్వీట్గా మాటలు చెప్పాలి. ఆమె సౌందర్యాన్ని పొగుడుతూ పాటలను సైతం పాడాలి. ఒకవేళ అదే హీరోకు ఫస్ట్ చిత్రమైతే ఇంక ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తనలో ఉన్న మొత్తం టాలెంట్ను ధారపోయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఆశ్చర్యంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండానే సిల్వర్ స్క్రీన్కు పరిచయమవుతున్నాడు యంగ్ హీరో అనీష్. ఆ హీరో మాటలతో కాకుండా చేతల్లో ఏం చేశాడో తెలియాలంటే 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా చూడాల్సిందే. డైరెక్టర్ మహేశ్ ఉప్పల దర్శకత్వంలో 'ఇట్లు అర్జున'ను 'భీష్మ' ఫేమ్ డైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల నిర్మించారు.
టాలీవుడ్ కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 'ఛాంపియన్' ఫేమ్ అనశ్వర రాజన్ అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకోనున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా నవంబరు 13న ఆడియెన్స్ను పలకరించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా బుధవారం ట్రైలర్ గ్రాండ్గా రిలీజైంది. అయితే ఈ రిలీజైన ట్రైలర్ రిలీజ్కు ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది. టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా, చిత్రం విజయం సాధించాలని మూవీ టీమ్కు స్పెషల్ విషెస్ను తెలియజేశారు. తారక్ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం.
'అనీష్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా డెబ్యూ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. ఇలాంటి క్యారెక్టర్ను తొలి సినిమాకే ఎంచుకున్నావంటే స్టోరీని ఎంత బలంగా నమ్ముతున్నావో అర్థమవుతోంది. మీకు అద్భుతమైన స్టార్టింగ్ ఇట్లు అర్జున ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తమన్, అనశ్వర రాజన్, మహేశ్ ఉప్పల, రాజా మహదేవన్, వెంకీ కుడుముల మీ అందరికీ అభినందనలు' అని ఎన్టీఆర్ అన్నారు.
Here's the trailer of #ItluArjuna. https://t.co/4Mh8IWYPOC @anieshforyou, your debut speaks without a single word and that takes real guts. Choosing a role like this for your very first film shows how much you believe in the story over everything else. Wishing you a wonderful start brother. Best wishes to @MusicThaman #AnaswaraRajan @itsmaheshuppala @rajamahadhevan @VenkyKudumula and the entire team on their release on Nov 13th.— Jr NTR (@tarak9999) November 4, 2026