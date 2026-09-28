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హీరోయిన్​ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్​ ఇంటిపై ఐటీ దాడులు- కారణమేమిటంటే?

నటి రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్, ఆమె బంధువుల ఇళ్లలో ఐటీ సోదాలు- ముంబయి పనోరమా స్టూడియోస్‌కు సంబంధించి పలు ప్రదేశాల్లో సోదాలు

IT Raids In Rakul Properties
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 3:55 PM IST

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IT Raids In Rakul Properties : ప్రముఖ సినీ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ఆమె మామ, ప్రముఖ నిర్మాత వాసు భగ్నానీతో పాటు పనోరమా స్టూడియోస్‌తో సంబంధం ఉన్న సుమారు 15 ప్రాంతాల్లో ముంబయి ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు విస్తృతంగా సోదాలు చేపట్టారు. సినిమా ప్రాజెక్టులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నామనే నెపంతో నిధులను విదేశాలకు అక్రమంగా తరలించారనే అనుమానాల నేపథ్యంలో ఆ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఐటీ బృందాలు కీలక పత్రాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, విదేశీ చెల్లింపుల రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో ముంబయి పోలీసులు, ఈగల్ ఫోర్స్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో పట్టుబడిన డ్రగ్స్ సరఫరాదారుల నుంచి రకుల్ సోదరుడు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ మత్తుపదార్థాలు కొనుగోలు చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పనోరమా స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై పలు చిత్రాలను నిర్మించిన వాషు భగ్నానీ కుమారుడు జాకీ భగ్నానీని 2024లో నటి రకుల్ వివాహం చేసుకుంది.

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RAKUL FAMILY HOUSE IT RAIDS
IT RAIDS IN RAKUL PROPERTIES

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