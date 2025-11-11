'మా నాన్న చనిపోలేదు'- ధర్మేంద్ర మరణ వార్తలపై స్పందించిన కుమార్తె
ధరేంద్ర మరణించారంటూ వచ్చిన వార్తలపై స్పందించిన కుటుంబ సభ్యులు
Published : November 11, 2025 at 9:59 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 10:33 AM IST
Actor Dharmendra Death News : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర చనిపోయారన్న వార్తలను ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఖండించారు. ముంబయి బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స కొనసాగుతున్నట్లు ధర్మేంద్ర కుమార్తె ఈషా డియోల్ ప్రకటించారు. నాన్న ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని తెలిపారు. తమ కుటుంబం నుంచి ప్రకటించేవరకు ఎలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చేయవద్దుని అన్నారు.
'మీడియా చాలా బిజీగా ఉంది. తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేస్తున్నట్లు కనిపపిస్తోంది. మా నాన్న నిలకడానే ఉన్నారు. కోలుకుంటున్నారు. మా కుటుంబ సభ్యులరందరికీ గొప్యత ఇవ్వాలని మేం అభ్యర్థిస్తున్నాం. మా నాన్న త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్న వారికి నా ధన్యవాదాలు' అని ఈషా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈషా పోస్ట్ చేశారు.
Bollywood veteran Dharmendra Deol's daughter Esha Deol on Instagram posts, " the media seems to be in overdrive and spreading false news. my father is stable and recovering. we request everyone to give our family privacy. thank you for the prayers for papas speedy recovery." pic.twitter.com/SMeFocjUTw— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
క్షమించరాని నేరం : హేమ మాలిని
ధర్మేంద్ర చనిపోయారన్న వార్తలపై ఆయన సతీమణి, రాజకీయ నాయకురాలు హేమ మాలిని తీవ్రంగా స్పందించారు. జరుగుతున్నది క్షమించరాని నేరమని అన్నారు. చికిత్సకు స్పందిస్తూ కోలుకుంటుండగా ఆయన చనిపోయారంటూ ఎలా ప్రచారం చేస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. అలాంటి వార్తలు అవమానకరం, బాధ్యతారాహిత్యమని పేర్కొన్నారు. దయచేసి కుటుంబ గోప్యతకు గౌవరం ఇవ్వండి అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Bollywood veteran Dharmendra's wife Hema Malini (@dreamgirlhema) posts, " what is happening is unforgivable! how can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? this is being extremely disrespectful and irresponsible.… pic.twitter.com/raYr8FT9vM— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
సోమవారం కూడా ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం విషమంగా ఉందని, ఆయన వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో ధర్మేంద్ర అక్టోబరు 31న ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. మరోసారి ఆయన హాస్పిటల్కు వెళ్లడంతో ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం క్షీణించిందని, వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వార్తలను ఆయన టీమ్ ఖండించింది. ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని పేర్కొంది. ధర్మేంద్ర త్వరగా కోలుకోవాలని, కుటుంబ గోప్యతను అందరూ గౌరవించాలని టీమ్ వెల్లడించింది.
ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందతున్న ధర్మేంద్రను చూసేందుకు హేమ మాలిని ముంబయి ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఆయన ఆరోగ్యం గురించి సర్వత్రా ఊహాగానాలకు దారితీసింది. దీనిపై స్పందించిన హేమ మాలిని, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.వైద్యులు నిరంతరం ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యాన్ని పర్య వేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించాలంటూ ఎక్స్ ద్వారా కోరారు.
ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్ని పరిశ్రమకు అందించారు ధర్మేంద్ర. వచ్చే నెల 8న 90వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ధర్మేంద్ర చివరిసారిగా 'తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా' అనే సినిమాలో కనిపించారు. షాహిద్ కపుర్, కృతి సనన్లతో నటించారు. అందులో షాహిద్ తాతగా నటించారు. అంతేకాకుండా రణవీర్ సింగ్, అలియా భట్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ 'రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ'లో కూడా ఆయన నటించారు. ఈ నటుడు తదుపరి శ్రీరామ్ రాఘవన్ 'ఇక్కీస్'లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. చిన్నవయసులోనే పరమవీర చక్ర పురస్కారాన్ని అందుకున్న సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ ఖేతర్పాల్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. అందులో ధర్మేంద్ర అరుణ్ తండ్రిగా కనపడనున్నారు.