'ఎల్లమ్మ' తెలుగు 'కాంతార' అయ్యే ఛాన్స్- వేణు అలా ఆలోచిస్తే బెటరా?

బలగం' తర్వాత వేణు 'ఎల్లమ్మ'- హీరోగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఎంట్రీ?

Venu DSP
Venu DSP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Venu Yeldandi Yellamma : 'కాంతార' కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి ఇండియాను మొత్తం ఊపేసిన సినిమా. రిషబ్ శెట్టి నటన, దర్శకత్వంతో ఒక కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ప్రతీ ఇండస్ట్రీ, తమ దగ్గర కూడా అలాంటి ఒక రా, రస్టిక్ కథ రావాలని ఎదురుచూస్తోంది.

ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో సరిగ్గా అలాంటి వైబ్స్ ఇస్తున్న సినిమా ఒకటి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 'బలగం' లాంటి ఒక క్లాసిక్‌ను అందించిన వేణు యెల్దండి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఊహించని మలుపులతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఇంతకు ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారంటే?

'ఎల్లమ్మ'తో 'బలగం' వేణు!
జబర్దస్త్​ కామెడీ షోతో తెలుగు ప్రేక్షుకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు వేణు. ఆ తర్వాత 'బలగం' సినిమాతో దర్శకుడిగా తనలోని మరో కోణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. సింపుల్ కథతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా భారీ విజయం అందుకుంది. ఇందులో ఆయన చూపించిన ఎలిమెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​కు విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. అందుకే ఆయన తెరకెక్కించనున్న రెండో సినిమా 'ఎల్లమ్మ' పై ప్రేక్షకులకు భారీ అంచనాలున్నాయి.

ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక విషయంలో హైలెట్ అవుతూనే ఉంది. ముందుగా ఈ కథను నేచురల్ స్టార్ నానితో, ఆ తర్వాత యంగ్ హీరో నితిన్‌తో చేయాలని అనుకున్నారు. అలాగే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పేరు కూడా ప్రచారంలో వినిపించింది. కానీ, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ కాంబినేషన్లు వర్కౌట్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఊహించని మలుపు తీసుకుంది.

ఊహించని ట్విస్ట్- హీరోగా DSP?
ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న లేటెస్ట్ బజ్ ఏంటంటే, 'ఎల్లమ్మ' సినిమాతో రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా పరిచయం కానున్నారట! రెండు దశాబ్దాలుగా తన మ్యూజిక్‌తో ప్రేక్షకులను ఊర్రూతలూగించిన డీఎస్పీ, ఇప్పుడు కెమెరా ముందుకొచ్చి యాక్టింగ్ చేయనున్నారనే వార్త ఫ్యాన్స్‌కు పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. దిల్ రాజు లాంటి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్, వేణు లాంటి టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్, హీరోగా డీఎస్పీ కాంబో ఫిక్స్ అయ్యారన్న వార్తలు బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

తెలుగు 'కాంతార' అవుతుందా?
ఈ సినిమా కథ, దాని నేపథ్యం చూసి చాలా మంది దీన్ని మరో 'కాంతార' అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంచనాలు పీక్స్​లో ఉండడంతో ఇది తెలుగు వెర్షన్ కాంతార అవుతుందా అని చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే 'కాంతార' అంత పవర్‌ఫుల్‌గా రావడానికి కారణం, దర్శకుడైన రిషబ్ శెట్టియే అందులో హీరోగా నటించడం. తన కథలోని సోల్​ను, ఆ ఎమోషన్‌ను ఆయనంత బాగా ఎవరూ పండించలేరు.

అందుకే, 'ఎల్లమ్మ' విషయంలో కూడా వేణునే నటిస్తే సినిమా మరో స్థాయిలో ఉంటుందని మరి కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. నటుడిగా వేణు టాలెంట్ ఏంటో మనకు తెలుసు. కానీ, చివరికి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది దర్శకుడిగా అతనికే వదిలేయాలి.

హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో హీరో విషయంలోనే కాదు, హీరోయిన్ విషయంలో కూడా పెద్ద మార్పు జరిగింది. మొదట ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా సాయి పల్లవిని అనుకున్నారు. కానీ, ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడంతో, ఇప్పుడు ఆ స్థానంలోకి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ కీర్తి సురేష్ పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే విజయ్ దేవరకొండతో దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న 'రౌడీ జనార్ధన' సినిమాలో కీర్తి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పుడు 'ఎల్లమ్మ'లో కూడా ఆమెనే ఫైనల్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఎప్పుడు?
డీఎస్పీ- కీర్తి సురేష్ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ను దిల్ రాజు సెట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై వస్తున్న వార్తలపై క్లారిటీ రావాలంటే, అధికారిక ప్రకటన వచ్చేవరకు వేచి చూడాల్సిందే. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, 'ఎల్లమ్మ' టాలీవుడ్‌లో ఒక కొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేయడం ఖాయం. నిజంగా హీరోగా సెట్టయితే రాక్‌స్టార్ డీఎస్పీ హీరోగా ఎలా మెప్పిస్తాడో చూడటానికి ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

'బలగం' వేణు అందులో రెండు సార్లు స్టేట్ ఛాంపియన్ - మీకు తెలుసా?

నా రెండో సినిమా కూడా దిల్​ రాజుతోనే..: బలగం వేణు

