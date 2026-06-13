'లెనిన్' రిలీజ్ మరోసారి వాయిదా- అఖిల్కు జులై సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందా?
అఖిల్కు ఈ సినిమా గేమ్ ఛేంజర్లా మారుతుందని భావిస్తున్న అభిమానులు - సినిమా కథ కంటే ప్రస్తుతం దాని విడుదల తేదీపైనే ఎక్కువ చర్చ
Published : June 13, 2026 at 11:48 AM IST
Lenin Movie Updates : టాలీవుడ్లో మోస్ట్ స్టైలిష్ యాక్షన్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని. ఈసారి లెనిన్ అనే పవర్ఫుల్ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ బరిలోకి దిగుతున్నారు. చాలా కాలంగా బాక్సాఫీస్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అఖిల్కు ఈ సినిమా గేమ్ ఛేంజర్లా మారుతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ విలేజ్ డ్రామాపై మొదటి నుంచే భారీ అంచనాలున్నాయి. అయితే సినిమా కథ కంటే ప్రస్తుతం దాని విడుదల తేదీపైనే ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
'మే'లో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేసినా
నిజానికి 'లెనిన్' సినిమాను మొదట మే నెలలోనే విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. అయితే అదే సమయంలో రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవడంతో, పోటీని నివారించేందుకు లెనిన్ను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించారు. ఆసక్తికరంగా ఆ తర్వాత 'పెద్ది' కూడా తన విడుదల తేదీని మార్చుకోవడంతో, 'లెనిన్'కు కొత్త రిలీజ్ డేట్గా జూన్ 26 ఫిక్స్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మళ్లీ మారినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న టాక్ ప్రకారం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని కీలకమైన విజువల్ వర్క్స్, ఎడిటింగ్, ఫైనల్ అవుట్పుట్కు సంబంధించిన పనులు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయట. దీంతో జూన్ 26 నాటికి సినిమా పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధం కావడం కష్టమనే ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో సినిమాను జూలై మొదటి వారానికి వాయిదా వేయాలని నిర్మాతలు ఆలోచిస్తున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
జులై సెంటిమెంట్
ఇప్పటికే పలు మార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా విషయంలో మరోసారి అదే పరిస్థితి ఎదురుకావడం అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ ఇవ్వండి అంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అయితే తెలుగు సినిమా చరిత్రను పరిశీలిస్తే జులై నెలలో విడుదలైన అనేక సినిమాలు విజయవంతం అయ్యాయి. ఇంద్ర, సింహాద్రి, మగధీర, బాహుబలి లాంటి సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్స్గా నిలిచాయి. దీనితో జులై సినిమా అఖిల్ కూడా కలిసివస్తుందని అక్కినేని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. మరి ఈ సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందో, లేదో చూడాలి.
అఖిల్ కెరీర్లో కీలకంగా
ఈ చిత్రానికి మురళి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో అఖిల్కు జోడీగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. చిత్రంలో నటులు శివాజీ, శరణ్య ప్రదీప్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. నిర్మాతలుగా నాగ వంశీ, అక్కినేని నాగార్జున వ్యవహరించారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. అఖిల్ కెరీర్లో ఈ చిత్రం కీలకంగా మారుతుందనే అంచనాల మధ్య, విడుదల తేదీపై స్పష్టత కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఆచార్య దేవా ఏమంటివి?
ఇటీవల విడుదలైన గ్లింప్స్లో అఖిల్ మాస్ అవతారంలో కనిపిస్తున్నారు. 'ఆచార్య దేవ! ఏమంటివి? ఏమంటివి?' అనే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫేమస్ డైలాగ్తో గ్లింప్స్ మొదలైంది. ఇందులో హీరోయిన్ భాగ్య శ్రీ నాటకంలో పాత్ర వేస్తుంటారు. ఈ తర్వాత హీరో - హీరోయిన్ మధ్య సీన్ చూపించారు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్టీఆర్ అంత గొప్పగా కాకపోయినా నువ్వూ బాగానే డైలాగులు చెప్పినవులే అని అఖిల్ అంటాడు. తర్వాత ఈ రెండు క్యారెక్టర్ల మధ్య సరదా సీన్లు, క్రమంగా వైలెంట్ సన్నివేశాలు చూపించారు. చివర్లో 'నేను తప్పిపోయి రాలేదు మచ్చా, వెతుక్కుంటూ వచ్చిన' అని అఖిల్ చెప్పే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఓవరాల్గా ఇది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా, ఎమెషన్స్, యాక్షన్ కలగలిపిన సినిమాగా తెరకెక్కిందని తెలుస్తోంది.
'NTR అంత కాకపోయినా నువ్వూ బాగానే చెప్పావులే'- ఆసక్తిగా అఖిల్ 'లెనిన్' టీజర్
అఖిల్ 'లెనిన్'కు పోటీగా రామ్చరణ్ 'పెద్ది'- బాక్సాఫీస్ క్లాష్ తప్పేలా లేదుగా!