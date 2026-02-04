ETV Bharat / entertainment

'ధురందర్​- 2'లో సల్మాన్​ ఖాన్​?- ​వైరల్ అవుతున్న ఫొటో- అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

ధురందర్​ సీక్వెల్​లో సల్మాన్​ ఖాన్? - ఆ పవర్ఫుల్ పాత్ర 'సల్లు భాయ్' దేనా?- సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం!

Dhurandhar Movie
Dhurandhar Movie (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Salman Khan In Dhurandhar 2 : బాలీవుడ్​ నటుడు సల్మాన్ ​ఖాన్​ ధురంధర్​- 2లో నటిస్తున్నారా? ఈ సినిమాలో ఆయన కీ​లక పాత్ర చేయనున్నారా? ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఇది. ఎందుకంటే సల్మాన్​కు సంబంధించి ఓ ఫొటో సోషల్​ మీడియాలో బాగా వైరల్​ అవుతోంది. అది ధురంధర్ 2 సినిమా షూటింగ్ స్పాట్​లోనిదే అని పుకార్లు మొదలయ్యాయి. దీంతో సల్మాన్​ఖాన్ ఈ సీక్వెల్​లో నటిస్తున్నారంటూ చర్చ మొదలైంది.

అభిమానుల్లో కన్ఫ్యూజన్​
ఆదిత్య ధర్- బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో రణ్​వీర్​ సింగ్​ కాంబోలో తెరకెక్కిన ధురంధర్ మూవీ గతేడాది డిసెంబర్​లో విడుదలైంది. అయితే, దీనికి సీక్వెల్‌ రానున్నట్లు చిత్రబృందం ఇదివరకే ప్రకటించింది. ఈ సీక్వెల్‌ 'ధురంధర్‌: ది రివెంజ్‌' పేరుతో మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ కూడా మంగళవారం రిలీజైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సీక్వెల్‌లో సల్మాన్​ఖాన్​ ఉన్నట్లు ఒక ఫొటో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో సల్మాన్​ వైట్ షర్ట్​తో పైనుంచి నల్లటి కోట్ ధరించి కనిపిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన మెడలో టై స్పెషల్​ అట్రాక్షన్​గా ఉంది. ఆయనతోపాటు ఇద్దరు వ్యక్తులు పక్కన ఉన్నారు. ఇది ధురంధర్ సీక్వెల్​లోని షూటింగ్ స్పాట్​లోని ఫొటో అని ప్రచారం సాగుతోంది.

ఆ పాత్రలోనేనా?
సినిమా హైప్​ పెంచడానికి ​నిర్మాతలు సల్మాన్​ను సంప్రదించారని సినీ వర్గాల్లోనూ టాక్​ నడుస్తోంది. 'ధురంధర్' మొదటి భాగంలో, ఒక శక్తిమంతమైన పాత్ర ఉంది. ఆ పాత్ర పేరు 'బడే సాహబ్'. కానీ ఇందులో ఎవరు నటిస్తున్నారనేది తొలి పార్ట్​లో రివీల్ చేయలేదు. ఈ విషయాన్ని సస్పెన్స్​గా ఉంచారు. ఈ పాత్ర సీక్వెల్​లో కీలకం కానుందని టాక్. అయితే, 'ధురందర్ 2' టీజర్ విడుదలైన వెంటనే ఆ పాత్రలోకి పవర్​ఫుల్​ క్యారెక్టర్​ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్​ మొదలయ్యాయి. ఇంతలో సల్మాన్ ఖాన్ ఫొటో వైరల్​గా మారింది. దీంతో ఆ పవర్​ఫుల్​ పాత్రలో సల్మానే నటిస్తున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి.

అసలు సంగతేంటి?
సల్మాన్ ఫొటో అయితే వైరల్ అవుతోంది. కానీ ఆ ఫొటోను గనుక ఒకసారి సరిగ్గా గమనిస్తే అది రియల్ ఫొటోనా? లేదా ఆర్టిఫిషల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ (AI) వాడి క్రియేట్ చేసిందా అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి. కొందరు అది సల్మాన్ ఒరిజినల్ ఫొటోనే అంటే, మరికొందరు మాత్రం విజువల్​గా క్రియేట్​ చేసినట్లు ఉందని అంటున్నారు. అయితే ఇది పూర్తిగా ఏఐ ఫొటోనే అని పోస్టు కింద డిస్​క్లైమర్​ రాసి ఉంది. ఇది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్​ కోసం క్రియేట్ చేసిందని, దీనిపై ఎలాంటి అఫీషియల్ అప్డేట్ లేదని స్పష్టంగా క్యాప్షన్​లో రాసి ఉంది. ఈ విషయంపై చిత్ర బృందం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇందులో సల్మాన్​ ఉంటే మాత్రం సినిమా ఇంకో లెవెల్​లో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కాగా, ధురందర్​ సినిమా మొదటి భాగం హిందీలో మాత్రమే విడుదల కాగా, రెండో పార్ట్‌ హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్‌ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా దీని టీజర్‌ను కూడా చిత్రనిర్మాతలు విడుదల చేశారు. 'ఇది కొత్త భారతదేశం. సరిహద్దులు దాటి చొచ్చుకువచ్చి మరి దెబ్బకొట్టి తీరుతుంది' అని రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ రివెంజ్‌ డైలాగుతో అదరగొట్టారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలని తాపత్రయపడుతున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, గతేడాది డిసెంబర్ 5న ఎలాంటి అంచనా ల్లేకుండా విడుదలైన ధురందర్ సినిమా విడుదలైంది.​ తొలి రోజునుంచే మౌత్‌ టాక్‌తో దూసుకెళ్లింది. సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌గా హీరో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ లుక్స్‌, యాక్టింగ్‌, విలన్‌గా అక్షయ్‌ ఖన్నా పెర్ఫామెన్స్‌, పోరాటాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టే ఈ మూవీ వసూళ్ల రికార్డులను సైతం సృష్టించింది. దాదాపు రూ.1400 కోట్లతో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా 'ధురంధర్‌' రికార్డు నెలకొల్పిడం గమనార్హం. అంతేకాదు, ఎక్కువ కలెక్షన్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాల జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. కేవలం హిందీలోనే విడుదలై, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో మూవీగా ఘనత సాధించింది.

సమ్మర్ రిలీజ్​లపై నో క్లారిటీ- 'ప్యారడైజ్', 'పెద్ది'​తో 'ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్​'పై ఎఫెక్ట్!

'అంతమొందించే సమయం వచ్చేసింది'- 'ధురంధర్​ 2 ది రివెంజ్' ​టీజర్ చూశారా?

TAGGED:

SALMAN KHAN IN DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 TEASER
DHURANDHAR 2 RELEASE DATE
DHURANDHAR 2 TELUGU RELEASE
SALMAN KHAN DHURANDHAR 2 PIC VIRAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.