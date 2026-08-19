'రాకా'లో విలన్గా హాలీవుడ్ నటుడు - బన్నీ కోసం అట్లీ నెక్ట్స్ లెవెల్ ప్లాన్!
అల్లు అర్జున్ రాకాపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్! - సినిమాలో నెగిటివ్ రోల్ కోసం హాలీవుడ్ యాక్టర్ను మేకర్స్ సంప్రదించినట్లు సమాచారం
Published : August 19, 2026 at 2:23 PM IST
Raaka Update : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్లో రానున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'రాకా'. ఈ సినిమాపై ఓ క్రేజీ రూమర్ ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు విల్ స్మిత్ నటించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందులో నెగిటివ్ రోల్ కోసం మూవీటీమ్ ఆయనను ఇప్పటికే సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్ను ఓవర్సీస్ లొకేషన్లలో చేసేలా మూవీటీమ్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
త్వరలోనే రాకా సెట్స్లోకి!
నటుడు విల్ స్మిత్ కూడా రాకాలో కీలక పాత్ర పోషించేందుకు అంగీకరించినట్లు ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఆయన త్వరలోనే రాకా సెట్స్లో జాయిన్ కానున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. 'విల్ స్మిత్ డేట్స్ కన్ఫర్మ్ కావాల్సి ఉంది. దానిని బట్టి షూటింగ్ ప్లాన్ చేయనున్నారు. ఆయన క్యారెక్టర్కు తగ్గ క్యాస్టూమ్ కూడా మూవీటీమ్ ఇప్పటికే ఫైనలైజ్ చేసేసింది. ఇక విల్ జాక్స్ రాక కోసం చిత్రబృందం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తోంది' అని సినీవర్గాలు తెలిపాయి. ఈ చిత్రంలో ఓ క్యామియో రోల్ కోసం మూవీటీమ్ గతంలో బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ను సంప్రదించిందని రూమర్స్ వచ్చాయి. అయితే ఈ పుకార్లను చిత్రబృందం కొట్టిపారేసింది. ఇక విల్ జాక్స్ పాత్రపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
ప్లాన్ అదేనా?
విల్స్మిత్ కెరీర్ ప్రారంభంలో రాప్ మ్యూజిక్లో ఫేమస్ అయ్యారు. బెస్ట్ రాప్ కేటగిరీలో విల్స్మిత్ గ్రామీ అవార్డును గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోనూ నటుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి స్టార్గా ఎదిగారు. అయితే అట్లీ ఈ సినిమాను పాన్వరల్డ్ రేంజ్లో తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హాలీవుడ్కు చెందిన నటుడు సినిమాలో భాగమైతే ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆడియెన్స్కు ఈజీగా చేరే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ విక్ స్మిత్ ఇందులో నటిస్తే మాత్రం సినిమాకు అది మరింత కలిసొస్తుంది.
గతంలో ఇలా
గతంలో హాలీవుడ్ రేంజ్ నటీనటులను తెలుగు హీరోల సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చారు. విజయ్ దేవరకొండ- పూరి జగన్నాథ్ కాంబోలో వచ్చిన లైగర్లో బాక్సింగ్ దిగ్గజం మైక్ టైసన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రాజమౌళి ఆర్ఆర్ఆర్లో ఒలివియా మోరిస్, రే స్టీవెన్సన్ కీలక పాత్రలు చేశారు. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ సినిమా కావడంతో మేకర్స్ అనుకుంటే విల్ స్మిత్ను తీసుకురావడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
ఒడిస్సీపై అట్లీ రివ్యూ
అయితే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ అట్లీ రీసెంట్గా క్రిస్టోఫర్ నోలన్ మాస్టర్పీస్ 'ఒడిస్సీ'పై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. ఇది చాలా గొప్పగా ఉందని పేర్కొంటూ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఒడిస్సి సినిమా కంటే మించిన గొప్ప అనుభూతిగా అట్లీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది సాధారణ చిత్రం కాదన్నారు. ఈమేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్రోజన్ హర్స్ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ అట్లీ తన రివ్యూను షేర్ చేసుకున్నారు.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/yuqwnBDZCF— atlee (@Atlee_dir) August 19, 2026
కాగా, ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ట్రైబల్ వారియర్ (గిరిజన యోధుడు) పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో బన్నీ లుక్స్ సినిమాకే హైలెట్గా నిలుస్తాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తుంది. ఈ సినిమా యాక్షన్, డ్రామా డిఫరెంట్ స్టోరీ మేళవింపుతో ఉంటుందని ప్రచారం సాగుతుంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని మేకర్స్ గతంలో రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ ద్వారా ఆడియెన్స్కు క్లారిటీ వచ్చేసింది.
దీన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రాకా మూవీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మితమవుతోంది. దాదాపు రూ.800 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో టాక్ వినిపిస్తోంది. హాలీవుడ్ స్థాయి టెక్నీషియన్స్, అత్యాధునిక వీఎఫ్ఎక్స్తో ఈ సినిమాను రూపొందించబోతున్నట్లు ఇప్పటికే అనౌన్స్మెంట్ వీడియోలో వెల్లడించారు. దీనికి యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
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