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'రాకా'లో విలన్​గా హాలీవుడ్​ నటుడు - బన్నీ కోసం అట్లీ నెక్ట్స్ లెవెల్ ప్లాన్!

అల్లు అర్జున్ రాకాపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్! - సినిమాలో నెగిటివ్ రోల్​ కోసం హాలీవుడ్ యాక్టర్​ను మేకర్స్ సంప్రదించినట్లు సమాచారం

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రాకాలో విలన్​గా హాలీవుడ్ యాక్టర్ (Source : IANS, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 2:23 PM IST

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Raaka Update : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్​లో రానున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'రాకా'. ఈ సినిమాపై ఓ క్రేజీ రూమర్ ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు విల్ ​స్మిత్ నటించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందులో నెగిటివ్ రోల్​ కోసం మూవీటీమ్ ఆయనను ఇప్పటికే సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్​ను ఓవర్సీస్ లొకేషన్లలో చేసేలా మూవీటీమ్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

త్వరలోనే రాకా సెట్స్​లోకి!
నటుడు విల్ స్మిత్ కూడా రాకాలో కీలక పాత్ర పోషించేందుకు అంగీకరించినట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఆయన త్వరలోనే రాకా సెట్స్​లో జాయిన్ కానున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. 'విల్ స్మిత్ డేట్స్ కన్ఫర్మ్ కావాల్సి ఉంది. దానిని బట్టి షూటింగ్ ప్లాన్ చేయనున్నారు. ఆయన​ క్యారెక్టర్​కు తగ్గ క్యాస్టూమ్ కూడా మూవీటీమ్ ఇప్పటికే ఫైనలైజ్ చేసేసింది. ఇక విల్ జాక్స్ రాక కోసం చిత్రబృందం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తోంది' అని సినీవర్గాలు తెలిపాయి. ఈ చిత్రంలో ఓ క్యామియో రోల్​ కోసం మూవీటీమ్ గతంలో బాలీవుడ్ బాద్​షా షారుక్ ఖాన్​ను సంప్రదించిందని రూమర్స్ వచ్చాయి. అయితే ఈ పుకార్లను చిత్రబృందం కొట్టిపారేసింది. ఇక విల్​ జాక్స్​ పాత్రపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

ప్లాన్ అదేనా?
విల్​స్మిత్ కెరీర్ ప్రారంభంలో రాప్​ మ్యూజిక్​లో ఫేమస్ అయ్యారు. బెస్ట్ రాప్ కేటగిరీలో విల్​స్మిత్​ గ్రామీ అవార్డును గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోనూ నటుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి స్టార్​గా ఎదిగారు. అయితే అట్లీ ఈ సినిమాను పాన్​వరల్డ్​ రేంజ్​లో తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హాలీవుడ్​కు చెందిన నటుడు సినిమాలో భాగమైతే ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో ఆడియెన్స్​కు ఈజీగా చేరే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ విక్ స్మిత్ ఇందులో నటిస్తే మాత్రం సినిమాకు అది మరింత కలిసొస్తుంది.

గతంలో ఇలా
గతంలో హాలీవుడ్ రేంజ్ నటీనటులను తెలుగు హీరోల సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చారు. విజయ్ దేవరకొండ- పూరి జగన్నాథ్ కాంబోలో వచ్చిన లైగర్​లో బాక్సింగ్ దిగ్గజం మైక్ టైసన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రాజమౌళి ఆర్ఆర్ఆర్​లో ఒలివియా మోరిస్, రే స్టీవెన్సన్ కీలక పాత్రలు చేశారు. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ సినిమా కావడంతో మేకర్స్ అనుకుంటే విల్ స్మిత్​ను తీసుకురావడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.

ఒడిస్సీపై అట్లీ రివ్యూ
అయితే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ అట్లీ రీసెంట్​గా క్రిస్టోఫర్ నోలన్ మాస్టర్​పీస్ 'ఒడిస్సీ'పై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. ఇది చాలా గొప్పగా ఉందని పేర్కొంటూ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. ఒడిస్సి సినిమా కంటే మించిన గొప్ప అనుభూతిగా అట్లీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది సాధారణ చిత్రం కాదన్నారు. ఈమేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్రోజన్ హర్స్ ఫొటోను షేర్​ చేస్తూ అట్లీ తన రివ్యూను షేర్ చేసుకున్నారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ట్రైబల్ వారియర్ (గిరిజన యోధుడు) పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో బన్నీ లుక్స్ సినిమాకే హైలెట్​గా నిలుస్తాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తుంది. ఈ సినిమా యాక్షన్, డ్రామా డిఫరెంట్ స్టోరీ మేళవింపుతో ఉంటుందని ప్రచారం సాగుతుంది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని మేకర్స్ గతంలో రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ ద్వారా ఆడియెన్స్​కు క్లారిటీ వచ్చేసింది.

దీన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాకా మూవీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మితమవుతోంది. దాదాపు రూ.800 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో టాక్ వినిపిస్తోంది. హాలీవుడ్ స్థాయి టెక్నీషియన్స్, అత్యాధునిక వీఎఫ్‌ఎక్స్‌తో ఈ సినిమాను రూపొందించబోతున్నట్లు ఇప్పటికే అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోలో వెల్లడించారు. దీనికి యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

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