'పెద్దిలో స్పోర్ట్స్​ మాత్రమే కాదు దేశభక్తి కూడా!'- స్టోరీలో సీక్రెట్ రివీల్ చేసిన బోమన్ ఇరానీ!

పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్న బోమన్​ ఇరానీ - 2026 జూన్ 4న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానున్న చిత్రం

Published : May 22, 2026 at 10:25 AM IST

Boman Irani Role In Peddi : తెలుగు సినిమాల్లో బాలీవుడ్ నటులు కనిపించడం కొత్త విషయం కాదు. కానీ సినిమా ప్రమోషన్లలో వాళ్లు చూపించే ఆసక్తి మాత్రం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పాన్ఇండియా సినిమాల విషయంలో కూడా చాలా మంది హిందీ నటులు షూటింగ్ పూర్తయ్యాక ప్రచార బాధ్యతలను దర్శకులకి, హీరోలకే వదిలేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు పెద్ది విషయంలో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీనియర్ బాలీవుడ్ బోమన్ ఇరానీ మీడియాకు వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ పెద్దిపై అంచనాలు పెంచుతున్నారు.

కలిసి నటించలేదు
ఇటీవల ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బోమన్​ ఇరాన్ పెద్ది చిత్రంలో తన పాత్ర గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు. 'పెద్ది'లో రామ్​చరణ్​, దివ్యేందు శర్మతో తనకు ఎలాంటి కాంబినేషన్ సీన్లు లేవని బోమన్​ వెల్లడించారు. వారు ఒకే షూటింగ్ షెడ్యూల్స్‌లో, ఒకే ప్రదేశాలలో సినిమా చిత్రీకరణలో పాల్గొన్నప్పటికీ కలిసి నటించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు అభిమానులు, సినీ ప్రేమికుల మధ్య చర్చకు దారితీసింది. ఆయన వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే ఇరానీ ఈ సినిమాలో ఆయన కోచ్ తరహా​ పాత్రలో నటించినట్లు తెలుస్తోంది.

పెద్ది స్టోరీ ఇలా మొదలు
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో పెద్ది సినిమా ప్రారంభ సన్నివేశం గురించి కూడా బోమన్​ ఇరానీ మాట్లాడారు. "భారతదేశం రెండు ఒలింపిక్ స్వర్ణ పతకాలు గెలుచుకుని సంబరాలు జరుపుకుంటున్న నేపథ్యంతో కథ మొదలవుతుంది. అయితే, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సీనియర్ అధికారి పాత్ర పోషిస్తున్న టిన్ను ఆనంద్ మాత్రం రెండు పతకాలతో సంతృప్తి చెందరు. దీంతో భారతదేశం క్రీడా రంగంలో చూపిస్తున్న పేలవ ప్రదర్శనపై బోమన్ ఇరానీ రోల్​ను ప్రశ్నిస్తాడు. ఈ వివాదం జరగిన తర్వాత బోమన్ ఇరానీ రోల్​ ఒలింపిక్స్​​లో పతకాలు గెలిచే ఉత్తమ ఆటగాళ్ల కోసం వెతుకుంది. అప్పడే ఓ ఉర్లో పెద్ది పాత్ర గురించి తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోతాం. అప్పటి నుంచి పెద్ది కథ మొదలవుతుంది. ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌లో పెద్దిని ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన క్రాస్‌ ఓవర్ అథ్లెట్‌గా పరిచయం చేస్తారు" అని బోమన్​ ఇరానీ అన్నారు.

పెద్ది చాలా అద్భుతమైన సినిమా అని రామ్​చరణ్ ఎంతో గొప్ప నటుడని, చాలామంది ఈ చిత్రాన్ని కేవలం స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చే సాధారణ కమర్షియల్ మూవీగా భావిస్తున్నారని బోమన్​ ఇరానీ అన్నారు. కానీ ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులను అలరించే స్పోర్ట్స్ డ్రామాతో పాటు, అంతర్లీనంగా గుండెలను హత్తుకునే బలమైన దేశభక్తి భావాలు కూడా ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు. ఇదొక కంప్లీట్ ఎమోషనల్ ఎంటర్‌టైనర్ అని బోమన్​ అన్నారు.

అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు
రామ్​చరణ్ హీరోగా, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో 'పెద్ది' ఒకటి. ఈ చిత్రం 2026 జూన్ 4న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది. పెద్ది ప్రయాణం ఒలింపిక్ నేపథ్యంతో ఎలా ముడిపడి ఉంటుందో చూడడానికి సినీ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ బజ్ నెలకొంది. ఒలింపిక్ స్ఫూర్తి, ఉత్తరాంధ్ర బ్యాక్‌డ్రాప్, భారీ సాంకేతిక విలువలతో వస్తున్న ఈ చిత్రం ఎలాంటి సర్‌ప్రైజ్‌లు ఇవ్వనుందనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

