అల్లు అర్జున్ ముంబయికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారా? క్లారిటీ ఇచ్చిన అల్లు అరవింద్
ప్రస్తుతం రాకా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్న బన్నీ- ముంబయి షిఫ్ట్ అవుతున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ
Published : April 21, 2026 at 2:39 PM IST
Allu Arjun Shifting To Mumbai : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం 'రాకా' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఆ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఆ మూవీ షూటింగ్ ఎక్కువ శాతం ముంబయిలోనే జరుగుతోంది. దాని కోసం బన్నీ కూడా అక్కడే ఉండాల్సి వస్తోంది. తాజాగా బన్నీ గురించి ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
త్వరలో అక్కడికి షిప్ట్ అవుతారా!
అల్లు అర్జున్ ముంబయిలో ఓ ఖరీదైన ఇల్లు కొన్నారని , త్వరలోనే అక్కడికి షిప్ట్ అవుతారని రూమర్లు వస్తున్నాయి. దాంతో ఆయన ముంబయికే షిప్ట్ అవుతారేమోనని, అక్కడే స్థిరపడతారని అభిమానులు బాధపడుతున్నారు. ఈ ఊహాగానాలన్నింటినీ తోసిపుచ్చుతూ, ఆయన తండ్రి, నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ఈ వదంతుల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆయన పిల్లలు ఇక్కడే చదువుతున్నారని, ఇల్లు కూడా ఇక్కడే ఉందని, సన్నిహితులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారని, అందువల్ల అల్లు అర్జున్కు హైదరాబాద్ విడిచి వెళ్లే ఆలోచన లేదని ఆయన తెలిపారు. "ఇవన్నీ వదిలి ఆయన ముంబయికి ఎందుకు వెళ్తారు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఓ లగ్జరీ హౌస్ రెంట్కు తీసుకున్న బన్నీ
ఆయన ముంబయిలో ఇల్లు కొన్నారనే వార్తల్లో నిజం లేదన్నారు. అయితే రాకా షూటింగ్ కోసం వెళ్లినప్పుడు ఉండటానికి ఓ లగ్జరీ హౌస్ను రెంట్కు తీసుకున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక బన్నీ రాబోయే సినిమాల విషయానికొస్తే, అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం రాకా సినిమాలో నటిస్తుండగా, దీనితో పాటే ప్రశాంత్ నీల్తో కలిసి మరో సినిమా తీయొచ్చనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇంత వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.