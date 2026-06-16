కల్కి సీక్వెల్లో సాయి పల్లవి, ఆలియా భట్- అసలు నిజమెంత?
కథను మలుపు తిప్పే పవర్ఫుల్ రోల్ కోసం దర్శకుడు ఆలియాను సంప్రదించినట్లు వార్తలు - ఇప్పటికే ప్రాజెక్ట్లో అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ వంటి దిగ్గజాలు- సాయి పల్లవి నటిస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు
Published : June 16, 2026 at 3:12 PM IST
Alia Bhatt and Sai Pallavi In the Kalki 2898 AD Sequel : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ కల్కి 2898 AD సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఈ సినిమా సీక్వెల్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఫిల్మ్ నగర్లో ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమాలో ఆలియా భట్తో పాటు, సాయి పల్లవి కూడా భాగం కాబోతున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
దీపికా స్థానంలో సాయి పల్లవి
సినిమా మొదటి భాగంలో అత్యంత కీలకమైన సుమతి పాత్రను దీపికా పదుకొణె పోషించారు. అయితే, తాజా సమాచారం ప్రకారం కొన్ని కారణాల వల్ల పార్ట్ 2 లో ఈ పాత్రను సాయి పల్లవి చేయబోతున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆమె పాత్రకు సంబంధించి చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. తన అద్భుతమైన నటనతో మెప్పించే సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వస్తే సినిమాకు మరింత మైలేజ్ రావడం ఖాయమని అభిమానులంటున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా హైప్
మరోవైపు, బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ కూడా ఈ భారీ సీక్వెల్లో జాయిన్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సినిమాలో కథను మలుపు తిప్పే ఒక పవర్ఫుల్ రోల్ కోసం దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ ఆమెను సంప్రదించారని, ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన చర్చలు కూడా ముగిశాయని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతుంది. ఈ వార్తలే నిజమైతే ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్ల ఎంట్రీతో కల్కి 2 కాన్వాస్ మరింత పెద్దదిగా మారబోతోందని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంతో ఇప్పటికే తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయిన ఆలియా ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ సైన్స్ ఫిక్షన్ సీక్వెల్లో భాగం కావడం సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచుతుందని సినీ వర్గాలంటున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ వంటి దిగ్గజాలు నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో, ఇప్పుడు ఆలియా, సాయి పల్లవి చేరితే దేశవ్యాప్తంగా మరింత హైప్ క్రియేట్ అవ్వడం ఖాయమని అభిమానులు అంటున్నారు.
త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్
ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులతో బిజీగా ఉన్న నాగ్ అశ్విన్, త్వరలోనే కాస్టింగ్పై అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలి భాగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పొందిన నేపథ్యంలో, రెండో భాగాన్ని అంతకుమించిన స్థాయిలో తెరకెక్కించాలని దర్శకుడు భావిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. మొదటి భాగానికి మ్యూజిక్ అందించిన సంతోష్ నారాయణన్నే రెండో భాగానికి కూడా సంగీతం అందిస్తున్నారు.
40 ఏళ్ళ తర్వాత కమల్తో
ఈ చిత్రీకరణలో అసలైన విశేషం ఏంటంటే, అమితాబ్, కమల్ దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ కలిసి ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించనున్నారు. 1985లో వచ్చిన 'గేరాఫ్తార్' తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఈ ఇద్దరూ ఒకే ప్రాజెక్ట్లో కనిపిస్తున్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల విరామం తర్వాత ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఒకే చోట కలుసుకోవడం నిజంగా అరుదైన విషయం. మొదటి భాగంలో అమితాబ్ అశ్వత్థామగా పూర్తిస్థాయి పాత్రలో మెప్పించారు, కానీ కమల్ (సుప్రీం యాస్కిన్) మాత్రం కొద్దిసేపు మాత్రమే కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే మొదటి భాగంలో ఈ ఇద్దరికీ కలిసి ఉండే సన్నివేశాలు లేవు. కానీ సీక్వెల్లో మాత్రం వీరి మధ్య వచ్చే యాక్షన్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
టాలీవుడ్ స్టార్స్ హీరోల అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్- క్రేజీ సినిమాలతో బిజీబిజీ - ఎవరి లైనప్ ఎలా ఉందంటే?
ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకున్న విజయ్ దేవరకొండ - 180 మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్