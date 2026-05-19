'ఉప్పెన'లానే 'పెద్ది'లో కూడా ట్విస్ట్ గ్యారంటీనా? బుచ్చిబాబు తన మార్క్ చూపిస్తారా?
ఇప్పటి వరకూ రిలీజైన ప్రమోషనల్ వీడియోల్లో చెర్రీ క్రికెటర్గా, రెజ్లర్గా - ట్రైలర్లో సినిమా తాలూకా షాకింగ్ ట్విస్ట్
Published : May 19, 2026 at 10:33 AM IST
Peddi Movie Updates : మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన పెద్ది ట్రైలర్ వచ్చింది. ఇదొక మల్టీ స్పోర్ట్స్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా అని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇందులో రామ్ చరణ్ను ఒక క్రాస్ ఓవర్ అథ్లెట్గా పరిచయం చేశారు. ఇప్పటి వరకూ రిలీజైన ప్రమోషనల్ వీడియోల్లో చెర్రీని క్రికెటర్గా, రెజ్లర్ గా చూపించారు. కానీ ఇప్పుడీ ట్రైలర్తో ఆయన అథ్లెట్గా కనిపించనున్నారని హింట్ ఇచ్చేశారు. దీంతో అసలు పెద్ది కథ ఏంటి? అనే విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి. ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్లు స్టోరీలు అల్లుతున్నారు. అయితే ఈ ట్రైలర్తోనే సినిమా తాలూకా షాకింగ్ ట్విస్ట్నg కూడా పరిచయం చేశారని అనుకోవచ్చు.
హీరో రెండు కాళ్లు కోల్పోతాడా!
సినిమాలో హీరో పాత్రపై ఓ షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుందని ఓ టాక్ నడుస్తోంది. ఇందులో హీరో రెండు కాళ్లు కోల్పోతాడని ఉప్పెన తరహాలోనే బుచ్చిబాబు మరో షాకింగ్ ఎండింగ్ను పెద్ది సినిమాలో ప్లాన్ చేసినట్టు ఇటీవల టాక్ వచ్చింది. అయితే దీనిని పూర్తిగా ట్రైలర్లో రివీల్ చేయలేదు కానీ ట్రైలర్ లాస్ట్ బిట్లో పెద్ది మళ్లీ తన కాళ్లతో వచ్చాడు. అంటూ ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన డైలాగ్ సినిమాలో షాకింగ్ ట్విస్ట్ రివీల్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో రామ్ చరణ్పై ఒక హార్ట్ బ్రేకింగ్ సీన్ కోసం అంతా సిద్ధంగా ఉంటే బెటర్ అని చెప్పాలి. ఒకవేళ అలాంటి సీన్ ఉంటే బుచ్చిబాబు ఎలా దీనిని హ్యాండిల్ చేసారు అనేది కూడా చెప్పుకోదగిన విషయం.