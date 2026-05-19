'ఉప్పెన'లానే 'పెద్ది'లో కూడా ట్విస్ట్​ గ్యారంటీనా? బుచ్చిబాబు తన మార్క్ చూపిస్తారా?

ఇప్పటి వరకూ రిలీజైన ప్రమోషనల్ వీడియోల్లో చెర్రీ క్రికెటర్‌గా, రెజ్లర్​గా - ట్రైలర్​లో సినిమా తాలూకా షాకింగ్ ట్విస్ట్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 10:33 AM IST

Peddi Movie Updates : మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన పెద్ది ట్రైలర్ వచ్చింది. ఇదొక మల్టీ స్పోర్ట్స్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా అని ట్రైలర్​ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇందులో రామ్ చరణ్​ను ఒక క్రాస్ ఓవర్ అథ్లెట్​గా పరిచయం చేశారు. ఇప్పటి వరకూ రిలీజైన ప్రమోషనల్ వీడియోల్లో చెర్రీని క్రికెటర్‌గా, రెజ్లర్ గా చూపించారు. కానీ ఇప్పుడీ ట్రైలర్​తో ఆయన అథ్లెట్‌గా కనిపించనున్నారని హింట్ ఇచ్చేశారు. దీంతో అసలు పెద్ది కథ ఏంటి? అనే విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి. ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్లు స్టోరీలు అల్లుతున్నారు. అయితే ఈ ట్రైలర్​తోనే సినిమా తాలూకా షాకింగ్ ట్విస్ట్​నg కూడా పరిచయం చేశారని అనుకోవచ్చు.

హీరో రెండు కాళ్లు కోల్పోతాడా!
సినిమాలో హీరో పాత్రపై ఓ షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుందని ఓ టాక్ నడుస్తోంది. ఇందులో హీరో రెండు కాళ్లు కోల్పోతాడని ఉప్పెన తరహాలోనే బుచ్చిబాబు మరో షాకింగ్ ఎండింగ్​ను పెద్ది సినిమాలో ప్లాన్ చేసినట్టు ఇటీవల టాక్ వచ్చింది. అయితే దీనిని పూర్తిగా ట్రైలర్​లో రివీల్ చేయలేదు కానీ ట్రైలర్ లాస్ట్ బిట్​లో పెద్ది మళ్లీ తన కాళ్లతో వచ్చాడు. అంటూ ఇంగ్లీష్​లో వచ్చిన డైలాగ్ సినిమాలో షాకింగ్ ట్విస్ట్ రివీల్​ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో రామ్ చరణ్​పై ఒక హార్ట్ బ్రేకింగ్ సీన్ కోసం అంతా సిద్ధంగా ఉంటే బెటర్ అని చెప్పాలి. ఒకవేళ అలాంటి సీన్ ఉంటే బుచ్చిబాబు ఎలా దీనిని హ్యాండిల్ చేసారు అనేది కూడా చెప్పుకోదగిన విషయం.

