పెళ్లి చేసుకున్న ప్రియా భవానీ శంకర్ - వీడియో వైరల్
Priya Bhavani Shankar Marriage: నటి ప్రియా భవానీ శంకర్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ హీరోయిన్ తన పెళ్లి వేడుకను సింపుల్గా జరుపుకున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 2:23 PM IST
ఇరుముడి నటి ప్రియా భవానీ శంకర్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు రాజ్ వేల్తో ఏడడుగులు వేశారు. ఈ పెళ్లి బుధవారం (నవంబర్ 11న) అతికొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. అయితే సెలబ్రిటీ అయినప్పటికీ ప్రియ తన వెడ్డింగ్ను సింపుల్గా జరుపుకున్నారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో కొత్త జంటకు సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే ప్రియ - రాజ్ ఇద్దరు కూడా కాలేజ్ డేస్ నుంచే మంచి స్నేహితులని, పదేళ్లుగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె రీసెంట్గా తెలుగులో ఇరుముడి సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు. తమిళంలో ప్రియ చేతిలో ప్రస్తుతం డీమాంటీ కాలనీ 2, మరగధ నానయం 2 సినిమాలు ఉన్నాయి.
#Irumudi Heroine #priyabhavanishankar got married to her boyfriend 🥰🥰 https://t.co/pF7FuGgLIZ— Movie Buzz (@chotureviews) November 11, 2026