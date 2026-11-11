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పెళ్లి చేసుకున్న ప్రియా భవానీ శంకర్ - వీడియో వైరల్

Priya Bhavani Shankar Marriage: నటి ప్రియా భవానీ శంకర్‌ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ హీరోయిన్ తన పెళ్లి వేడుకను సింపుల్​గా జరుపుకున్నారు.

Priya Bhavani Shankar
ప్రియా భవానీ శంకర్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2026 at 2:23 PM IST

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ఇరుముడి నటి ప్రియా భవానీ శంకర్‌ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు రాజ్‌ వేల్​తో ఏడడుగులు వేశారు. ఈ పెళ్లి బుధవారం (నవంబర్‌ 11న) అతికొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. అయితే సెలబ్రిటీ అయినప్పటికీ ప్రియ తన వెడ్డింగ్​ను సింపుల్​గా జరుపుకున్నారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో కొత్త జంటకు సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే ప్రియ - రాజ్‌ ఇద్దరు కూడా కాలేజ్ డేస్​ నుంచే మంచి స్నేహితులని, పదేళ్లుగా రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె రీసెంట్​గా తెలుగులో ఇరుముడి సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు. తమిళంలో ప్రియ చేతిలో ప్రస్తుతం డీమాంటీ కాలనీ 2, మరగధ నానయం 2 సినిమాలు ఉన్నాయి.

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