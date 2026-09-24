బాలయ్య యాక్షన్ వీడియోతో ట్రంప్నకు ఇరాన్ కౌంటర్- ఎక్స్లో పోస్టు వైరల్
ఇరాన్ నాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్- జింబాబ్వేలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్ పోస్టు- బాలయ్య యాక్షన్ వీడియోను షేర్ చేసిన ఇరాన్
Published : September 24, 2026 at 2:26 PM IST
Iran Share Clip Balayya Movie : టాలీవుడ్ సినిమాల్లో నందమూరి బాలకృష్ణకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈవెంట్ ఏదైనా సరే 'జై బాలయ్య' అనే స్లోగన్స్తో మార్మోగిపోతాయి. ఇక ఆయన యాక్షన్ సీన్స్కు ఉన్న క్రేజ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి. ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోలకు పోటీనిస్తూ ఆయన స్క్రీన్పై చేసే యాక్షన్కు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అయితే ఆయన హీరోగా వచ్చిన భగవంత్ కేసరి సినిమాలోని యాక్షన్ ఎపిసోడ్లోని ఓ సన్నివేశం ఇప్పుడు బార్డర్లు దాటి, వరల్డ్వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఎప్పుడో 2023లో వచ్చిన భగవంత్ కేసరి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవ్వడమేంటని అనుకుంటున్నారా? ఇది నిజమే. ఇరాన్ తన ప్రత్యర్థి అమెరికాకు బాలయ్య యాక్షన్ సన్నివేశాన్ని ఎక్స్లో పోస్టు చేస్తూ కౌంటర్ వేసింది. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ట్రంప్నకు కౌంటర్
ఇరాన్ను అంతమొందిస్తామని చెప్పుకుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు ఇరాన్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. "ఇరాన్ను నాశనం చేయడం గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇరాన్ నిస్సహాయమైనది కాదని ఆయనకు తెలుసు. మేం ఈ విషయం తెలియజేసినప్పటి నుంచి, వారు హాలీవుడ్కు బదులుగా బాలీవుడ్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారు" అని జింబాబ్వేలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు బాలయ్య సినిమా దృశ్యాలతో కౌంటర్ వేస్తూ ఎక్స్ పోస్టులో చేసింది. అయితే ఇది టాలీవుడ్ సినిమా అని, బాలీవుడ్ కాదని బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఈ వీడియో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Trump talks about annihilating Iran. But he knows Iran is not defenseless. Since we informed they have recently been watching Bollywood instead of Hollywood. https://t.co/v6Le8zkH5X— Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) September 23, 2026
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొదలైన అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధ జ్వాల ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో రెండు దేశాలు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అయితే, ఇరాన్ను నాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఎగతాళి చేస్తూ ఇరాన్ ఈ తాజా పోస్టు పెట్టింది. న్యూయార్క్లోని ఐరాస వేదికగా ఇరువురు దేశాధినేతలు యుద్ధంపై మంగళవారం తమ గొంతు వినిపించారు. ఈ పరిణామాల మధ్యే ఇరాన్ చేసిన పోస్టు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.