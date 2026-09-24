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బాలయ్య యాక్షన్ వీడియోతో ట్రంప్​నకు ఇరాన్ కౌంటర్- ఎక్స్​లో పోస్టు వైరల్ ​

ఇరాన్​ నాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్​- జింబాబ్వేలోని ఇరాన్​ రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్ పోస్టు- బాలయ్య యాక్షన్​ వీడియోను షేర్​ చేసిన ఇరాన్​

Iran Share Clip Balayya Movie
నటుడు బాలకృష్ణ (X POST SCREEN GRAB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 2:26 PM IST

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Iran Share Clip Balayya Movie : టాలీవుడ్​ సినిమాల్లో నందమూరి బాలకృష్ణకు ఉన్న క్రేజ్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈవెంట్ ఏదైనా సరే 'జై బాలయ్య' అనే స్లోగన్స్​తో మార్మోగిపోతాయి. ఇక ఆయన యాక్షన్ సీన్స్​కు ఉన్న క్రేజ్ వేరే లెవెల్​లో ఉంటాయి. ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోలకు పోటీనిస్తూ ఆయన స్క్రీన్​పై చేసే యాక్షన్​కు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అయితే ఆయన హీరోగా వచ్చిన భగవంత్ కేసరి సినిమాలోని యాక్షన్ ఎపిసోడ్​లోని ఓ సన్నివేశం ఇప్పుడు బార్డర్లు దాటి, వరల్డ్​వైడ్​గా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఎప్పుడో 2023లో వచ్చిన భగవంత్ కేసరి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవ్వడమేంటని అనుకుంటున్నారా? ఇది నిజమే. ఇరాన్ తన ప్రత్యర్థి అమెరికాకు బాలయ్య యాక్షన్ సన్నివేశాన్ని ఎక్స్​లో పోస్టు చేస్తూ కౌంటర్ వేసింది. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ట్రంప్​నకు కౌంటర్
ఇరాన్​ను అంతమొందిస్తామని చెప్పుకుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు ఇరాన్​ గట్టి కౌంటర్​ ఇచ్చింది. "ఇరాన్‌ను నాశనం చేయడం గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇరాన్ నిస్సహాయమైనది కాదని ఆయనకు తెలుసు. మేం ఈ విషయం తెలియజేసినప్పటి నుంచి, వారు హాలీవుడ్‌కు బదులుగా బాలీవుడ్‌ ఎక్కువగా చూస్తున్నారు" అని జింబాబ్వేలోని ఇరాన్​ రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్​ పోస్టులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు బాలయ్య సినిమా దృశ్యాలతో కౌంటర్ వేస్తూ ఎక్స్​ పోస్టులో చేసింది. అయితే ఇది టాలీవుడ్ సినిమా అని, బాలీవుడ్ కాదని బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఈ వీడియో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొదలైన అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధ జ్వాల ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో రెండు దేశాలు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అయితే, ఇరాన్‌ను నాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఎగతాళి చేస్తూ ఇరాన్ ఈ తాజా పోస్టు పెట్టింది.​ న్యూయార్క్​లోని ఐరాస వేదికగా ఇరువురు దేశాధినేతలు యుద్ధంపై మంగళవారం తమ గొంతు వినిపించారు. ఈ పరిణామాల మధ్యే ఇరాన్​ చేసిన పోస్టు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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