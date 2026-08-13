ETV Bharat / entertainment

RGV నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు- ఆ క్యారెక్టర్ కోసం 3 వారాలు స్లమ్‌లో గడిపాను : బాలీవుడ్ స్టార్ వైరల్ కామెంట్స్

ఆర్జీవీ 'కంపెనీ' మూవీతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయం - పాత్ర కోసం మూడు వారాల పాటు మురికివాడలో బస చేసిన వివేక్ ఒబెరాయ్

Vivek Oberoi
వివేక్ ఒబెరాయ్ (ఫైల్) (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vivek Oberoi on Company : విలక్షణమైన నటనతో దూసుకెళ్తున్న యాక్టర్ వివేక్ ఒబెరాయ్. హీరో, విలన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా ఏ రోల్‌లోనైనా ఆయన ఇట్టే ఒదిగిపోతారు. తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తారు. అలాంటి నటుడు తన మొదటి సినిమాలోని లుక్ కోసం ఏకంగా మూడు వారాల పాటు ముంబయి మురికివాడలో గడిపారు. రూమ్ అద్దెకు తీసుకుని మరీ స్లమ్‌లో నివసించారు. ఈ విషయాన్ని వివేక్ ఒబెరాయే స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. మరి అంత డెడికేషన్​తో సినిమాకు పనిచేస్తే ఆ కష్టానికి ఫలితం దక్కిందా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

రామ్‌గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్‌లో ఫస్ట్ మూవీ
రామ్‌గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో 2002లో తెరకెక్కిన 'కంపెనీ' సినిమాతో వివేక్ ఒబెరాయ్ తెరంగేట్రం చేశారు. గ్యాంగ్‌స్టర్ల బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించింది. విమర్శకుల నుంచి సైతం ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇందులో చందు నాగ్రీ అనే పాత్రలో వివేక్ కనిపించారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆడిషన్‌కు వచ్చినప్పుడు వివేక్‌ను రామ్‌గోపాల్ వర్మ రిజెక్ట్ చేశారు. వివేక్ రూపం, సున్నితమైన వ్యక్తిత్వం ఆ క్యారెక్టర్‌కు సరిపోదని తిరస్కరించారు. మూడు వారాల తర్వాత తిరిగి రమ్మని సూచించారు. వివేక్ ఒబెరాయ్ ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చందు పాత్ర స్వభావాన్ని, బాడీ లాంగ్వేజ్‌ను ఒడిసిపట్టడానికి స్వయంగా స్లమ్‌లో గది అద్దెకు తీసుకుని ఉన్నారు.

పూర్తిగా మారిపోయిన వివేక్
ఆ మూడు వారాల వ్యవధిలో హావభావాల నుంచి చిన్న చిన్న అలవాట్ల వరకు వివేక్ ఒబెరాయ్ తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. చందు పాత్రలోకి ఒదిగిపోవడానికి కృషి చేశారు. ఓ ఫొటోగ్రాఫర్‌తో చందు క్యారెక్టర్‌కి సంబంధించిన ఫొటోలు తీయించుకున్నారు. మూడు వారాల తర్వాత ఆడిషన్ కోసం మళ్లీ రామ్ గోపాల్ వర్మని కలిశారు. అప్పుడు వదులుగా ఉన్న ప్యాంటు, చిరిగిపోయిన బనియన్, పాత ఫ్లిప్ ఫ్లాప్‌లతో దాదాపు గుర్తుపట్టలేనంతగా వివేక్ మారిపోయారు.

వివేక్ ఒబెరాయ్‌ని వర్మ గుర్తుపట్టలేకపోయారు. అలాగే వివేక్ తన పాత్రకు (చందు) సంబంధించిన ఫొటోలను చూపించినప్పుడు దర్శకుడు నమ్మలేకపోయారు. అంతలా తన పాత్ర కోసం వివేక్ మారిపోయారు. ఆ తర్వాత కంపెనీలో చందు పాత్ర కోసం రామ్ గోపాల్ వర్మ వివేక్‌ను ఎంపిక చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ మూవీలో వివేక్ అదరగొట్టేశారు. ఇదే విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివేక్ ఒబెరాయ్ వెల్లడించారు.

అది అంత సులభమైన జర్నీ కాదు : వివేక్
2002లో రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన, తాను నటించిన తొలి సినిమా 'కంపెనీ'లో అవకాశం దక్కించుకోవడం అంత సులభమైన ప్రయాణం కాదని వివేక్ ఒబెరాయ్ తెలిపారు. ఆ చిత్రంలో చందు పాత్రకి అవసరమైన లుక్‌కు తాను సరిపోకపోవడంతో మొదట తిరస్కరణకు గురయ్యాయని చెప్పారు. అప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి తాను ఇంటికి వెళ్లలేదని, నేరుగా ముంబయిలోని ఒక మురికివాడకు వెళ్లానని వెల్లడించారు.

అక్కడ ఒక గదిని అద్దెకు తీసుకున్నానని పేర్కొన్నారు. అందులోనే మూడు వారాల పాటు ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. 'నా తండ్రి సురేశ్ ఒబెరాయ్ ద్వారా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యే అవకాశం నాకు ఉంది. కానీ నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, సులువుగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నా దానిని ఎంచుకోలేదు. ఆ తర్వాత 18 నెలల పాటు చాలా కష్టపడ్డాను. ఎన్నో తిరస్కరణలను ఎదుర్కొన్నాను. కానీ ఆ నిర్ణయం పట్ల నేను గర్వపడుతున్నాను' అని వివేక్ వివరించారు.

బిజినెస్‌లోనూ అదుర్స్
వివేక్ ఒబెరాయ్ 2002లో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 'సాథియా', 'యువ', 'ఓంకార', 'కంపెనీ', 'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్‌వాలా' వంటి చిత్రాలతో నటుడిగా మంచి గుర్తింపు పొందారు. నితేష్ తివారీ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'రామాయణ పార్ట్- 1'లో విభీషణుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే వివేక్ గత కొన్నేళ్లుగా వ్యాపార రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారు. అత్యంత విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలలో ఒకరిగా పేరు పొందారు.

19ఏళ్లకే రూ.12 కోట్లు సంపాదించిన వివేక్ ఒబెరాయ్- అదెలాగంటే?

ఏడాదిలోనే రూ.8,500 కోట్లు- బిలియనీర్ బిజినెస్‌మ్యాన్​గా బాలీవుడ్ నటుడు!

TAGGED:

VIVEK OBEROI ON RGV
VIVEK OBEROI REJECTED MOVIE
VIVEK OBEROI FATHER BUSINESS
RGV REJECTED VIVEK OBEROI
VIVEK OBEROI DEBUT MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.