'రాకా'కు నేషనల్ కాదు, ఇంటర్నేషనల్‌ లెవల్​ మ్యూజిక్: సాయి అభ్యంకర్‌​

అంతర్జాతీయ స్థాయి పాటల రచయితలు, సింగర్స్​తో కలిసి పనిచేస్తున్న రాకా టీమ్- ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందంటున్న సాయి అభ్యంకర్

Sai Abhyankar In Raaka Movie (ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 10:49 AM IST

Sai Abhyankar Raaka Movie : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ లీడ్ రోల్​లో కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్‌ 'రాకా' చిత్రానికి సంబంధించిన సూపర్​ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన రాగా, తాజాగా యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి అభ్యంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

అల్లు అర్జున్​కు మ్యూజిక్​పై క్లియర్​ విజన్​
"రాకా సినిమా మ్యూజిక్​పై దర్శకుడు అట్లీ మొదటి నుంచే చాలా ఫోకస్​ పెట్టారు.​ అల్లు అర్జున్​కు మ్యూజిక్​పై క్లియర్​ విజన్​ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్‌ లెవల్​లో మ్యూజిక్​ అందించడమే మా లక్ష్యం. ఆ సినిమా కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి పాటల రచయితలు, సింగర్స్​తో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది" అని సాయి అభ్యంకర్ చెప్పుకొచ్చారు.

ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు
రాకా సినిమాకు సాయి అభ్యంకర్​ సంగీతం అందిస్తున్నారని తెలియగానే అభిమానులలో ఉత్సాహాం మరింత పెరిగింది. ఈ సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్​ అభిమానులే కాక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, మరికొందరు ప్రముఖ నటీనటులు ఆ ప్రాజెక్ట్​లో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ సంస్థపై కళానిధి మారన్ రూపొందిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్ ఎలాంటి ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌లు ఇస్తుందో చూడడానికి ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

