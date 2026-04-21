'రాకా'కు నేషనల్ కాదు, ఇంటర్నేషనల్ లెవల్ మ్యూజిక్: సాయి అభ్యంకర్
అంతర్జాతీయ స్థాయి పాటల రచయితలు, సింగర్స్తో కలిసి పనిచేస్తున్న రాకా టీమ్- ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందంటున్న సాయి అభ్యంకర్
Published : April 21, 2026 at 10:49 AM IST
Sai Abhyankar Raaka Movie : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ లీడ్ రోల్లో కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ 'రాకా' చిత్రానికి సంబంధించిన సూపర్ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన రాగా, తాజాగా యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి అభ్యంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
అల్లు అర్జున్కు మ్యూజిక్పై క్లియర్ విజన్
"రాకా సినిమా మ్యూజిక్పై దర్శకుడు అట్లీ మొదటి నుంచే చాలా ఫోకస్ పెట్టారు. అల్లు అర్జున్కు మ్యూజిక్పై క్లియర్ విజన్ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మ్యూజిక్ అందించడమే మా లక్ష్యం. ఆ సినిమా కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి పాటల రచయితలు, సింగర్స్తో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది" అని సాయి అభ్యంకర్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు
రాకా సినిమాకు సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారని తెలియగానే అభిమానులలో ఉత్సాహాం మరింత పెరిగింది. ఈ సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ అభిమానులే కాక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, మరికొందరు ప్రముఖ నటీనటులు ఆ ప్రాజెక్ట్లో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ సంస్థపై కళానిధి మారన్ రూపొందిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్ ఎలాంటి ఊహించని సర్ప్రైజ్లు ఇస్తుందో చూడడానికి ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.