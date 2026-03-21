ETV Bharat / entertainment

కృష్ణ సాహసాల చిత్రం 'సింహాసనం'- మొదటి తెలుగు 70MM మూవీకి 40 ఏళ్లు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 10:27 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Krishna Simhasanam 40 Years : తెలుగు సినీరంగంలో సాహసానికి మారుపేరుగా, ప్రయోగాలకు చిరునామాగా నిలిచారు నటశేఖరుడు, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ. తొలి తెలుగు జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం 'గూఢచారి 116', మొదటి కౌబాయ్ సినిమాగా 'మోసగాళ్లకు మోసగాడు', తెలుగు స్కోప్ చిత్రం 'అల్లూరి సీతారామరాజు'ని అందించిన ఘనత ఆయనకు దక్కుతుంది. అంతేకాకుండా 'సింహాసనం' మూవీతో తొలిసారిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు 70ఎంఎం 6-ట్రాక్ స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్‌ అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించారు. విశేషం ఏంటంటే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం కూడా ఇదే. ఈ సినిమా విడుదలై నేటి(మార్చి 21)కి నలభై ఏళ్లు పూర్తిచేసుకుంది. 1986 మార్చి 21న తెరపైకి వచ్చిన ఈ విజువల్ వండర్, అప్పట్లోనే భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొంది టాలీవుడ్‌కు కొత్త దిశను చూపించింది.

జానపద చిత్రాల్లోనే సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టించిన ఈ చిత్రం ఓపెనింగ్స్ పరంగా ఆ రోజుల్లో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సృష్టించడమే కాకుండా శతదినోత్సవం, రజతోత్సవం జరుపుకుంది. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఈ చిత్రంలో సైన్యాధిపతిగా, యువరాజుగా రెండు పాత్రలు పోషించారు. కృష్ణ చేసిన నటన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. జయప్రద, రాధ, మందాకిని కథానాయికలుగా నటించారు. జి హనుమంతరావు, జి ఆదిశేషగిరిరావు, జి కృష్ణ నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. దీనిని తెలుగులో సింహాసనం, హిందీలో 'సింఘాసన్' పేర్లతో రెండు బాషల్లో ఒకేసారి నిర్మించారు. హిందీలో జితేంద్ర హీరోగా నటించారు. దీనికి ఆరోజుల్లోనే మూడుకోట్ల రూపాయలకు పైనే ఖర్చు చేశారు.

రికార్డులు/ విజయాలు
అప్పట్లో ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి వారంలోనే ఊహించని విధంగా భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. పంపిణీదారులకు పెద్ద ఎత్తున లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. మొదటివారంలోనే రూ.1.5 కోట్ల పైనే వసూలు చేసింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, హైదరాబాద్ వంటి కేంద్రాలలో 100 రోజులు పైగా ప్రదర్శించబడి ఆల్ టైం స్టేట్ రికార్డు సృష్టించింది.

సినిమా సెట్స్
ఈ చిత్రానికి హైదరాబాద్ పద్మాలయ స్టూడియో, హోగినికల్, మైసూర్ వంటి ప్రదేశాల్లో అత్యంత భారీ సెట్స్ వేసి నిర్మించారు.

శతదినోత్సవం
ఈ చిత్ర శతదినోత్సవం చెన్నై వీజీపీ గార్డెన్స్​లో జరిగినపుడు కృష్ణ అభిమానులు వేల సంఖ్యలో తరలిరావడం తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్యర్యపరిచింది.

యువ గాయకుడితో సాహసం
సింహాసనంలో కృష్ణ చేసిన మరో సాహసమేమంటే ఓ యువగాయకుడు రాజ్ సీతారాంతో పాడించడం. అప్పట్లో ఎస్​పీ బాలుతో కృష్ణకు చిన్న వివాదం తలెత్తింది. ఆ సమయంలో తమిళనాడుకు చెందిన రాజ్ సీతారామ్ గొంతు బాగుందనిపించింది. అంతే కృష్ణ అన్ని పాటల్ని అతనితో పాడించగా ఆ గాయకుని పేరు మారుమోగింది. అలాగే కృష్ణ ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా బప్పీలహరిని పరిచయం చేశారు. ఈ సినిమాలోని 'ఆకాశం లో ఒక తార నాకోసమొచ్చింది ఈ వేళ..' ఎంత సూపర్ హిట్ అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించిన ఈ పాట, ఇప్పటికీ అజరామరమే.

సినిమా కోసం మొదటిసారిగా 144 సెక్షన్
ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చి అభిమానులు తండోపతండాలుగా రావడంతో రహదారులన్నీ నిండిపోయి, భారీ ప్రజానీకంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. దాంతో చాలాచోట్ల రద్దీ నియంత్రణకోసం దారి మళ్లించారు. విజయవాడలో ఈ చిత్రానికి వచ్చే జనాన్ని తట్టుకోలేక కొన్ని థియేటర్ల దగ్గర 144వ సెక్షన్ కూడా విధించాల్సి వచ్చింది. టికెట్ ఉంటేనే వీధిలోకి అనుమతించే పరిస్థితి. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక చిత్రం కోసం 144 సెక్షన్ పెట్టడం అదే తొలిసారి.

సినిమా కథేంటంటే?
దశార్ణ రాజ్యానికి చెందిన సైన్యాధిపతి విక్రమసింహ (కృష్ణ) అనేకమంది భూస్వామ్య ప్రభువులను ఓడించిన సమర్థుడు. అతని సామర్థ్యాన్ని గుర్తించిన రాజు క్షేమేంద్ర భూపతి విక్రమసింహకు రాజ్య బిరుదులను, గౌరవనీయమైన వారసత్వ సంపదైన భవానిఖడ్గాన్ని బహుమతిగా ఇస్తాడు. యువరాణి అలకనందాదేవి (జయప్రద) విక్రమసింహాని ప్రేమిస్తుంది. కాని ఆరాజ్య మంత్రి భేరుండ (ప్రభాకరరెడ్డి) యువరాణిని చంపి సింహాసనాన్ని ఆక్రమించాలనే తలంపుతో కుట్రపన్నగా విక్రమసింహా ఆ ప్రయత్నాన్ని విఫలం చేస్తాడు. భేరుండ అతనిపై హత్యా ప్రయత్నం మోపి తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్పించి విక్రమసింహను బందిస్తాడు. ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికి విక్రమసింహ చేసిన గతసేవలను గుర్తించిన రాజు అతని దండన మరణశిక్ష నుండి రాజ్య బహిష్కరణగా మారుస్తాడు. ఈ నిర్ణయాన్ని అంగీకరించి యువరాణి భద్రతను బలోపేతం చేయమని రాజుకు సలహా ఇచ్చి అక్కడి నుండి నిష్క్రమిస్తాడు.

ఇక పొరుగు రాజ్యమైన అవంతి యువరాజు ఆదిత్యవర్ధనుడు విక్రమసింహను పోలి ఉంటాడు. అతను చాలా చురుకుగా, ఉల్లాసంగా వుంటూ తనరాజ్యంలో నృత్యకారిణి జస్వంతి (రాధ)ని ఇష్టపడతాడు. ఆదిత్యవర్ధన ప్రేమను సహించలేని అతని తల్లి అతన్ని మార్చి దశార్ణ రాజ్య యువరాణిని (జయప్రద) వివాహం చేసుకోవాలని కోరుతుంది. అప్పటికే యువరాజు అడవిలో వేటకువెళ్లినప్పుడు చందన (మందాకిని) అనే విషకన్యను చూసి ఆమెతో ప్రేమలో పడగా చందన కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తుంది.

దశార్ణ రాజ్య కిరీటాన్ని బందిపోటులు దొంగిలించగా దాన్ని ఎలాగైనా తీసుకురావాలని విక్రమసింహకు రాజగురువు చెప్పగా కిరీటాన్ని సంపాదించి తెస్తానని రాజ్యానికి జాబు పంపుతాడు. క్షేమేంద్ర భూపతి అలకనందాదేవికి పట్టాభిషేకం జరిపిస్తుండగా విక్రమసింహ కిరీటాన్ని అందజేసి మాయమవుతాడు. సైనికులతో అలకనందాదేవి విక్రమసింహాకు బహుమతి పంపి దాన్ని ఏకాంతంగా చూడాలని చెప్పగా, ఆపెట్టె తెరవగానే అలకనందాదేవి అగుపించి నన్ను బహుమతిగా స్వీకరించమని కోరగా ఇక్కడ నేను చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత రాజ్యానికి వస్తానని చెబుతాడు.

కాళకేతు విషకన్య చందనపై హత్యాప్రయత్నం చేయగా అతడిని గోళ్లతో రక్కుతుంది. దాంతో కాళకేతు మరణిస్తాడు. చందనకు నేను విషకన్యననే విషయం తెలుస్తుంది. ఆదిత్యవర్ధన చందనను కలవడానికి అడవికి వెళ్లగా దగ్గరకు రావద్దని అక్కడి నుంచివెళ్లి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించగా, విక్రమసింహ ఆమెను రక్షించి మనిషిగా మారుస్తాడు. ఆదిత్యవర్ధనను బందిపోట్లు హతమార్చడానికి ప్రయత్నించగా విక్రమసింహ అతన్ని రక్షించగా ఇద్దరూ ఒకేరూపంలో వున్నామని గుర్తిస్తారు. నీకు రాజగురువే ద్రోహం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని విక్రమసింహ చెప్పగా రాజ్యంలో సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేవరకు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలని ఆదిత్యవర్థన్ ఒప్పిస్తాడు.

విక్రమసింహ దానికి అంగీకరించి అవంతి రాజ్యానికి వెళ్లగా నిర్ణయించిన సమయానికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది. రాజగురువు అన్ని ఆలయాల్లో ఎన్నో దొంగతనాలు, మతకలహాలు సృష్టించి అవన్నీ విక్రమసింహపై నెట్టి అవమానించగా వాటన్నిటి ఎదుర్కొని రాజ్యాన్ని ఆదిత్యకు తిరిగి అప్పగించగా అతను చందనను పెళ్లిచేసుకుంటాడు. విక్రమసింహ అవంతి రాజగురువు, దశార్ణ రాజ్య మంత్రి భేరుండ కుట్రలను భగ్నం చేసి ఇరు రాజ్యాల్లో శాంతిని నెలకొల్పి అలకనందాదేవిని వివాహం చేసుకోవడంపై కథ సుఖాంతమవుతుంది.

TAGGED:

SIMHASANAM MOVIE RELEASE DATE
SIMHASANAM INTERESTING FACTS
KRISHNA SIMHASANAM DETAILS
SIMHASANAM DIRECTOR
KRISHNA SIMHASANAM 40 YEARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.