'పాతాళభైరవి': ఎన్టీఆర్- ఎస్వీ రంగారావు దృశ్యకావ్యానికి 75ఏళ్లు!
75ఏళ్ల పాతాళ భైరవి- తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో అత్యద్భుతమైన జానపద చిత్ర వివేషాలు మీ కోసం!
Published : March 15, 2026 at 3:57 PM IST
NTR Pathala Bhairavi 75 Years : నందమూరి తారక రామారావు అత్యద్భుతమైన జానపదా చిత్రం 'పాతాళభైరవి' రిలీజై నేటికి 75ఏళ్లు పూర్తైంది. అప్పట్లోనే భారీ విజయం అందుకున్న ఈ సినిమా నేటికీ తెలుగు చిత్రసీమలో వన్నె తరగని చిత్రంగా తెలుగు అభిమానుల మదిలో ఉండిపోయింది. దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఆణిముత్యాల్లో ఈ పాతాళభైరవి ఒకటి. విజయా వారి బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా వాణిజ్యపరంగానూ భారీ విజయం దక్కించుకుంది.
దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి ఈ సినిమా తెరకెక్కించగా కమలాకర కామేశ్వరరావు స్క్రీన్ప్లే రాశారు. కళా దర్శకుడు (Art Director) మాధవపెద్ది గోఖలే, కళాధర్తో పింగళి నేతృత్వంలో పాతాళ భైరవి అమ్మవారి రూపురేఖలు గీయించారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ను తోటమాలిగా, ఎస్పీ రంగారావును మాంత్రికుడిగా ప్రేక్షకులకు కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడంలో కళా దర్శకులు మాధవపెద్ది గోఖలే, కళాధర్ది కీలక పాత్ర. అయితే ఈ చిత్రం 75 వసంతాల సందర్భంగా పాతాళ భైరవికి కళా దర్శకుడిగా పనిచేసిన మాధవపెద్ది గోఖలే కుటుంబసభ్యులు తమ ఆనందాన్ని ఈటీవీతో పంచుకున్నారు. ఆ విషయాలు మీ కోసం!
'విజయావారి పాతాళభైవరి విడుదలై ఈరోజులు 75 సంవత్సరాలు పూర్తైనందుకు ఆనందంగా ఉంది. మా చిన్నాన్న మాధవపెద్ది గోఖలేకు ఈ చిత్రంతో మంచి అనుబంధం ఉంది. ఎన్టీఆర్ తోటరాముడిగా, ఎస్పీ రంగారావు మాంత్రికుడిగా ఇలా ఉంటారని అద్భుతంగా చూపించారు. అందులో ఈ ఇద్దరు లెజెండరీ నటుల ఆహార్యం అత్యద్భుతం. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన మాధవపెద్ది, ఘంటసాల, కేవీ రెడ్డి, మార్కస్ బార్ట్లే, పింగళి నాగేంద్రరావు ఈ ఐదుగురు పాండవుల్లాంటి వారు. వీళ్లు అద్భుతం సృష్టిస్తే, కర్ణుడిగాగా ఉన్నారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు'
'తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో ఎన్టీఆర్ అంత అందం ఇప్పటిదాకా ఎవరికీ లేదని నిర్మోహమాటంగా చెప్పగలను. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్లందరికీ తెలుగుజాతి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుంది. ఈ సినిమా తర్వాత ఇదే విజయావారు భైరవద్వీపం తీశారు. ఆ చిత్రానికి నేను సంగీతం అందించాను. పాతాళభైరవి సినిమా నుంచి నరుడా ఓ నరుడా అనే డైలాగ్ను తీసుకొని భైరవద్వీపంలో పాటను చేశాను. ఇలాంటి అత్యద్భుతమైన చిత్రం గురించి నా అభిప్రాయం వ్యక్తపరిచే అవకాశం ఇచ్చిన ఈటీవీకి ధన్యవాదాలు' అని సంగీత దర్శకుడు మాధవపెద్ది సురేశ్ అన్నారు.
అలాగే సంగీత దర్శకుడు ఘంటసాల కుమార్తె సుగుణ మాట్లాడారు. ఇందులో పాటలు తెలుగు అభిమానులకు ఎప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్ అన్నారు. ఈ తరం వాళ్లు కూడా ఆ పాటలను ఇప్పటికీ పాడుతున్నారని గుర్తు చేశారు. ఇన్నేళ్లైనా ఈరోజు మన నోళ్లలో ఈ పాటలు పాడుతున్నామంటే ఆ పాటలు రాసిన వాళ్లు, పాడిన వాళ్లంతా లెజెండరీలు అని అన్నారు.