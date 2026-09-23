'ప్యారడైజ్' మూవీకి వెళ్తున్నారా?- అయితే ఈ 10 ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?
రిలీజ్కు ముందు కూడా దాచిన కొన్ని విషయాలు- నాని జడల వెనుక దర్శకుడి చిన్ననాటి కనెక్షన్- ప్యారడైజ్కు వెళ్తున్నారా? అయితే ఇవీ మీకు తెలుసా?
Published : September 23, 2026 at 3:57 PM IST
The Paradise Intresting Facts : 'ది ప్యారడైజ్' అనేక అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా గురించే చర్చ నడుస్తోంది. గతేడాది గ్లింప్స్ రిలీజైనప్పటి నుంచి ఈ చిత్రంపై క్రేజీ బజ్ క్రియేటైంది. జడలతో నాని క్యారెక్టర్, శ్రీకాంద్ ఓదెలతో కాంబినేషన్, అనిరుధ్ పాటలు సినిమాకు ప్లస్ అవుతున్నాయి. అలా భారీ హైప్తో ఇవాళ రాత్రికే ప్యారడైజ్ ప్రీమియర్లు పడనున్నాయి. ఈ క్రమంలో మూవీ గురించి 10 ఆసక్తికర విషయాలు, హైలైట్స్ మీకోసం!
ట్రైలర్ లేదు?
పెద్ద సినిమా రిలీజ్కు ముందు ట్రైలర్ మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. కానీ నాని 'ది ప్యారడైజ్' విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా వేరు. ఈ సినిమాకు ట్రైలర్ ఉండదని శ్రీకాంత్ ఓదెల ఇప్పటికే చెప్పారు. తాను అనుకున్న విధంగా ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి సరిపడా టైమ్ లేకపోవడమే కారణమని తెలిపారు. ఏదో ఒకటి కట్ చేసి రిలీజ్ చేయడం తనకు ఇష్టం లేదన్నారు. ఒకప్పుడు సినిమా చూడటానికి వెళ్లే వరకు కథ గురించి ఎక్కువగా తెలిసేది కాదని, ఇప్పుడు ప్రతి విషయం ముందే ప్రమోషన్స్లో బయటకు వస్తోందని కూడా చెప్పారు. అందుకే ఈసారి సినిమాలో కొన్ని విషయాలను డైరెక్ట్ గా థియేటర్లోనే చూడాల్సి ఉంటుంది.
Captured a few moments of Jadal & Subbu's love ❤️#TheParadise GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 24⋆09⋆26— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 22, 2026
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1984-85లోని ప్యారడైజ్
సినిమా కథ 1984-85 కాలంలో జరుగుతుంది. అయితే 'ప్యారడైజ్' అనే ప్రాంతం ఫిక్షనల్. అక్కడ 'సవారీ' అనే ఒక తెగ ఉంటుంది. వారికి కనీస గుర్తింపు కూడా ఉండదు, తమ ఉనికి కోసం వాళ్లు చేసే పోరాటమే సినిమా కథ. సికింద్రాబాద్ బస్తీ జీవితం, తెలంగాణలో శ్రీకాంత్ ఓదెల చూసిన కొన్ని నిజ సంఘటనలను కూడా కథ కోసం తీసుకున్నారు. ఆదిలాబాద్కు సంబంధించిన కొన్ని ఘటనలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయని దర్శకుడు వెల్లడించారు.
నాని జడల వెనుక ఈ కథ
'జడల్' పాత్రలో నాని రెండు జడలతో కనిపించడం మొదటి నుంచి అందరిని ఎట్రాక్ట్ చేసింది. ఈ లుక్ కోసం శ్రీకాంత్ ఓదెల తన చిన్ననాటి విషయాన్నే తీసుకున్నారు. తన తల్లికి ఆడపిల్ల కావాలని ఉండేదని, అందుకే చిన్నప్పుడు తనకు జడలు వేసి గౌన్ కూడా వేసేవారని శ్రీకాంత్ చెప్పారు. రెండో తరగతి వరకు తనకు జడలు ఉండేవని తెలిపారు. అలా తన చిన్ననాటి సంఘటనలతోనే ఈ పాత్ర డిజైన్ చేసినట్లు చెప్పారు. నానికి రెండు జడల లుక్ చెప్పగానే ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారని, చుట్టూ ఉన్నవారు వద్దని చెప్పినా నాని మాత్రం దర్శకుడిని నమ్మారని చెప్పారు. సినిమాలో ఆ జడలకు కథతో కూడా ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉందన్నారు.
Jadal's birth and battle might be fictional...but his braids & look were inspired from my childhood... Alot of the scenes in the film are influenced by my childhood as i grew up...— Srikanth Odela (@odela_srikanth) September 23, 2026
Amma❤️ used to grow and tie Jadal until i turned 5 or 6 years... and as i grew older i always… pic.twitter.com/ZRs2ieAs0W
తల్లీ - కొడుకుల కథ
ఇప్పటివరకు వచ్చిన గ్లింప్స్, వీడియోల్లో యాక్షన్ ఎక్కువగా కనిపించింది. కానీ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత గుర్తుండేది మాత్రం తల్లీ కొడుకుల ఎమోషనే. గతేడాది మేకర్స్ విడుదల చేసిన తొలి గ్లింప్స్ కూడా తల్లి మాటలతోనే మొదలైంది. సినిమా కూడా అదే ఎమోషన్తో మొదలై, అక్కడే ముగుస్తుంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల కూడా యాక్షన్ కంటే ఎమోషన్ సినిమాలో ఎక్కువగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అందుకే ప్యారడైజ్ను పూర్తిగా యాక్షన్ సినిమా అనుకోవద్దని టీమ్ ముందుగానే చెబుతోంది.
171 రోజుల షూటింగ్
ఈ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం 171 రోజులు జరిగింది. నాలుగు పెద్ద యాక్షన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయని శ్రీకాంత్ తెలిపారు. కొన్ని సీన్స్ కోసం తనకు కావాల్సిన షాట్ వచ్చే వరకు చాలా టేక్స్ చేశానని కూడా చెప్పారు. రీషూట్స్ మాత్రం చేయలేదన్నారు. యాక్షన్ సీన్స్లో నాని కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. ఒక టేక్ ఓకే అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా బాగా చేయాలని నాని మరో టేక్ అడిగినట్లు ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ చెప్పారు. జడలు, చైన్స్తో చేసే యాక్షన్ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ అయినట్లు వివరణ ఇచ్చారు.
JADAL'S REVOLUTION begins in 3 DAYS 🔥#TheParadise GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 24⋆09⋆26— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 21, 2026
Book your tickets here!
🎟️ https://t.co/QWwS4Ichic pic.twitter.com/ld9mKrGNXT
ఆరు పాటలు- సీక్వెల్ లేదు
ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ సంగీతం మరో అట్రాక్షన్. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు ఒక రేంజ్లో హైప్ క్రియేట్ చేశాయి. మొత్తం ఆరు పాటలు ఉంటాయి. 'ఆయా షేర్', 'యేషా నాగుల' పాటలు బయటకు వచ్చాయి. తాజాగా అనిరుధ్ స్వయంగా పాడిన 'సమ్మక్క'పాటను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇక సినిమా కథను మరో భాగానికి తీసుకెళ్లే ప్లాన్ లేదని, ఇది ఒకే సినిమాతో పూర్తయ్యే కథ అని కూడా దర్శకుడు స్పష్టం చేశారు.
32 ఏళ్ల తర్వాత విలన్గా
మోహన్ బాబు విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన 32ఏళ్ల తర్వాత నెగిటివ్ రోల్లో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. దీంతో ఆయన పాత్రపైనా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఆయన శిఖంజ మాలిక్ పాత్ర పోషించారు. 'ఒక జనరేషన్కు మోహన్బాబు సార్ అంటే తెలియదేమో!- కానీ ప్యారడైజ్తో మాత్రం ల్యాండ్ చేస్తాం' అని శ్రీకాంత్ ఇప్పటికే ఆయన పాత్రపై హైప్ పెంచారు. ఇక సంపూర్ణేష్ బాబు ఇందులో ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ఆయన నానికి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్లో కనిపిస్తారు.
Playing an antagonist is always exciting for me.— Mohan Babu M (@themohanbabu) September 27, 2025
SHIKANJA MAALIK in #TheParadise my most brutal role - written by @odela_srikanth.
Taking on @NameisNani in my own style.
See you in theaters March 26, 2026. pic.twitter.com/qJ6ehKuw5w
సక్సెస్ఫుల్ కాంబో
నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల కలిసి చేసిన మొదటి సినిమా 'దసరా'. ఆ సినిమా తర్వాత ఇద్దరూ మళ్లీ 'ప్యారడైజ్' కోసం కలిశారు. ఈసారి నాని కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్తో సినిమా రూపొందిందని ఆయన తెలిపారు. 'దసరా' సమయంలో ప్రమోషన్స్ చూసి చాలామంది పూర్తిగా మాస్ సినిమా అనుకున్నారని, కానీ సినిమాలో డ్రామా ఎక్కువగా ఉండటంతో కొందరు వేరే అంచనాలతో వచ్చారని శ్రీకాంత్ చెప్పారు. ఆ అనుభవం తర్వాత ప్రేక్షకులు తన నుంచి కోరుకున్న స్కేల్ను 'ప్యారడైజ్'లో ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈరోజే స్పెషల్ షోలు
'ది ప్యారడైజ్' సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 23 రాత్రి 9.30 గంటల తర్వాత స్పెషల్ షోకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఆంధ్రలో ఈ ప్రీమియర్ టికెట్ ధర రూ.400 ఉండగా, తెలంగాణలో రూ.500గా నిర్ణయించారు. ఇక ట్రైలర్ లేకుండా వస్తున్న సినిమా కావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో అనే డౌట్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది. మరి ఆడియెన్స్ అంచనాలను నాని ఎంతవరకు అందుకుంటారో చూడాలి.
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