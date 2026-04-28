ఇండస్ట్రీ హిట్ 'పోకిరి'కి 20ఏళ్లు- క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అప్పట్లో సంచలనం- మూవీ ఆసక్తికర విషయాలు ఇవే!
మహేశ్ బాబు ఇండస్ట్రీ హిట్ పోకిరికి 20 ఏళ్లు- అప్పట్లో ఈ సినిమాకు ఎంత పేరు వచ్చిందో- చిత్రం గురించి ఈ విశేషాలు మీకు తెలుసా?
Published : April 28, 2026 at 8:26 AM IST
Pokiri 20 Years Specieal : సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు- పూరి జగన్నాథ్ల కలయికలో వచ్చి తెలుగు చిత్రసీమలో కాసుల వర్షం కురిపించి ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచిన చిత్రం పోకిరి. మహేశ్ బాబును నటుడిగా మరో మెట్టు ఎక్కించిన సినిమా కూడా ఇదే. ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా విడుదలై నేటికి (ఏప్రిల్ 28) 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. 2006 ఏప్రిల్ 28న విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద చేసిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. ఈ చిత్రం రిలీజై 20ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా పోకిరి గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు మీ కోసం!
కాసుల వర్షం!
అప్పటి వరకు తెలుగు సినీచరిత్రలో ఏ సినిమా నమోదు చేయని సరికొత్త రికార్డులను పోకిరి నెలకొల్పింది. రూ.10కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం రూ.70కోట్ల గ్రాస్తో రూ.40కోట్ల షేర్ సాధించి ఆల్టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ అందించిన సంగీతం ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పటికీ ఈ పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్ ప్లే లిస్ట్లో ఉంటాయంటే ఆశ్చర్యం లేదు.
రీ రిలీజ్లోనూ సంచలనమే!
ఈ చిత్రం ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి థియేటర్లలో రికార్డ్స్ తిరగరాసింది. అయితే ఇప్పటికీ ఈ సినిమా క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈ సినిమా ఇటీవల రీ- రిలీజ్ అయ్యి బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి సంచనలం సృష్టించింది. దాదాప రూ. 1.7 కోట్ల కలెక్షన్ సాధించింది. ఈ సినిమా క్రేజ్ తగ్గలేదు అనేందుకు ఇదే నిదర్శనం.
పండుగాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏలా అయ్యడు?
'పండు అనే మాఫియా రౌడీ, డబ్బు కోసం ప్రజలను హింసించే గ్యాంగ్స్ను అంతం చేసే ముసుగులో ఉన్న ఒక పోలీసు అధికారి కథ ఇది. ఇతను శ్రుతి అనే అమ్మాయి ప్రేమలో పడతాడు. అలీ భాయ్ అనే వాడి మాఫియా గుంపులో చేరి మాఫియాను లేకుండా చేస్తాడు. అసలు ఈ యుద్దం ఎలా గెలిచాడు, పోకిరి నిజ స్వరూపం ఎలా బయట పడింది' అనేది మిగిలిన కథాంశం. పండుగాడిగా ఈ చిత్రంలో మహేశ్ బాబు నటన అద్భుతం అని చెప్పాలి. చిత్రం చివరిలో పోలీస్ ఆఫీసర్గా రివీల్ చేయడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది ఈ రేంజ్ ట్విస్ట్ అప్పటిదాకా తెలుగు సినమాలో లేదు! ఆయన పాత్ర సినిమా చూస్తున్న ప్రతి ప్రేక్షకుడిని ఉత్కంఠభరితమైన భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది.
అనుకున్నది ఒకటి- అయ్యింది ఒకటి
- ఈ చిత్రానికి మొదటి హీరో అనుకున్నది పవన్కల్యాణ్, రవితేజ. వారిద్దరికి కుదరక చిన్న చిన్న మార్పులతో ఈ కథను మహేశ్కు చెప్పారు. ఆయనకు నచ్చడంతో వీరిద్దరి కాంబినేషన్ సెట్ అయ్యింది
- ఈ చిత్రానికి అనుకున్న ముందు టైటిల్ 'ఉత్తమ్ సింగ్', 'సన్నాఫ్ సూర్య నారాయణ'. కానీ ఎంతో ఆలోచించిన తర్వాచ 'పోకిరి'గా మారింది
- ఈ చిత్రానికి మొదటి అనుకున్న హీరోయిన్ అయేషా టకియా, కంగన వీరిద్దరి నుంచి చివరకు ఆ ఛాన్స్ ఇలియానా దక్కించుకుంది
- ఇందులో డాన్ పాత్ర చేసిన ప్రకాశ్ రాజ్, ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తం విన్నాక, అన్ని పాత్రల్లో కల్లా అలీ భాయ్ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చిందని అందుకే ఆ పాత్రను తాను సెలక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు
రీమేక్లు కూడా సూపర్ హిట్టే
- ఈ చిత్రం కోసం అప్పటివరకు చిన్నగా హెయిర్ క్రాప్ట్తో ఉన్న మన ప్రిన్స్ ఒక్కసారిగా లాంగ్ హెయిర్, చిన్న గడ్డంతో న్యూలుక్తో అందరిని మెప్పించారు. అమ్మాయిల మనసులో ప్రిన్స్ పోకిరిగా స్థానం సంపాదించారు. ఆయన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అప్పట్లో కొత్త ట్రెండ్ అయింది
- ఈ చిత్రంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ (1974) గౌరి చిత్రంలోని ఒక పాట (గల గల పారుతున్న గోదారిలా) రీమిక్స్ చేశారు. మహేశ్ - ఇలియానల మధ్య చిత్రీకరించారు. దీనికి ఇప్పటి సంగీత ప్రియలకు అనుగుణంగా సంగీతమందించి మణిశర్మ తన కాతాలో మరో హిట్టు వేసుకున్నారు
- ఈ సినిమా తమిళంలో 2007లో విజయ్ హీరోగా ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో 'పోక్కిరి' అన్న పేరుతో రీమేక్ చేశారు. ఇక బెంగాలీలో షకీబ్ ఖాన్ హీరోగా 'రాజోట్టో' పేరిట రీమేక్ చేశారు
- హిందీలో 'వాంటెడ్' అన్న పేరుతో ప్రభుదేవానే దర్శకునిగా సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా పునర్నిర్మించారు. కన్నడలో దర్శన్ హీరోగా 'పోర్కి' అనే పేరుతోనూ రీమేక్ చేశారు. అయితే రీమేక్ చేసిన అన్ని భాషల్లోను ఈ చిత్రం ఘనవిజయం సాధించడం ఓ గొప్ప విషయం
ఈ చిత్రంలో నేటికీ గుర్తుండిపోయే డైలాగ్స్
- "ఎవడు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో, వాడే పండుగాడు"
- "ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు అన్నయ్యా, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా!"
- "అన్నయ్యా ఈ తొక్కలో మీటింగ్లు ఏంటో అర్ధం కావటం లేదు. పది మంది ఉన్నారు, వేసేస్తే ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు"
- "క్యారియర్ క్యారియర్లు తీసుకువెళ్తారేకాని ఎనాడైనా పెట్టావా ఇంత ఉప్మా"
- "శృతి నాదే - రివల్వార్ నాదే. ఎప్పుడిస్తున్నావ్ రివార్వల్"
- "ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినను"
- "పద్మవతి హ్యాపీయేనా? బిల్డర్ హాండోవర్ చేసేశాడా? టైల్స్ ఏస్తున్నారంట కదా!"
చివరగా- ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ టీవీలో వచ్చిన ప్రతిసారి 'పోకిరి' ప్రసారమవుతుంటే ఛానల్ మార్చకుండా చూసేవాళ్లు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు.