ఇండస్ట్రీ హిట్ 'పోకిరి'కి 20ఏళ్లు- ​క్లైమాక్స్​ ట్విస్ట్​ అప్పట్లో సంచలనం- మూవీ ఆసక్తికర విషయాలు ఇవే!

మహేశ్ బాబు ఇండస్ట్రీ హిట్ పోకిరికి 20 ఏళ్లు- అప్పట్లో ఈ సినిమాకు ఎంత పేరు వచ్చిందో- చిత్రం గురించి ఈ విశేషాలు మీకు తెలుసా?

Pokiri
Pokiri (Source : ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 8:26 AM IST

Pokiri 20 Years Specieal : సూపర్ స్టార్ మహేశ్ ​బాబు- పూరి జగన్నాథ్‌ల కలయికలో వచ్చి తెలుగు చిత్రసీమలో కాసుల వర్షం కురిపించి ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచిన చిత్రం పోకిరి. మహేశ్‌ బాబును నటుడిగా మరో మెట్టు ఎక్కించిన సినిమా కూడా ఇదే. ఈ బ్లాక్​బస్టర్​ సినిమా విడుదలై నేటికి (ఏప్రిల్‌ 28) 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. 2006 ఏప్రిల్ 28న విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద చేసిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. ఈ చిత్రం రిలీజై 20ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా పోకిరి గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు మీ కోసం!

కాసుల వర్షం!
అప్పటి వరకు తెలుగు సినీచరిత్రలో ఏ సినిమా నమోదు చేయని సరికొత్త రికార్డులను పోకిరి నెలకొల్పింది. రూ.10కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం రూ.70కోట్ల గ్రాస్‌తో రూ.40కోట్ల షేర్‌ సాధించి ఆల్​టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ అందించిన సంగీతం ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పటికీ ఈ పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్ ప్లే లిస్ట్​లో ఉంటాయంటే ఆశ్చర్యం లేదు.

రీ రిలీజ్​లోనూ సంచలనమే!
ఈ చిత్రం ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి థియేటర్లలో రికార్డ్స్ తిరగరాసింది. అయితే ఇప్పటికీ ఈ సినిమా క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈ సినిమా ఇటీవల రీ- రిలీజ్ అయ్యి బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి సంచనలం సృష్టించింది. దాదాప రూ. 1.7 కోట్ల కలెక్షన్ సాధించింది. ఈ సినిమా క్రేజ్ తగ్గలేదు అనేందుకు ఇదే నిదర్శనం.

పండుగాడు పోలీస్‌ ఆఫీసర్ ఏలా అయ్యడు?
'పండు అనే మాఫియా రౌడీ, డబ్బు కోసం ప్రజలను హింసించే గ్యాంగ్స్​ను అంతం చేసే ముసుగులో ఉన్న ఒక పోలీసు అధికారి కథ ఇది. ఇతను శ్రుతి అనే అమ్మాయి ప్రేమలో పడతాడు. అలీ భాయ్ అనే వాడి మాఫియా గుంపులో చేరి మాఫియాను లేకుండా చేస్తాడు. అసలు ఈ యుద్దం ఎలా గెలిచాడు, పోకిరి నిజ స్వరూపం ఎలా బయట పడింది' అనేది మిగిలిన కథాంశం. పండుగాడిగా ఈ చిత్రంలో మహేశ్‌ బాబు నటన అద్భుతం అని చెప్పాలి. చిత్రం చివరిలో పోలీస్ ఆఫీసర్​గా రివీల్ చేయడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది ఈ రేంజ్​ ట్విస్ట్ అప్పటిదాకా తెలుగు సినమాలో లేదు! ఆయన పాత్ర సినిమా చూస్తున్న ప్రతి ప్రేక్షకుడిని ఉత్కంఠభరితమైన భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది.

అనుకున్నది ఒకటి- అయ్యింది ఒకటి

  • ఈ చిత్రానికి మొదటి హీరో అనుకున్నది పవన్‌కల్యాణ్‌, రవితేజ. వారిద్దరికి కుదరక చిన్న చిన్న మార్పులతో ఈ కథను మహేశ్​కు చెప్పారు. ఆయనకు నచ్చడంతో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌ సెట్ అయ్యింది
  • ​ఈ చిత్రానికి అనుకున్న ముందు టైటిల్‌ 'ఉత్తమ్‌ సింగ్‌', 'సన్నాఫ్‌ సూర్య నారాయణ'. కానీ ఎంతో ఆలోచించిన తర్వాచ 'పోకిరి'గా మారింది
  • ఈ చిత్రానికి మొదటి అనుకున్న హీరోయిన్‌ అయేషా టకియా, కంగన వీరిద్దరి నుంచి చివరకు ఆ ఛాన్స్‌ ఇలియానా దక్కించుకుంది
  • ఇందులో డాన్‌ పాత్ర చేసిన ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తం విన్నాక, అన్ని పాత్రల్లో కల్లా అలీ భాయ్‌ క్యారెక్టర్‌ బాగా నచ్చిందని అందుకే ఆ పాత్రను తాను సెలక్ట్‌ చేసుకున్నట్టు ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు
  • రీమేక్​లు కూడా సూపర్ హిట్టే

రీమేక్​లు కూడా సూపర్ హిట్టే

  • ఈ చిత్రం కోసం అప్పటివరకు చిన్నగా హెయిర్‌ క్రాప్ట్​తో ఉన్న మన ప్రిన్స్‌ ఒక్కసారిగా లాంగ్‌ హెయిర్​, చిన్న గడ్డంతో న్యూలుక్​తో అందరిని మెప్పించారు. అమ్మాయిల మనసులో ప్రిన్స్‌ పోకిరిగా స్థానం సంపాదించారు. ఆయన డ్రెస్సింగ్‌ స్టైల్‌ అప్పట్లో కొత్త ట్రెండ్‌ అయింది
  • ఈ చిత్రంలో సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ (1974) గౌరి చిత్రంలోని ఒక పాట (గల గల పారుతున్న గోదారిలా) రీమిక్స్‌ చేశారు. మహేశ్‌ - ఇలియానల మధ్య చిత్రీకరించారు. దీనికి ఇప్పటి సంగీత ప్రియలకు అనుగుణంగా సంగీతమందించి మణిశర్మ తన కాతాలో మరో హిట్టు వేసుకున్నారు
  • ఈ సినిమా తమిళంలో 2007లో విజయ్ హీరోగా ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో 'పోక్కిరి' అన్న పేరుతో రీమేక్ చేశారు. ఇక బెంగాలీలో షకీబ్ ఖాన్ హీరోగా 'రాజోట్టో' పేరిట రీమేక్ చేశారు
  • హిందీలో 'వాంటెడ్' అన్న పేరుతో ప్రభుదేవానే దర్శకునిగా సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా పునర్నిర్మించారు. కన్నడలో దర్శన్ హీరోగా 'పోర్కి' అనే పేరుతోనూ రీమేక్‌ చేశారు. అయితే రీమేక్ చేసిన అన్ని భాషల్లోను ఈ చిత్రం ఘనవిజయం సాధించడం ఓ గొప్ప విషయం

ఈ చిత్రంలో నేటికీ గుర్తుండిపోయే డైలాగ్స్‌

  • "ఎవడు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో, వాడే పండుగాడు"
  • "ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు అన్నయ్యా, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా!"
  • "అన్నయ్యా ఈ తొక్కలో మీటింగ్​లు ఏంటో అర్ధం కావటం లేదు. పది మంది ఉన్నారు, వేసేస్తే ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చు"
  • "క్యారియర్‌ క్యారియర్​లు తీసుకువెళ్తారేకాని ఎనాడైనా పెట్టావా ఇంత ఉప్మా"
  • "శృతి నాదే - రివల్వార్‌ నాదే. ఎప్పుడిస్తున్నావ్ రివార్వల్"
  • "ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినను"
  • "పద్మవతి హ్యాపీయేనా? బిల్డర్ హాండోవర్ చేసేశాడా? టైల్స్ ఏస్తున్నారంట కదా!"

చివరగా- ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ టీవీలో వచ్చిన ప్రతిసారి 'పోకిరి' ప్రసారమవుతుంటే ఛానల్‌ మార్చకుండా చూసేవాళ్లు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు.

