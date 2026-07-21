'లాస్ట్ కాదు ఇదే విజయ్ ఫస్ట్ మూవీ'- డైరెక్టర్ వైరల్ కామెంట్స్- 6 నెలల 'జననాయగన్' జర్నీ ఇదీ!
సెన్సార్ ఇష్యూతో రిలీజ్కు బ్రేక్ - 6 నెలల తర్వాత రిలీజ్కు రెడీ - 'జననాయగన్' సినిమాలో ఫ్యాన్స్కు కొన్ని సర్ఫ్రైజ్లు
Published : July 21, 2026 at 4:56 PM IST
Jana Nayagan Mania : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ చివరి మూవీగా 'జననాయగన్' మరో రెండు రోజుల్లో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దాదాపు 6 నెలల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది. విజయ్కు ఇదే లాస్ట్ మూవీ కావడంతో, తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న డైరెక్టర్ హెచ్.వినోద్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ విజయ్కు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ అని అన్నారు. దీంతో ఈ కామెంట్స్ ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అంటే విజయ్ రాజకీయాలతో పాటు సినిమాలను కూడా కొనసాగిస్తారా? లేక వేరేదేమైనా అయి ఉంటుందా? అనేది ఇప్పుడు క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం.
'జననాయగన్' విజయ్ కెరీర్లో చాలా కీలకమైన సినిమాగా నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే విజయ్ సీఎం హోదాలో వస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ ఇదే. ఈ విషయాన్నే డైరెక్టర్ హెచ్. వినోద్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించారు. విజయ్కు ఇది చివరి మూవీ అయినప్పటికీ సీఎం విజయ్కు మాత్రం ఇదే మొదటి సినిమా అని ఆయన పేర్కొన్నారు. దాంతో డైరెక్టర్ వినోద్ వ్యాఖ్యలతో విజయ్ ఫ్యాన్స్కు స్పష్టత వచ్చేసింది.
ఇక జననాయగన్ విడుదల విషయానికొస్తే, మరికొన్ని గంటలే సమయం ఉండటంతో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా దీని మేనియా నడుస్తుంది. ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్లో ఈ సినిమా జోరు ప్రదర్శిస్తుంది. తమిళనాడు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఇలా పలుచోట్ల వీటి టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైపోతున్నాయి. ఇక బెంగుళూరులోని ఓ థియేటర్లో దీని టికెట్ ధర ప్రీమియర్కు రూ. 2500గా నిర్ణయించడం గమనార్హం. దాదాపు 30 దేశాల్లో జననాయగన్ 8000 స్క్రీన్స్లో ప్రదర్శితం కానుంది. అదే విధంగా కేవలం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ద్వారానే ఈ సినిమాకు ఇప్పటివరకు రూ. 15.22 కోట్లు వచ్చినట్లుగా ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా.
TVK SUPREMACY in 2 days 💥— KVN Productions (@KvnProductions) July 21, 2026
Thalapathy Vetri Kondan is on his way 🔥#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju… pic.twitter.com/mHA5AiRbfI
జననాయగన్లో ఫ్యాన్స్కు కొన్ని సర్ఫ్రైజ్లు
అంతేకాకుండా జననాయగన్లో ఫ్యాన్స్కు కొన్ని సర్ఫ్రైజ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగులో బాలకృష్ణ 'భగవంత్ కేసరి' చిత్రంలోని మెయిన్ స్టోరీని తీసుకున్నప్పటికీ విజయ్ స్టార్ పవర్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని సెకండాఫ్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసినట్లు సమాచారం. ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాల ఆధారంగా ఇందులోని కీలకమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను తెరకెక్కించినట్లు తెలిసింది. ప్రధానంగా ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం బ్యాక్డ్రాప్లో కొన్ని సీన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా జననాయగన్ అనే పేరుకు రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రజలు ప్రేమించే హీరోగా, రెండు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే నాయకుడని అర్థం వస్తుంది. దీని ప్రకారం ఇది సామాజికాంశాలతో కూడిన సందేశాత్మక చిత్రంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది.
CM Vijay cameo in JanaNayagan🥶🥵🥵 pic.twitter.com/x1AB32blLt— Fayas.naxiim🐿️ (@_faaaz) July 20, 2026
సినిమాలోని ఒక కీలకమైన సీన్లో స్టార్ డైరెక్టర్లు అట్లీ, లోకేశ్ కనగరాజ్, నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ విజయ్ను వరుసగా ప్రశ్నలు అడుగుతారట! ఈ సీన్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందన్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. అంతేకాకుండా జననాయగన్లోని కొన్ని సీన్స్ను విజయ్ స్వయంగా దర్శకత్వం చేశారని సమాచారం. ఇక విజయ్ సినిమాలో స్టార్టింగ్లో వచ్చే టైటిల్ కార్డులో సైతం కీలక మార్పు చేయనున్నారు. విజయ్కు స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయనకు 'దళపతి విజయ్' అని సినిమాలో వచ్చే టైటిల్ కార్డుల్లో వేస్తున్నారు. కానీ ఈ జననాయగన్లో మాత్రం 'సీఎం విజయ్' అని టైటిల్ కార్డులో వేయనున్నారు. దాంతో దళపతి ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
జననాయగన్ మొదటగా ఈ ఏడాది జనవరి 9న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ సెన్సార్ ఇబ్బందులతో అనూహ్యంగా వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత కోర్టు కేసులు, విచారణలు, పునఃవిచారణలు ఇలా సినిమా సుదీర్ఘ కాలం వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. అయితే ఇటీవల సెన్సార్బోర్డు ఎట్టకేలకు ఈ సినిమాకు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను జారీ చేస్తూ సెన్సార్ క్లియర్ చేసింది. దాంతో సినిమా విడుదలకు మార్గం ఏర్పడింది. అయితే సినిమాలో కొన్ని సీన్స్కు సంబంధించి దాదాపు 12 కట్స్ను సూచించింది. దీనికి మేకర్స్ సైతం అంగీకరించారు. దాంతో సెన్సార్ కట్స్ అనంతరం 183 నిమిషాల నిడివితో ఈ సినిమా ఫైనల్గా థియేటర్లోకి రానుంది. దాంతో ఈ సినిమా జులై 23న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. విజయ్కు గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా ఇది ఎప్పటికీ నిలిచిపోవాలని ఆయన ఫ్యాన్స్ పెద్ద ఎత్తున కోరుకుంటున్నారు.
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