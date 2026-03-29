ETV Bharat / entertainment

ప్రశాంత్ వర్మ యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్ ఎంట్రీ? 'బ్రహ్మరాక్షస్'​ను పరిచయం చేస్తారా?

హనుమాన్​తో మొదలైన ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌కు పెరుగుతున్న క్రేజ్- మహాకాళి సినిమాలో ప్రభాస్ కామియో అన్న టాక్- కామియో ద్వారా బ్రహ్మరాక్షస్ పాత్ర పరిచయం చేసే ప్లాన్?

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prabhas Prasanth Varma Movie : టాలీవుడ్‌లో విభిన్నమైన కథలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ రూపొందిస్తున్న సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. హనుమాన్ సినిమాతో ప్రారంభమైన ఆ యూనివర్స్, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించడంతో, ప్రశాంత్ వర్మ తన యూనివర్స్‌ను మరింత విస్తరించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ యూనివర్స్‌లో భాగంగా జై హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించగా, ఇందులో కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి ఎంట్రీ ఇవ్వడం ద్వారా అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. వివిధ భాషల నటులను ఒకే యూనివర్స్‌లో కలుపుతూ, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో కథలను చెప్పాలనే ప్రయత్నం ప్రశాంత్ వర్మ చేస్తున్నారని సినీ ప్రియులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరో మరో వార్త సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ కూడా ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఇండస్ట్రీ సమాచారం ప్రకారం, ప్రశాంత్ వర్మ-ప్రభాస్ కాంబినేషన్‌లో బ్రహ్మరాక్షస్ అనే భారీ ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కే అవకాశముంది. చెబుతున్నారు. అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించడానికి ముందే, ప్రభాస్ పోషించే పాత్రను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలని దర్శకుడు ఒక ప్రత్యేక ప్లాన్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లో భాగంగా మహాకాళి అనే సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఫీమేల్ సూపర్ హీరో ప్రధానంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్ వర్మ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తుండగా, పూజా అపర్ణ కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో భూమి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది.

పెద్ద ప్లానే వేశారా?
ఇండస్ట్రీ టాక్ ప్రకారం, మహాకాళి చిత్రంలో ప్రభాస్ ఒక చిన్న కామియోలో కనిపించనున్నారని సమాచారం. ఈ కామియో ద్వారా బ్రహ్మరాక్షస్ పాత్రను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసేలా మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఈ పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తే, పూర్తి స్థాయి బ్రహ్మరాక్షస్ సినిమాను తెరకెక్కించే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. బ్రహ్మరాక్షస్ పాత్రపై కూడా ఆసక్తికరమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పాత్రలో నెగటివ్ షేడ్స్ ఉండే పవర్ ఫుల్​ క్యారెక్టర్‌గా ప్రభాస్ కనిపించవచ్చని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా హీరోయిక్ రోల్స్‌లో కనిపించిన ప్రభాస్, ఈసారి డార్క్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపిస్తే అది అభిమానులకు కొత్త అనుభూతి కావచ్చని భావిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ పాత్ర ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లో కీలక మలుపు తీసుకురావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

మరోవైపు, ఈ ప్రాజెక్ట్ నిజంగా ఉందా లేదా అన్నదానిపై కూడా కొంత సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. బ్రహ్మరాక్షస్ సినిమా అధికారికంగా ప్రకటించకపోవడం, అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై స్పష్టమైన సమాచారం లేకపోవడంతో, ఇది కేవలం రూమర్ మాత్రమే కావచ్చని కొందరు అంటున్నారు. అయితే మహాకాళిలో ప్రభాస్ కామియో వార్తలు రావడం ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరుస్తోంది.

ఇక మహాకాళి సినిమా విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రం ఇప్పటికే దాదాపు 100 రోజుల షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఆయనకు సంబంధించిన సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కూడా పూర్తయిందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బంగాల్​ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను ఆర్‌కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై రివాజ్ రమేశ్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి స్మరణ్ సాయి సంగీతం అందిస్తున్నారు. మొత్తానికి, ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లో ప్రభాస్ ఎంట్రీపై వస్తున్న వార్తలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. మహాకాళిలో కామియో నిజమైతే, బ్రహ్మరాక్షస్ పాత్రకు అది బలమైన పునాది కావచ్చు. అయితే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తలపై స్పష్టత రానుంది.

TAGGED:

PRABHAS PRASANTH VARMA CINEMA
PRASANTH VARMA UNIVERSE
PRABHAS CAMEO PRASANTH VARMA
BRAHMARAKSH MOVIE PRABHAS
PRABHAS PRASANTH VARMA MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.