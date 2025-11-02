15 కోట్ల ఫామ్హౌస్లో కింగ్ 60వ బర్త్డే 'మన్నత్'కు ఏమైంది?
ఈసారి 'మన్నత్'లో కాదు, మరో ఫామ్హౌస్లో షారుఖ్ బర్త్డే -'మన్నత్'లో భారీ రినోవేషన్ రెండేళ్లు పడుతుందట!
Published : November 2, 2025 at 12:28 PM IST
Sharukh Khan Birthday Special : నవంబర్ 2 వచ్చిందంటే చాలు, ముంబయిలోని ఒక ఇల్లు ఫ్యాన్స్ సంద్రంగా మారిపోతుంది. వేలాది మంది అభిమానులు తమ ఫేవరెట్ స్టార్కు విష్ చేయడానికి ఆ ఇంటి ముందు గంటల తరబడి ఎదురుచూస్తారు. ఆ స్టార్ కూడా బాల్కనీలోకి వచ్చి, ఫ్యాన్స్కు అభివాదం చేయడం ప్రతీ ఏటా జరిగే సంప్రదాయం. కానీ, ఈసారి ఆ సంప్రదాయం బ్రేక్ కాబోతోంది. బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ తన 60వ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఈసారి 'మన్నత్'లో జరుపుకోవట్లేదు. అసలు 'మన్నత్'కు ఏమైంది? షారుఖ్ తన బర్త్డేను ఎక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నారు?
'మన్నత్'కు రెండేళ్లు బ్రేక్
ప్రతీ ఏటా షారుఖ్ పుట్టినరోజు వేడుకలకు, ఫ్యాన్స్ మీట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే 'మన్నత్' బంగ్లాకు ఇప్పుడు పెద్ద బ్రేక్ పడింది. ఈ ఏడాది మే నెలలో 'మన్నత్'లో భారీ రినోవేషన్, ఎక్స్పాన్షన్ పనులు మొదలయ్యాయి. ఈ పనులు మరో రెండేళ్ల పాటు సాగుతాయని తెలుస్తోంది. అందుకే, షారుఖ్ తన ఫ్యామిలీ (గౌరీ ఖాన్, సుహానా, ఆర్యన్, అబ్రామ్)తో కలిసి ముంబయి బాంద్రాలోని 'పూజా కాసా' అనే మరో లగ్జరీ బిల్డింగ్కు తాత్కాలికంగా షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ ప్రాపర్టీ జాకీ భగ్నానీదని తెలుస్తోంది. 'మన్నత్' పనులు పూర్తయ్యే వరకు ఖాన్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడే ఉండనుంది.
15 కోట్ల ఫామ్హౌస్లో గ్రాండ్ పార్టీ!
ఈసారి బర్త్డేను 'మన్నత్'లో జరుపుకోలేకపోవడంతో, షారుఖ్ తన 60వ పుట్టినరోజు కోసం మరో ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకున్నారు. అలీబాగ్లో ఉన్న తన లగ్జరీ ఫామ్హౌస్లో ఈ వేడుకను ప్లాన్ చేశాడు. ఇప్పటికే బంధువులు, అత్యంత సన్నిహితులైన స్నేహితులకు ఇన్విటేషన్లు కూడా వెళ్లాయి. నవంబర్ 1 నుంచే గెస్టులు ఫామ్హౌస్కు చేరుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ ఫామ్హౌస్ పేరు 'దేజా వు ఫార్మ్స్'. 20,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఫామ్హౌస్ విలువ సుమారు రూ. 15 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
షారుఖ్ ఫామ్హౌస్ ఎలా ఉంటుందంటే
షారుఖ్ ఫామ్హౌస్ ఒక చిన్నపాటి రాజభవనంలా ఉంటుంది. గెస్టులు నేరుగా హెలికాప్టర్లో దిగడానికి ప్రైవేట్ హెలిప్యాడ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఇంటి ఇంటీరియర్ మొత్తం ఎంతో ఎలగెంట్గా వైట్ కలర్లో, మొజాయిక్ ఫ్లోరింగ్తో ఉంటుంది. చుట్టూ పచ్చదనం, పెద్ద పెద్ద గాజు కిటికీలు, అందమైన వరండాతో ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ గెట్అవే స్పాట్గా ఉంటుంది. బాద్షా తన ఫ్యామిలీతో ప్రశాంతంగా గడపడానికి వీలుగా అన్ని సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ రస్టిక్ చార్మ్ ఉన్న ఫామ్హౌస్లోనే 60వ బర్త్డే పార్టీ జరగనుంది.
బర్త్డే గిఫ్ట్: 'కింగ్' అప్డేట్
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, 2023లో 'పఠాన్', 'జవాన్', 'డంకీ' వంటి మూడు భారీ సినిమాల తర్వాత, షారుఖ్ ఇప్పుడు 'కింగ్' సినిమాతో రాబోతున్నారు. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో షారుఖ్ కూతురు సుహానా ఖాన్ కూడా నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు, దీపికా పదుకొణె, రాణీ ముఖర్జీ, అభిషేక్ బచ్చన్, అనిల్ కపూర్, జాకీ ష్రాఫ్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 60 ఏళ్ల వయసులో కూడా బాద్షా తన ఎనర్జీతో కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నాడు. ఇక ఈ పుట్టినరోజున ఫ్యాన్స్కు గిఫ్ట్గా 'కింగ్' మూవీకి సంబంధించిన ఒక స్పెషల్ అప్డేట్ వస్తుందని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.