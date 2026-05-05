టాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదం- 'సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్' అధినేత ఆర్బీ చౌదరి మృతి
Published : May 5, 2026 at 7:19 PM IST
RB Choudary Passed Away : తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అధినేత ఆర్బీ చౌదరి (81) కన్నుమూశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన దుర్మరణం చెందారు. రాజస్థాన్లోని స్వస్థలానికి వెళ్తుండగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు ఉదయ్పుర్లో ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో చౌదరి మృతిచెందారు. ఆయన మరణ వార్తతో సినీ లోకం దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. ఆర్బీ చౌదరి మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
ఎవర్గ్రీన్ సినిమాలు
కాగా, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ (Super Good Films) అనే బ్యానర్ను స్థాపించిన చౌదరి 90వ దశకంలో అనేక హిట్ సినిమాలు రూపొందించారు. ఈ బ్యానర్పై తెలుగుతోపాటు తమిళం, మళయాళం, కన్నడ సహా పలు భాషల్లో ఆయన సినిమాలు నిర్మించారు. ఆర్బీ చౌదరి 90కి పైగా సినిమాలు నిర్మించిన ఆయన ఎందరినో దర్శకులుగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేశారు. ఈ బ్యానర్పై తెలుగులో అనేక క్లాసిక్ సినిమాలు రూపొందాయి. అందులో 'సుస్వాగతం', 'సూర్యవంశం', 'రాజా' 'నువ్వొస్తావని', 'నిన్నే ప్రేమిస్తా', 'స్నేహమంటే ఇదేరా', 'ప్రియమైన నీకు', 'సింహరాశి', 'శివరామరాజు', 'సంక్రాంతి', 'భీమిలి కబడ్డీజట్టు' లాంటి ఎవర్ గ్రీన్ సినిమాలను చౌదరి నిర్మించారు.
అలా సినిమాల్లో ఎంట్రీ
తమిళనాడు చెన్నైలో ఆర్బీ చౌదరి జన్మించారు. ఆయనది రాజస్థానీకి చెందిన కుటుంబం. ఆర్బీ చౌదరి పూర్తి పేరు రతన్లాల్ భగత్రామ్ చౌదరి (RB Choudhary). తొలుత మలయాళ సినిమాతో నిర్మాతగా సినీ రంగంలో అరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత 1989లో కోలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తొలుత 'సూపర్' బ్యానర్తో సినిమాలు రూపొందించిన ఆయన, తర్వాత ఆ బ్యానర్ను 'సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్' గా మార్చారు. ఆయన నిర్మించిన వసంతం (తమిళం), రాజా (తెలుగు), ఆనందం (తమిళం) సినిమాలకుగానూ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు అందుకున్నారు. అలాగే నాటామై, సూర్యవంశం, తుల్లాధ మనముమ్ తుల్లుం సినిమాలతు తమిళనాడు స్టేట్ అవార్డులు దక్కించుకున్నారు.
కుమారుడూ హీరోనే
ఆర్బీ చౌదరికి నలుగురు కుమారులు. అందులో ఒక కుమారుడు కోలీవుడ్ హీరో జీవా. ఆయన రంగం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులు. 2011లో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలుగుతోపాటు తమిళంలోనూ మంచి విజయం అందుకుంది. ఇంకో కుమారుడు జితన్ రమేశ్ కూడా సినిమాల్లో ఉన్నారు. ఆయన పిజ్జా 2, రీసెంట్గా ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్లో వచ్చిన ఫర్హానా సినిమాల్లో నటించారు. మిగిలిన ఇద్దరు వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నారు.
