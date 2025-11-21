ETV Bharat / entertainment

మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో భారత్​కు నిరాశ- కిరీటం దక్కించుకున్న మెక్సికో భామ

Miss Universe 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 9:22 AM IST

Updated : November 21, 2025 at 10:09 AM IST

Miss Universe 2025 : 2025 మిస్ యూనివర్స్ కిరీటాన్ని మెక్సికో భామ ఫాతిమా బాష్ ఫెర్నాండెజ్ సొంతం చేసుకుంది. థాయ్​లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో ఫాతిమా విజేతగా నిలిచింది. 121 దేశాల నుంచి కంటెస్టెంట్​లతో పోటీపడ్డ ఫాతిమా, ఆఖరి రౌండ్​లో నెగ్గి విశ్వసుందరిగా నిలిచింది. అయితే ఇదే కాంపిటీషన్​లో భారత్​ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన మణికా విశ్వకర్మ టాప్ 12కు అర్హత సాధించలేకపోయింది.

భారత్​కు నిరాశ
భారత కంటెండర్ మణికా విశ్వకర్మ (రాజస్థాన్) టాప్ 30కి ఎంపికైనా, టాప్ 12కు అర్హత సాధించడంలో విఫలమైంది. దీంతో ఈసారి భారత్​కు మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం చేజారిపోయింది. అయితే మణిక జైపుర్ వేదికగా ఈ ఏడాది ఆగస్టులో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది. దీంతో థాయ్​లాండ్ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలకు భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం దక్కింది. అయితే స్విమ్ సూట్​లో టాప్ 30 దాకా చేరుకున్నా, ఆ తర్వాత రౌండ్​లో క్వాలిఫై అవ్వలేకపోయింది.

అంతకుముందు టాప్ 12లో కొలంబియా, చిలి, క్యూబా, ప్యూర్టో రికో, వెనిజువెలా, మెక్సికో, థాయ్​లాండ్, ఫిలిప్పిన్స్, మాల్టా, చైనా, గ్వాడెలోప్, కోట్ డి ఐవరీ దేశాల మోడల్స్ ఎంపికయ్యారు. ఈ ఫైనల్ పోటీలో మెక్సికో సుందరి 25ఏళ్ల ఫాతిమా బాష్ ఫెర్నాండెజ్ విజేతగా నిలిచింది.

టాప్ 5 వీళ్లే

  • మెక్సికో - ఫాతిమా బాష్
  • థాయ్‌లాండ్ - ప్రవీనర్ సింగ్
  • ఫిలిప్పీన్స్ - అహ్తిసా హ్యాండిల్స్
  • వెనిజులా - స్టెఫానీ కట్టర్స్
  • ఐవరీ కోస్ట్ - ఒలివియా యాస్
MISS UNIVERSE 2025 INDIA
MISS UNIVERSE 2025 MODELS
MISS UNIVERSE 2025

