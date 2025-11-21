మిస్ యూనివర్స్గా మెక్సికో భామ- కిరీటం దక్కించుకున్న ఫాతిమా ఫెర్నాండెజ్
Published : November 21, 2025 at 9:22 AM IST|
Updated : November 21, 2025 at 10:09 AM IST
Miss Universe 2025 : 2025 మిస్ యూనివర్స్ కిరీటాన్ని మెక్సికో భామ ఫాతిమా బాష్ ఫెర్నాండెజ్ సొంతం చేసుకుంది. థాయ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో ఫాతిమా విజేతగా నిలిచింది. 121 దేశాల నుంచి కంటెస్టెంట్లతో పోటీపడ్డ ఫాతిమా, ఆఖరి రౌండ్లో నెగ్గి విశ్వసుందరిగా నిలిచింది. అయితే ఇదే కాంపిటీషన్లో భారత్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన మణికా విశ్వకర్మ టాప్ 12కు అర్హత సాధించలేకపోయింది.
భారత్కు నిరాశ
భారత కంటెండర్ మణికా విశ్వకర్మ (రాజస్థాన్) టాప్ 30కి ఎంపికైనా, టాప్ 12కు అర్హత సాధించడంలో విఫలమైంది. దీంతో ఈసారి భారత్కు మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం చేజారిపోయింది. అయితే మణిక జైపుర్ వేదికగా ఈ ఏడాది ఆగస్టులో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది. దీంతో థాయ్లాండ్ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలకు భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం దక్కింది. అయితే స్విమ్ సూట్లో టాప్ 30 దాకా చేరుకున్నా, ఆ తర్వాత రౌండ్లో క్వాలిఫై అవ్వలేకపోయింది.
We are so proud of our Top 12! pic.twitter.com/hzErFj4qny— Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025
అంతకుముందు టాప్ 12లో కొలంబియా, చిలి, క్యూబా, ప్యూర్టో రికో, వెనిజువెలా, మెక్సికో, థాయ్లాండ్, ఫిలిప్పిన్స్, మాల్టా, చైనా, గ్వాడెలోప్, కోట్ డి ఐవరీ దేశాల మోడల్స్ ఎంపికయ్యారు. ఈ ఫైనల్ పోటీలో మెక్సికో సుందరి 25ఏళ్ల ఫాతిమా బాష్ ఫెర్నాండెజ్ విజేతగా నిలిచింది.
Miss Mexico has been crowned the 2025 Miss Universe. pic.twitter.com/1KquZhD3ly— Pop Base (@PopBase) November 21, 2025
టాప్ 5 వీళ్లే
- మెక్సికో - ఫాతిమా బాష్
- థాయ్లాండ్ - ప్రవీనర్ సింగ్
- ఫిలిప్పీన్స్ - అహ్తిసా హ్యాండిల్స్
- వెనిజులా - స్టెఫానీ కట్టర్స్
- ఐవరీ కోస్ట్ - ఒలివియా యాస్