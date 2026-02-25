విజయ్- రష్మిక జంటకు మోదీ శుభాకాంక్షలు- పెళ్లి వేళ ప్రధాని స్పెషల్ విషెస్
Published : February 25, 2026 at 11:25 AM IST
PM Wishes To Virosh : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లిబంధంతో ముడి పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ పెళ్లి వేడుక రెండు వేర్వేరు సంప్రదాయాల ప్రకారం జరుగుతుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే విజయ్ దేవరకొండ తల్లిదండ్రులు పంపిన వివాహ ఆహ్వానంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. విజయ్ రష్మిక కుటుంబాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ వివాహం ఈ జంట జీవితంలో "అందమైన కొత్త అధ్యాయానికి" నాంది అని అభినర్ణించారు.