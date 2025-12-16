సెంచరీ కొట్టిన 'చికిరి చికిరి' - 2025లో ట్రెండ్ సెట్టర్గా చెర్రీ సాంగ్
2025లో టాప్ వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి- వేలల్లో రీల్స్
Published : December 16, 2025 at 5:18 PM IST
2025 Most Viewed Telugu Song: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న భారీ పాన్- ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది'కి బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్ విడుదలైన నాటి నుంచే అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సంపాదించుకుంటుంది. ఆ హైప్ను మరింత పెంచిన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' చార్ట్బస్టర్ విజయవంతంగా సాగుతోంది. మ్యూజిక్ లవర్స్ రిపిటెడ్ మోడ్లో ఈపాటను ప్లే చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అయితే ఫుల్ ట్రెండీగా మారింది. నెటిజన్లు ఇప్పటికే ఈ పాటకు వేలల్లో రీల్స్ చేశారు. ఆఖరికి ఫోన్ రింగ్టోన్, కాలర్ ట్యూన్ కూడా ఇదే! ఈ క్రమంలోనే ఈపాట తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది.
సెంచరీ కొట్టిన చికిరి చికిరి
గతనెల 7న తెలుగుతోపాటు పాన్ఇండియా భాషల్లో ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్ రిలీజైంది. విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే లక్షల్లో లైక్లు, షేర్లను సంపాదించుకుంది. దానికి తోడు రామ్చరణ్ వేసిన హుక్ స్టెప్స్ ప్రేక్షకులలో మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాయి. ప్రేక్షకులు ఈ పాటను ఎంతలా ఎంజాయ్ చేశారంటే, విడుదలైన నెల రోజుల్లో ఒక్క తెలుగు భాషలోనే 100 మిలియన్ వ్యూస్ దాటేసింది. 2025లో ఏ పాట ఇంత రీచ్ను సంపాదించలేకపోయింది. ఒకరకంగా 2025లో టాలీవుడ్ టాప్ సాంగ్ ఇదే అనవచ్చు కూడా!
It’s a CENTURY for #ChikiriChikiri! 🏏💯— PEDDI (@PeddiMovieOffl) December 16, 2025
We are overwhelmed by the massive love!
✨ 100M+ Views (Telugu)
✨ 150M+ Views (Across 5 languages)
Thank you for making this the anthem of the season. Keep the reels coming! ❤️
Listen now: https://t.co/ZXrtgHooyi
#PEDDI WORLDWIDE… pic.twitter.com/4UGTf5Fohr
తెలుగును బీట్ చేయలేదు
ఈ చిత్రాన్ని పాన్ఇండియా వైడ్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. కాగా, చికిరి పాటను మొత్తం ఐదు భాషల్లో విడుదల చేశారు. మిగిలిన భాషల్లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. అన్ని భాషల్లో కలిపి మొత్తం 150 మిలియన్ వ్యూస్కు పైగా నమోదయ్యాయి. కానీ తెలుగు వెర్షన్కు వచ్చినంత రీచ్తో పోల్చితే, మిలిగిన భాషల్లో అంతగా రీచ్ సంపాదించుకోలేకపోయింది.
ఆల్ టైమ్ చార్ట్బస్టర్
ఈ పాట ఇప్పుడు సీజన్ హిట్గా మారింది. భారత్తో పాటు అనేక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రోజురోజుకూ పాపులారిటీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నెంబర్లు ఇంకా పెరగడం పక్కా! ఈ పాట పెద్ది సినిమాకు ప్రీ- రిలీజ్ బజ్గా మరింత హైప్ తీసుకువచ్చేందుకు సహాయపడుతుంది.
100 million for blockbuster chikiri🎶💥#ChikiriChikiri #Peddi pic.twitter.com/O2Bi3mlmU5— JAYANTH (@Jayanth7__) December 16, 2025
విడుదల వాయిదా!
పెద్ది సినిమా విడుదల వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మేకర్స్ పక్కా ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్తున్నా, సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మార్చి నుంచి వాయిదా వేసుకొని, మేలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మూవీటీమ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అయితే ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు.
అదే కారణమా?
అయితే ప్రస్తుతానికి పెద్ది షూటింగ్ చకచకానే జరుగుతోంది. ఎక్కడా బ్రేకుల్లేకుండా మూవీటీమ్ పక్కా ప్లానింగ్తో చిత్రీకరణ చేస్తుంది. అయితే పెద్దితోపాటు నాని పాన్ఇండియా మూవీ ప్యారడైజ్ కూడా అప్పుడే వస్తోంది. ఇదే కాకుండా మరో కొన్ని సినిమాలు కూడా అదే వారంలో రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే పెద్ది భారీ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో సోలో రిలీజ్ ఉంటే బాగుంటుందని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారట. అందుకే మే నెలకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సమ్మర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా కలిసొస్తుంది.
లైన్లోకి పవన్ సినిమా!
పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమా ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. ఈ సినిమా దాదాపు కంప్లీట్ కావొచ్చింది. ఒకవేళ రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా మే నెలకు షిఫ్ట్ అయిపోతే, మార్చి 26 లేదా 27న ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట. ఈ క్రమంలోనే నిర్మాత వై రవిశంకర్ ఇటీవల, ఉస్తాద్ సినిమాను వచ్చే ఏడాది మార్చిలో తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. దీంతో 'పెద్ది వాయిదా' ప్రచారానికి బలం చేకూరింది. అయితే ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా ఏదీ కన్ఫార్మ్ అవ్వలేదు. దీనిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
