ప్రేక్షకులను వెర్రెత్తించే - టాప్ 10 కొరియన్ మూవీస్!
- IMDB ర్యాకింగ్స్లో ముందు వరసలో ఉన్న సినిమాలు ఇవే - మన దేశంలో ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయో చూడండి
Published : July 30, 2026 at 5:09 PM IST
Korean movies : "ఆ కొరియన్ డ్రామాలు చూస్తూ రాత్రంతా మేల్కోవడం.. పొద్దెక్కేదాకా పడుకోవడం" ఓ తెలుగు సినిమాలోని డైలాగ్ ఇది. "కొరియన్ చిత్రాలు అంటుకుంటే వదలవు" సినీ లవర్స్ నుంచి వినిపించే మరో మాట ఇది. "మరి, అందులో అంతగా ఏముంటుందట?" అని ప్రశ్నిస్తే "చూస్తే తెలుస్తుంది!" అనే ఆన్సర్ గ్యాప్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది! మరి, మీరూ కొరియన్ సిల్వర్ స్క్రీన్ డిషెస్ టేస్ట్ చేయాలంటే ఐఎండీబీ ర్యాంక్ చేసిన టాప్ 10 మూవీస్ ఇక్కడున్నాయి. ఓ సారి స్వయంగా రుచి చూసి మీరే తెలుసుకోండి "అందులో అంతగా ఏముందో!!"
పారాసైట్ :
సమాజంలో ధనిక-పేద వర్గాల మధ్య అంతరాలు ఎలా ఉన్నాయో వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన మూవీ ఇది. 2019లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా ఏకంగా ఉత్తమ చిత్రంగా ఆస్కార్ అవార్డు కొట్టేసింది! కొరియన్ మూవీస్ సత్తాను ప్రపంచానికి చాటడంలో ఈ మూవీ పాత్ర ఘనమైనదే. భారతీయ ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రం చూడాలంటే అమెజాన్ ప్రైమ్, సోనీ లివ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఓల్డ్ బాయ్ :
15 సంవత్సరాలు ఓ వ్యక్తిని శత్రువులు బంధిస్తారు. విడుదలైన తర్వాత వారిపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు అనేదే ఈ మూవీ స్టోరీ. కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డు పొందిన ఈ చిత్రం 2003లో రిలీజైంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ లో చూడొచ్చు.
ది హ్యాండ్ మెయిడెన్ :
ఇదొక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఒకరి ఆస్తిని కొట్టేసేందుకు ఓ యువతిని వాడుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? అనేదే కథ. 2016లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాఫ్టా అవార్డు దక్కించుకుంది. ఫిల్మ్ బాక్స్+ లో ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది.
మెమొరీస్ ఆఫ్ మర్లం :
ఒక ప్రాంతంలో అమ్మాయిలు హత్యాచారాలకు గురవుతుంటారు. ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు. ఇద్దరు డిటెక్టివ్స్ చేసే ఇన్వెస్టిగేషనే ఈ చిత్ర కథ. 2003లో వచ్చిన ఈ మూవీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పోకడనే మార్చేసింది. ఈ చిత్రం మన దేశంలో అందుబాటులో లేదు.
ట్రైన్ టు బుసాన్ :
సియోల్ నుంచి బుసాను ప్రయాణిస్తున్న ఓ రైల్లోని వారికి జాంబీ వైరస్ సోకుతుంది. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి చేసిన పోరాటమే ఈ చిత్రం. 2016లో వచ్చిన ఈ మూవీ భారతీయులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. జియో హాట్ స్టార్ లో అందుబాటులో ఉంది.
ది వైలింగ్ :
ఒక ఊర్లో ప్రమాదకరమైన వ్యాధి సోకుతుంది. ఈ సమస్యను ఒక స్థానిక పోలీసు ఎలా పరిష్కరించాడనేది స్టోరీ. 2016లో వచ్చిన ఈ మూవీ కామెడీ, థ్రిల్లర్, హారర్ జోనర్ల మిక్షర్. ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. ఈ చిత్రం ఇండియాలో అందుబాటులో లేదు.
ఐ సా ది డెవిల్ :
పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుంటున్న సీరియల్ కిల్లర్ను ఒక సీక్రెట్ ఏజెంట్ పట్టేస్తాడు. అప్పటి వరకూ వచ్చిన మూస చిత్రాలకు భిన్నంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అలరించింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది.
ఫర్గటెన్ :
2017లో విడుదలైన సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'ఫర్గటెన్'. ఒక ఫ్యామిలీ కొత్త ఇంటికి మారుతుతుంది. ఆ ఫ్యామిలీలోని వ్యక్తి కళ్ల ముందే అతడి సోదరుడు కిడ్నాప్ అవుతాడు. 19 రోజుల అనంతరం తిరిగొస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేదే కథ. ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
బర్నింగ్ :
ఒక పేదవాడైన అబ్బాయి, అమ్మాయి మధ్యలోకి డబ్బున్న వ్యక్తి వస్తాడు. ఆ తర్వాత కథ ఎటు టర్న్ తీసుకుంది? అనేదే స్టోరీ. ప్రేమ, అసూయ, అనుమానంతో సాగే మిస్టరీ మూవీ ఇది. 2018లో వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అందుబాటులో ఉంది.
ది చేసర్ :
ఓ మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ వేశ్య గృహం నడుపుతుంటాడు. అందులోని అమ్మాయిల్ని ఓ కిల్లర్ చంపేస్తుంటాడు. అతన్ని ఎలా పట్టేశారనేదే స్టోరీ. అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది.